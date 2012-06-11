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LG Optimus 4X HD P880 satışa çıktı

6 yıl
21,7b
1
63
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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LG, yeni amiral gemisi Optimus 4X HD'yi resmen satışa çıkardı. Önceki gün hangi Avrupa ülkelerinde piyasaya sürüleceği açıklanan P880 model numaralı akıllı telefon, bugün ilk olarak Almanya'daki tüketicilerin beğenisine sunuldu. 
Kısa süre içerisinde Hollanda, İsveç, İngiltere ve İtalya'yanın da aralarında bulunduğu diğer Avrupa ülkelerine yayılacak. Avrupa'yı önümüzdeki aylarda; Asya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Güney ve Orta Amerika takip edecek.
4.7 inç True HD (1280 x 720 piksel) IPS LCD ekran, NVIDIA'nın 4-PLUS-1 adını verdiği Tegra 3 çipseti, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, 16GB dahili hafıza, 1GB RAM, Bluetooth 4.0 ve MHL portuna sahip olan Optimus 4X HD, SiO+ teknolojisi sayesinde çok daha küçük tasarlanabilen ve daha uzun ömrülü olan 2,150mAh'lik bir pilden gücünü alacak.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kendi geliştirdiği Optimus 3.0 kullanıcı arayüzüyle donatan LG, herhangi bir ekranda, ikinci bir uygulama olarak çalıştırabileceğiniz QuickMemo, bir video oynatırken aynı ekranda diğer medyaların önizlemelerine göz atabilme, bir videonun yürütme hızını ayarlama, ekran görüntüsünü çekme ya da yürütme sırasında yakınlaştırma yapabilme gibi çoklu görev özelliklerini kullanabilme imkanı tanıyacak.
LG, resmi fiyat konusunda bir bilgilendirme yapmadı. Fakat Amazon Almanya, beyaz renk için 505 Euro, siyah renk için 499 Euro'dan sipariş almaya başladı.  

http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/62258 Yorum Yaz
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java 6 yıl en beğenilen IceRulez
IceRulez

tegra 3 daha mı hızlı samsung'un işlemcisinden ? be ahali biri 32 nm biri 40 nm

samsung s3 ün ppi değeri benzer telefonlardaki en yüksek değere sahip,

neden tercih edilsin ? ramide 1gb 2 değil ki

git 500 euro ver buna

Siz bence biraz daha matematik çalışın bence... 4.8" ve HD çözünürlük mü yoksa 4.7" ve HD çözünürlük mü daha yüksek PPI değerine sahiptir diye biraz hesap yapın...


Öte yandan herhangi bir işlemcinin kaç nm ile üretildiğinin teknolojisinin gelişmişliği açısından bir engel oluşturmadığını da öğrenin... Ancak güç tüketimi ve ısınma bakımından fark edeceği konusunda bilgilendirin kendinizi, sonra yorum yazın...



