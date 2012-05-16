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LG, Optimus 3.0 kullanıcı arayüzünü tanıttı

7 yıl
4,4b
1
22
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Optimus 4X HD, Optimus 3D Max, Optimus Vu ve LG Optimus LTE II gibi modellerle bu yıl başarılı olmak isteyen LG, Android modelleri için geliştirdiği yeni arayüzü de resmi olarak tanıttı.

Optimus UI 3.0 olarak adlandırılan arayüz, Android 4.0 işletim sistemi çalıştıran modeller için kullanılacak. Stok Android tecrübesine önemli modifikasyonlar ekleyen LG, Sense ve TouchWiz arayüzlerinin bu alanda rakibi olacak. Arayüz ilk olarak LG Optimus 4X HD ve LG Optimus LTE II modelleri ile önyüklü olarak gelecek.

Kullanıcılar yeni arayüzde kilit ekranını herhangi bir yere doğru sürükleyerek kilidi açabilecekler. Ayrıca kilit ekranı kamera gibi özel fonksiyonları başlatmak için optimize de edilebiliyor. Arayüzde kamera yazılımı da elden geçirilmiş. LG deklanşör yerine ses komutları ile fotoğraf çekilmesine imkan sağlıyor. Çoklu sahneler çekilerek içinden beğenilenlerin seçilmesi de mümkün.

LG kullanıcılara arayüzü diledikleri gibi değiştirme imkanı da tanıyor. Stok ikonların yerine kullanıcılar kendi ikonlarını veya resimlerini kullanabiliyor. Uygulama menüsüne İndirilenler şeklinde bir de kategori eklenmiş.

Özel kullanıcı arayüzleri genelde işletim sistemi güncellemelerinin gecikmesine sebep olduğu için eleştiri konusu haline geliyor. Ancak firmaların aynı işletim sistemini kullandığı düşünüldüğünde farklılaşmak için bu tarz yazılımlara önem verdiği de bir gerçek. HTC, Samsung, Huawei, ZTE, LG gibi firmalar kullanıcı arayüzü geliştirme konusunda epey yol katetmiş durumda.

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Miyamoto Musashi 7 yıl en beğenilen
LG bu arayüzü yapsan ne olur? nasıl olsa doğurup doğurup sokağa atıyorsun.
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TeamAnimus 7 yıl
LG ve Samsung, size yalvarıyorum artık ürünlerinizi Koreli mankenlerinizle tanıtmayı bırakın! Adam gibi neyi tanıtıyorsanız o işle ilgili olan birisi çıksın tanıtsın artık. Ya da ne bilim illa Kore'yle sınırlı kalmayın yani. Başka mankenler de var dünyada...
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sertacarslan 7 yıl
Sense'den şaşmam.
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depelerx 7 yıl
Kusura bakmasın kimse de , android den bi cacık olmaz...
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xuexinboir 7 yıl
galaxy s tek çekirdekli olmasına rağmen bana daha performanslı geldi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Nef'i 7 yıl
LG için büyük. piyasa için küçük bir adım.
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Volkanbaba 7 yıl
Cakma touchwiz
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saltooo 7 yıl
lg önce diğer modellerini güncelle
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himmet_dal 7 yıl
Lg git ilk milletin hayalet cagri olayini coz allahsiz japon
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treabacks 7 yıl himmet_dal
himmet_dal

Lg git ilk milletin hayalet cagri olayini coz allahsiz japon


Japon değil, Kore Himmetçiğim
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07ugur 7 yıl
Güzelmiş :)
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pastadanadam 7 yıl
Bu çekik gözlüler,bir şeyler tanıtırken,niye hep sırıtkan bir ablanın elinde gösteriyorlar.
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