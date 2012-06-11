LG Optimus 4X HD P880 satışa çıktı





LG, yeni amiral gemisi Optimus 4X HD'yi resmen satışa çıkardı. Önceki gün hangi Avrupa ülkelerinde piyasaya sürüleceği açıklanan P880 model numaralı akıllı telefon, bugün ilk olarak Almanya'daki tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Kısa süre içerisinde Hollanda, İsveç, İngiltere ve İtalya'yanın da aralarında bulunduğu diğer Avrupa ülkelerine yayılacak. Avrupa'yı önümüzdeki aylarda; Asya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Güney ve Orta Amerika takip edecek.

4.7 inç True HD (1280 x 720 piksel) IPS LCD ekran, NVIDIA'nın 4-PLUS-1 adını verdiği Tegra 3 çipseti, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, 16GB dahili hafıza, 1GB RAM, Bluetooth 4.0 ve MHL portuna sahip olan Optimus 4X HD, SiO+ teknolojisi sayesinde çok daha küçük tasarlanabilen ve daha uzun ömrülü olan 2,150mAh'lik bir pilden gücünü alacak.





Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kendi geliştirdiği Optimus 3.0 kullanıcı arayüzüyle donatan LG, herhangi bir ekranda, ikinci bir uygulama olarak çalıştırabileceğiniz QuickMemo, bir video oynatırken aynı ekranda diğer medyaların önizlemelerine göz atabilme, bir videonun yürütme hızını ayarlama, ekran görüntüsünü çekme ya da yürütme sırasında yakınlaştırma yapabilme gibi çoklu görev özelliklerini kullanabilme imkanı tanıyacak.

http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/62258