Kısaca atalarımızın dediği gibi 2 düşünüp bir söylemek lazım...
IceRuleztegra 3 daha mı hızlı samsung'un işlemcisinden ? be ahali biri 32 nm biri 40 nmsamsung s3 ün ppi değeri benzer...
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Lepanto 6 yıl
Tegra 3, Exynos'tan geride kalabilir ancak ekran kamera vs. konularda cihazlar birbirine yakın. Ve arada 160€'luk bir fark var. Sırf işlem gücü için bu farkı vermek istemeyenler 4X'e yönelecektir. Bence de fiyatı itibariyle gayet mantıklı bir seçim şimdilik. S3'ten biraz geride kaldı diye direk eleştirmek doğru değil bence, hem çeşitlilik her zaman iyidir hatta muadili cihazdan daha ucuza satılıyorsa tadından yenmez.
Tegra 3, Exynos'tan geride kalabilir ancak ekran kamera vs. konularda cihazlar birbirine yakın. Ve arada 160€'luk bir fark var. Sırf işlem gücü için bu farkı v...
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General. 6 yıl
Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca
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MoRTaLSouL 6 yıl
Merhaba uzun zamandır telefon almayı düşünüyorum. Ama şunu çok iyi öğrendim bizim TÜRK milletinde bi şey var herkesin elinde aynı telefon markası olunca iyi sanılıyor.Yani incelemelerime göre SAMSUNG markasının malzemesi dandik bu bi kere belli.(Biliyorum SAMSUNG Fun'ları bana kızacak itiraz edecek)Misal s3 arka kapak, arka kapağı açmaya insan korkuyor ha kırıldı ha kırılacak.Gelelim LG ye LG'nin gerçekten sağlam telefonlar yaptığı ortada.(Buradaki sağlam malzeme kalitesi olarak . Haa Şunuda Kabul ediyorum LG GÜNCELLEME verme konusunda gerçekten sorunlu bir firma)...Telefon alacakken önce kendi tercihleriniz ve kendi kullanışınıza göre almanız gerekli bence :)
Yorumumu okuduysanız, TEŞEKKÜR EDERİM. İyi, Kötü benim fikrim bu :)
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engin_er_26 6 yıl
ilk satışa sunulduğu sıralarda bu telefon fiyatı nerelerdeydi acaba
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DH Misafiri 6 yıl
Bizim gibi bu konularda az bilgisi olan müşteriler için s3 ile 4x in ekranlarını mukayese edebilir misiniz? zira s3 de süper amoled, 4x de ise lcd ekran var. kağıt üstünde ikisi de 8MP, ikisi de 720x1280 ama aralarında görüntü kalitesi açısından bir fark var mı?
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wolverine55 6 yıl
4xhd ekran olarak çokk çokk daha iyi bence ips ekran
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00BRK00 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bizim gibi bu konularda az bilgisi olan müşteriler için s3 ile 4x in ekranlarını mukayese edebilir misiniz? zira s3 de süper amoled, 4x de ise lcd ekran var. kağıt üstünde ikisi de 8MP, ikisi de 720x1280 ama aralarında görüntü kalitesi açısından bir fark var mı?

youtube.com/... sorunun cevabı bu video da.yine youtube da s3 ,4xhd karşılaştırmalarını izleyerek fikir sahibi olabilirsin videoları 1080p açınca rahatlıkla ekran karşılaştırması yapabiliyorsun :)
S3 daha yüksek kontrasta sahip siyah rengi daha iyi gösteriyor, hd 4x daha yüksek ekran parlaklığı var ekran daha canlı ve renkler doğal ,güneş ışığı altında kullanımı daha rahat deniliyor.kimisi ıps iyi diyor amoled iyi diyenler de var burası senin beğenine kalmış videoyu izleyince fikrin olur zaten ;)
ekran çözünürlükleri eşit .
4XHD 312 ppi pixel density değerine sahip ,S3 306 ppi pixel density burada LG önde ama 300 ppi nin üstü fazlasıyla yeterli.
Ben iki telefonuda yaklaşık 1 aydır inceliyorum, sadece ekran olarak soracak olursan P880 4X HD nin daha iyi olduğunu söyleyebilirim.En doğrusu da iki telefonu yanyana koyup aynı fotoyu açman sonuçta son kullanıcı olarak teknik kısımdan çok ne gördüğün önemli
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DH Misafiri 6 yıl
java
IceRulez tegra 3 daha mı hızlı samsungun işlemcisinden ? be ahali biri 32 nm biri 40 nm samsung s3 ün ppi değeri benzer telefonlardaki en yüksek değere sahip, neden tercih edilsin ? ramide 1gb 2 değil ki git 500 euro ver buna
Siz bence biraz daha matematik çalışın bence... 4.8 ve HD çözünürlük mü yoksa 4.7 ve HD çözünürlük mü daha yüksek PPI değerine sahiptir diye biraz hesap yapın... Öte yandan herhangi bir işlemcinin kaç nm ile üretildiğinin teknolojisinin gelişmişliği açısından bir engel oluşturmadığını da öğrenin... Ancak güç tüketimi ve ısınma bakımından fark edeceği konusunda bilgilendirin kendinizi, sonra yorum yazın... Kısaca atalarımızın dediği gibi 2 düşünüp bir söylemek lazım...

