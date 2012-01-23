LG Optimus 3D 2 modeline ait olduğu iddia edilen görsel internete sızdı

Geçen yıl piyasaya sürdüğü Optimus 3D adlı model ile gözlüksüz 3D ekran teknolojisini ceplerimize kadar getiren LG, ilgi gören modelinin devamını MWC 2012 fuarında tanıtabilir.





Pocketnow sitesinin yayınladığı habere göre CX2 olarak adlandırılan yeni model daha performanslı bir işlemci, daha gelişmiş bir gözlüksüz 3D ekran ve 2D görüntüleri gözlüksüz 3D içeriğe daha kolay dönüştürme gibi özellikler sunacak.





Optimus 3D modeli 1GHz hızında OMAP 4430 Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli işlemci, 8GB depolama kapasitesi, 5MP arka kamera, 4.3 inç WVGA 480 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 1080p video kaydı, Android Gingerbread işletim sistemi, 512MB RAM, 12mm incelik gibi özellikler sunuyordu.





Optimus CX2 ise TI OMAP çift çekirdekli 1.2GHz hızında çalışan işlemci, yakın alan iletişimi NFC yongası, aynı boyutta ve çözünürlükte ekran, 8GB depolama, 512MB RAM, gözlüksüz daha keskin 3D görüntü sunan NOVA panel teknolojisi, 10mm incelik, Bluetooth 3.0, WiFi, DLNA ve 21Mbps HSPA özellikleri sunacak.





Bu özelliklerin MWC 2012 fuarında biraz daha değişmiş olarak ziyaretçilerin karşısına çıkabileceği belirtiliyor. Ancak bahse konu özellikler düşünüldüğünde daha gelişmiş özelliklerle piyasaya çıkacak rakipleri karşısında hayal kırıklığı yaratabilir.