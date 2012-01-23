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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Optimus 3D 2 modeline ait olduğu iddia edilen görsel internete sızdı

7 yıl
4,9b
1
23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl piyasaya sürdüğü Optimus 3D adlı model ile gözlüksüz 3D ekran teknolojisini ceplerimize kadar getiren LG, ilgi gören modelinin devamını MWC 2012 fuarında tanıtabilir. 

Pocketnow sitesinin yayınladığı habere göre CX2 olarak adlandırılan yeni model daha performanslı bir işlemci, daha gelişmiş bir gözlüksüz 3D ekran ve 2D görüntüleri gözlüksüz 3D içeriğe daha kolay dönüştürme gibi özellikler sunacak.

Optimus 3D modeli 1GHz hızında OMAP 4430 Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli işlemci, 8GB depolama kapasitesi, 5MP arka kamera, 4.3 inç WVGA 480 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 1080p video kaydı, Android Gingerbread işletim sistemi, 512MB RAM, 12mm incelik gibi özellikler sunuyordu.

Optimus CX2 ise TI OMAP çift çekirdekli 1.2GHz hızında çalışan işlemci, yakın alan iletişimi NFC yongası, aynı boyutta ve çözünürlükte ekran, 8GB depolama, 512MB RAM, gözlüksüz daha keskin 3D görüntü sunan NOVA panel teknolojisi, 10mm incelik, Bluetooth 3.0, WiFi, DLNA ve 21Mbps HSPA özellikleri sunacak.

Bu özelliklerin MWC 2012 fuarında biraz daha değişmiş olarak ziyaretçilerin karşısına çıkabileceği belirtiliyor. Ancak bahse konu özellikler düşünüldüğünde daha gelişmiş özelliklerle piyasaya çıkacak rakipleri karşısında hayal kırıklığı yaratabilir.

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s.o.s58 7 yıl
Yine 512ram yanlız lg ddr2 ram kullanıyor p920 de bundada aynıdır ama mesele o değil mesele sattığın ürüne destek vermekte 1 sene olmuş hala telefona güncelleme gelmedi gerçekten lg bu işte daha çok fırın ekmek yemesi lazım.
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hattoriy 7 yıl
tasarımını beğenmedim ,çok daha özgün bir tasarım ortaya koyabilirlerdi çok sıradan olmuş,3d konusuna gelince lg bu alanda hakikaten başarılı ilk çıkardığı optimus 3d htc nin evo 3d sinden daha kaliteli görüntüye sahipti ama gel gelelim ki bu tasarım nedir arkadaş 2 sene öncesinden kalma gibi
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E_Aydin35 7 yıl
Hepde sızıyor alla alla bu nasıl oluyor yoksa kasıtlımı :)
Telefona gelince teknik özellikler üst düzey ve tasarım şık.
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musti545 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre
Hepde sızıyor alla alla bu nasıl oluyor yoksa kasıtlımı :)
Telefona gelince teknik özellikler üst düzey ve tasarım şık.

4 çekirdekli modeller çıkacakken bu özellikler üst düzey mi?
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darkaura 7 yıl
3d ekranla govdeyi inceltebilirlerse is yapar.
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blackbela 7 yıl
512 mb ram artık tarih oldu. düşük ram nedeniyle samsung galaxy s ics 4 güncellemesi alamayacak
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sangreal_1905 7 yıl
512 mb ile gelmicektir islemcide muhtemelen omap4460 olur ozellikler biraz dusuk kalmis sahsen daha yuksek teknik ozelliklerinin olacagini dusunuyorum.Aksi takdirde 1. versiyonuyla bir farki olmicaktir.
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musti545 7 yıl
4 çekirdekli teller çıkacakken bu özellikler tam bir hayal kırıklığı bari ekranı hd yapsalardı işlemciyede iphone 4s teki işlemci ve gpu yu kullansalardı...
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chimarea 7 yıl
scipiotheafricanus
RAM miktarının bu seviyede olacağını sanmıyorum. 1.2 Ghz deki OMAP işlemcinin 512 MB ram ile gelmesi anlamsız. Şu andaki telefon bile 512 den fazlasına ihtiyaç duyuyor. Kaldı ki ICS ile optimus 3d bile biraz kasar gibi geliyor bana. En az 1 GB RAM ile gelir. Hatta işlemci OMAP 4460 veya 4470 serisi bile olabilir. Bu da 1.4 veya 1.5 Ghz gibi bir değere karşılık gelir.

Hocam nerde gördün 512 mb ramin androide yetmediğini?
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ZZ RAT 7 yıl chimarea
chimarea

scipiotheafricanus

RAM miktarının bu seviyede olacağını sanmıyorum. 1.2 Ghz deki OMAP işlemcinin 512 MB ram ile gelmesi anlamsız. Şu andaki telefon bile 512 den fazlasına ihtiyaç duyuyor. Kaldı ki ICS ile optimus 3d bile biraz kasar gibi geliyor bana. En az 1 GB RAM ile gelir. Hatta işlemci OMAP 4460 veya 4470 serisi bile olabilir. Bu da 1.4 veya 1.5 Ghz gibi bir değere karşılık gelir.


Hocam nerde gördün 512 mb ramin androide yetmediğini?