Sana cevap yazmak için elimi yorduğuma bile acıyorum ya bu kadar teknoloji gerisi bir insan olamaz herhalde.
1.si Tegra 3 , Exynos işlemciden daha hızlı bunu da belirtilen sayı değerleriyle anlıyorsun kimse kafasına göre 1.5 Ghz dört çekirdek yazmıyor. Hem hızlı hemde diğerine göre daha az pil yiyor. LG de bulunan tegra 3 te 4+1 işlemci var ufak tefek işler için ( mesajlaşma , arama yapma vs ) 5.çekirdek devreye giriyor diğer 4 çekirdek çalışmıyor bu da pili daha az tüketiyor. S3 te böyle bir olay yok en basit şeyde bile 4 çekirdek habire çalışıyor. Nvidia arkasına alan LG , GPU da fark yaratıyor bariz bir şekilde LG 4X HD'nin oyun kalitesi daha yüksek. Ayrıca 2 GB RAM S3 te de yok S3'ü nasıl bu konuda lider yapabildin anlamadım. Kutu içeriği de S3'e göre çok zengin ( Ek Batarya , Kapak , Jiletin vs ) almaya kalksan telefonla beraber 100 lira daha vermen gerekiyor bu aksesuarlara. Ekran kalitesine gelince yine 4X HD önde. PPI değeri hiçbir zaman ekranın büyüklüğüyle ölçülmez işte bu kadar biliyorsun. LG nin ekranındaki parlaklığa bak birde S3 teki parlaklığa. Beyaz rengi bile mavi gösteriyor ekran pixelleri sayılıyor S3'ün yakından bakıldığında hala da S3 diyebiliyorsun. Ama kullanmadığın için anca videolar ordan burdan bilgiler bu kadar oluyor sende haklısın.
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Jacobıan 6 yıl
Bu telefonun kaderi 2x inki ile ayni
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Karayell 6 yıl
Al benden de o kadar S3 1400-1700 arası P880 1100-1300 arası satılıyor , karar vermek zor ama P880 şekli çok hoşuma gitti...
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milyondabir 6 yıl
VATANDA 1120 TL SUAN bu fiyata bu tel alınırmı kararsız kaldım yoksa s3 mü alsam.
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7Mhz 6 yıl
Güzel soru, bende cavabını bekliyorum.
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl milyondabir
milyondabir
VATANDA 1120 TL SUAN bu fiyata bu tel alınırmı kararsız kaldım yoksa s3 mü alsam.

Bence kesinlikle al
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DH Misafiri 6 yıl
Sayın Java, Hayatımda Samsung kadar dandik malzeme kullanan uyduruk telefon üreten bir firma görmedim, Nokia dahil. 4 arkadaşımdan 3'ü S3'lerini ellerine aldılar şimdiden. Kağıt üzerindeki veriler bir yere kadar anlamlıdır. LG'nin malzeme kalitesi, ek aksesuarları vb her zaman daha kalitelidir. LG Chocolate telefonumu 4 senedir sorunsuz kullanıyorum.
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ATOM ANT 6 yıl
yazılım güncelleme olmadıktan sonra roket tak istersen.... bi zaman sonra vermiyor lg bunu
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DH Misafiri 6 yıl
Ben bugün aldım cihaz güzel paketinden koruyucu arka kapak ekran filmi ve kalemi çıktı ekran parlaklığı filan iyi yanlız hızını biraz yavaş buldum bu paraya tabi :) not:parasına göre hızı az s3 filan kullanmadım :))
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kntrli 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ben bugün aldım cihaz güzel paketinden koruyucu arka kapak ekran filmi ve kalemi çıktı ekran parlaklığı filan iyi yanlız hızını biraz yavaş buldum bu paraya tabi :) not:parasına göre hızı az s3 filan kullanmadım :))

s3 ve 4x hd kullanan birişi olarak bence kesinlikle 4x hd hız budur
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DH Misafiri 6 yıl
Tegra 2' yi Motorola Atrix' te Exynos'u S2 de kullandım,
Benim tercihim Motorola oldu üstelik 1ghz olduğu halde
LG yazılımda başarılı olursa S3'ü geçeceğindden eminim.
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