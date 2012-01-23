LG Optimus 3D 2 modeline ait olduğu iddia edilen görsel internete sızdı

Haber Editörü
Geçen yıl piyasaya sürdüğü Optimus 3D adlı model ile gözlüksüz 3D ekran teknolojisini ceplerimize kadar getiren LG, ilgi gören modelinin devamını MWC 2012 fuarında tanıtabilir.
Pocketnow sitesinin yayınladığı habere göre CX2 olarak adlandırılan yeni model daha performanslı bir işlemci, daha gelişmiş bir gözlüksüz 3D ekran ve 2D görüntüleri gözlüksüz 3D içeriğe daha kolay dönüştürme gibi özellikler sunacak.
Optimus 3D modeli 1GHz hızında OMAP 4430 Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli işlemci, 8GB depolama kapasitesi, 5MP arka kamera, 4.3 inç WVGA 480 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 1080p video kaydı, Android Gingerbread işletim sistemi, 512MB RAM, 12mm incelik gibi özellikler sunuyordu.
Optimus CX2 ise TI OMAP çift çekirdekli 1.2GHz hızında çalışan işlemci, yakın alan iletişimi NFC yongası, aynı boyutta ve çözünürlükte ekran, 8GB depolama, 512MB RAM, gözlüksüz daha keskin 3D görüntü sunan NOVA panel teknolojisi, 10mm incelik, Bluetooth 3.0, WiFi, DLNA ve 21Mbps HSPA özellikleri sunacak.
Bu özelliklerin MWC 2012 fuarında biraz daha değişmiş olarak ziyaretçilerin karşısına çıkabileceği belirtiliyor. Ancak bahse konu özellikler düşünüldüğünde daha gelişmiş özelliklerle piyasaya çıkacak rakipleri karşısında hayal kırıklığı yaratabilir.
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Telefona gelince teknik özellikler üst düzey ve tasarım şık.
4 çekirdekli modeller çıkacakken bu özellikler üst düzey mi?
Hocam nerde gördün 512 mb ramin androide yetmediğini?
3D ise yetmez.
Telefonun kullanımda olduğu herhangi bir zamanda:)
Büyük ihtimal OMAP4460 ile geleceğini tahmin ediyorum. Çünkü Optimus 3D 720p stereoscopic 3D çekim yeteneğine sahip. Gelecek cihaz da 720p stereoscopic 3D video çekerse bunun Optimus 3D'den bir farkı olmayacaktır. Büyük ihtimal 1080p stereoscopic 3D çekim destekli gelecektir. OMAP4430 720p'ye kadar stereoscopic 3D çekim destekliyor. OMAP4460 ise 1080p stereoscopic 3D çekim yapabiliyor. Diğer bir fark da kamera çözünürlükleri arasında olabilir diye düşünüyorum. OMAP4430 5 megapiksele kadar çift kamera desteleyebiliyorken OMAP4460 12 megapiksele kadar çift kamera destekleyebiliyor. Muhtemelen gelecek cihazda 8 MP çift kamera olacaktır diye tahmin ediyorum. OMAP4470 olması ise düşük bir ihtimal. Zira 1.8 GHz'de çalışıyor bu yüzden batarya tüketimi açısından çok riskli.
Dört çekirdekli cihazlar seni yanıltmasın. Çünkü çıkacak olan dört çekirdekliler Cortex-A9 tabanlı olacak. Dört çekirdekli işlemciCortex-A9 olduktan sonra benim için bir anlamı kalmıyor. Qualcomm'un da çift çekirdeklileri bu yüzden eleştiriliyordu. Cortex-A8 kökenli çift çekirdekli işlemcileri yüzünden rakiplerinden geride kalıyordu. Cortex-A15 olmadığı sürece dört çekirdekli cihazlar alınası cihazlar değildir. Ayrıca ne işletim sistemi ne de yazılımlar dört çekirdeği şu an için desteklemiyor. Dolayısıyla o donanım şu an için kandırmacadan başka bir şey değil. Öyle aman aman bir fark olmayacak.
Cihaz WVGA çözünürlükte ve Gingerbread sürümü ile gelecekse hayal kırıklığı olacaktır. ICS sürümünü de hesaba katarsak 512 MB RAM ile gelmesi RAM yetersizliği gibi sorunlara davetiye çıkarabilir. O yüzden 512 MB RAM ile gelmez diye düşünüyorum. Cihazın Optimus 3D'den donanımsal olarak kilit özellikerinin yüksek olması şart ki fark yaratabilsin. 1 GB RAM, HD ekran çözünürlüğü, 8 MP çift kamera, 1080p stereoscopic 3D çekim gibi özellikler kesinlikle olmak zorunda.