3D ise yetmez.
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reoix 7 yıl chimarea
chimarea
scipiotheafricanus
RAM miktarının bu seviyede olacağını sanmıyorum. 1.2 Ghz deki OMAP işlemcinin 512 MB ram ile gelmesi anlamsız. Şu andaki telefon bile 512 den fazlasına ihtiyaç duyuyor. Kaldı ki ICS ile optimus 3d bile biraz kasar gibi geliyor bana. En az 1 GB RAM ile gelir. Hatta işlemci OMAP 4460 veya 4470 serisi bile olabilir. Bu da 1.4 veya 1.5 Ghz gibi bir değere karşılık gelir.

Hocam nerde gördün 512 mb ramin androide yetmediğini?

Telefonun kullanımda olduğu herhangi bir zamanda:)
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scipiotheafricanus 7 yıl
Kendimden. Bende Optimus 3D var. Üç boyutlu kamera çekimi yaptıktan sonra kasıyor. Açarken de kasıyor. Uzun süre çekim yapınca RAM'de neredeyse yer kalmıyor falan. Diğer bazı uygulamalar da RAM'i tüketiyor. Bazen Advanced Task Killer'a baktığımda 60 MB boş yer var falan diyor. Daha sayayım mı?
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UnRateD 7 yıl
Yok ya LG bu işi bilmiyor...
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Foo Fighters 7 yıl
Ram miktarı inandırıcı değil ya da inanmak istemiyorum, 512 nedir ya..
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scipiotheafricanus 7 yıl
RAM miktarının bu seviyede olacağını sanmıyorum. 1.2 Ghz deki OMAP işlemcinin 512 MB ram ile gelmesi anlamsız. Şu andaki telefon bile 512 den fazlasına ihtiyaç duyuyor. Kaldı ki ICS ile optimus 3d bile biraz kasar gibi geliyor bana. En az 1 GB RAM ile gelir. Hatta işlemci OMAP 4460 veya 4470 serisi bile olabilir. Bu da 1.4 veya 1.5 Ghz gibi bir değere karşılık gelir.
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Mr. Jingles 7 yıl scipiotheafricanus
scipiotheafricanus

RAM miktarının bu seviyede olacağını sanmıyorum. 1.2 Ghz deki OMAP işlemcinin 512 MB ram ile gelmesi anlamsız. Şu andaki telefon bile 512 den fazlasına ihtiyaç duyuyor. Kaldı ki ICS ile optimus 3d bile biraz kasar gibi geliyor bana. En az 1 GB RAM ile gelir. Hatta işlemci OMAP 4460 veya 4470 serisi bile olabilir. Bu da 1.4 veya 1.5 Ghz gibi bir değere karşılık gelir.

Büyük ihtimal OMAP4460 ile geleceğini tahmin ediyorum. Çünkü Optimus 3D 720p stereoscopic 3D çekim yeteneğine sahip. Gelecek cihaz da 720p stereoscopic 3D video çekerse bunun Optimus 3D'den bir farkı olmayacaktır. Büyük ihtimal 1080p stereoscopic 3D çekim destekli gelecektir. OMAP4430 720p'ye kadar stereoscopic 3D çekim destekliyor. OMAP4460 ise 1080p stereoscopic 3D çekim yapabiliyor. Diğer bir fark da kamera çözünürlükleri arasında olabilir diye düşünüyorum. OMAP4430 5 megapiksele kadar çift kamera desteleyebiliyorken OMAP4460 12 megapiksele kadar çift kamera destekleyebiliyor. Muhtemelen gelecek cihazda 8 MP çift kamera olacaktır diye tahmin ediyorum. OMAP4470 olması ise düşük bir ihtimal. Zira 1.8 GHz'de çalışıyor bu yüzden batarya tüketimi açısından çok riskli.
musti545

4 çekirdekli teller çıkacakken bu özellikler tam bir hayal kırıklığı bari ekranı hd yapsalardı işlemciyede iphone 4s teki işlemci ve gpu yu kullansalardı...

Dört çekirdekli cihazlar seni yanıltmasın. Çünkü çıkacak olan dört çekirdekliler Cortex-A9 tabanlı olacak. Dört çekirdekli işlemciCortex-A9 olduktan sonra benim için bir anlamı kalmıyor. Qualcomm'un da çift çekirdeklileri bu yüzden eleştiriliyordu. Cortex-A8 kökenli çift çekirdekli işlemcileri yüzünden rakiplerinden geride kalıyordu. Cortex-A15 olmadığı sürece dört çekirdekli cihazlar alınası cihazlar değildir. Ayrıca ne işletim sistemi ne de yazılımlar dört çekirdeği şu an için desteklemiyor. Dolayısıyla o donanım şu an için kandırmacadan başka bir şey değil. Öyle aman aman bir fark olmayacak.

Cihaz WVGA çözünürlükte ve Gingerbread sürümü ile gelecekse hayal kırıklığı olacaktır. ICS sürümünü de hesaba katarsak 512 MB RAM ile gelmesi RAM yetersizliği gibi sorunlara davetiye çıkarabilir. O yüzden 512 MB RAM ile gelmez diye düşünüyorum. Cihazın Optimus 3D'den donanımsal olarak kilit özellikerinin yüksek olması şart ki fark yaratabilsin. 1 GB RAM, HD ekran çözünürlüğü, 8 MP çift kamera, 1080p stereoscopic 3D çekim gibi özellikler kesinlikle olmak zorunda.
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