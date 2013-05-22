LG Optimus G2 modeline ait olduğu belirtilen bir görsel paylaşıldı





LG'nin yılın ikinci yarısı için piyasaya sürmesi beklenen yeni amiral gemi modeli Optimus G2 ile ilgili bugüne kadar pek çok görsel ve iddia internete sızdırıldı. Son olarak cihazdan yeni bir görsel daha internette paylaşıldı.





Görsel daha önce internete sızdırılanlardan oldukça farklı bir tasarıma sahip olan bir prototipi yansıtıyor. Keskin köşeler ve Home tuşunun aksine önceki görsellerde Home tuşu yoktu ve onun yerine LG logosu konmuştu. Kaynaklar görseldeki cihazın Optimus G2 erken prototipi olduğunu belirtiyor.





Optimus G2 modelinin gündeme gelen özellikleri ise 5.2 inçlik Full HD ekran, daha yüksek veri aktarımı hızlarına çıkabilen LTE-Advanced teknolojisi, 1.9GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera ve Android 4.2.2 işletim sistemi şeklinde sıralanıyor.





Modelin Ağustos ayında satışa sunulması beklenirken, ilk etapta operatöre özel ve ABD'de piyasaya çıkacağı düşünülüyor. Sonrasında ise model uluslararası piyasalara açılacak.

http://www.viralphone.co.uk/2013/05/22/lg-optimus-g2-specs-and-prototype-photo-revealed/