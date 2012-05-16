LG, Optimus 3.0 kullanıcı arayüzünü tanıttı

Optimus 4X HD, Optimus 3D Max, Optimus Vu ve LG Optimus LTE II gibi modellerle bu yıl başarılı olmak isteyen LG, Android modelleri için geliştirdiği yeni arayüzü de resmi olarak tanıttı.





Optimus UI 3.0 olarak adlandırılan arayüz, Android 4.0 işletim sistemi çalıştıran modeller için kullanılacak. Stok Android tecrübesine önemli modifikasyonlar ekleyen LG, Sense ve TouchWiz arayüzlerinin bu alanda rakibi olacak. Arayüz ilk olarak LG Optimus 4X HD ve LG Optimus LTE II modelleri ile önyüklü olarak gelecek.





Kullanıcılar yeni arayüzde kilit ekranını herhangi bir yere doğru sürükleyerek kilidi açabilecekler. Ayrıca kilit ekranı kamera gibi özel fonksiyonları başlatmak için optimize de edilebiliyor. Arayüzde kamera yazılımı da elden geçirilmiş. LG deklanşör yerine ses komutları ile fotoğraf çekilmesine imkan sağlıyor. Çoklu sahneler çekilerek içinden beğenilenlerin seçilmesi de mümkün.





LG kullanıcılara arayüzü diledikleri gibi değiştirme imkanı da tanıyor. Stok ikonların yerine kullanıcılar kendi ikonlarını veya resimlerini kullanabiliyor. Uygulama menüsüne İndirilenler şeklinde bir de kategori eklenmiş.





Özel kullanıcı arayüzleri genelde işletim sistemi güncellemelerinin gecikmesine sebep olduğu için eleştiri konusu haline geliyor. Ancak firmaların aynı işletim sistemini kullandığı düşünüldüğünde farklılaşmak için bu tarz yazılımlara önem verdiği de bir gerçek. HTC, Samsung, Huawei, ZTE, LG gibi firmalar kullanıcı arayüzü geliştirme konusunda epey yol katetmiş durumda.