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LG Optimus G2 modeline ait olduğu belirtilen bir görsel paylaşıldı

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Optimus G2 modeline ait olduğu belirtilen bir görsel paylaşıldı

LG'nin yılın ikinci yarısı için piyasaya sürmesi beklenen yeni amiral gemi modeli Optimus G2 ile ilgili bugüne kadar pek çok görsel ve iddia internete sızdırıldı. Son olarak cihazdan yeni bir görsel daha internette paylaşıldı.

Görsel daha önce internete sızdırılanlardan oldukça farklı bir tasarıma sahip olan bir prototipi yansıtıyor. Keskin köşeler ve Home tuşunun aksine önceki görsellerde Home tuşu yoktu ve onun yerine LG logosu konmuştu. Kaynaklar görseldeki cihazın Optimus G2 erken prototipi olduğunu belirtiyor. 

Optimus G2 modelinin  gündeme gelen özellikleri ise 5.2 inçlik Full HD ekran, daha yüksek veri aktarımı hızlarına çıkabilen LTE-Advanced teknolojisi, 1.9GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera ve Android 4.2.2 işletim sistemi şeklinde sıralanıyor.

Modelin Ağustos ayında satışa sunulması beklenirken, ilk etapta operatöre özel ve ABD'de piyasaya çıkacağı düşünülüyor. Sonrasında ise model uluslararası piyasalara açılacak.

http://www.viralphone.co.uk/2013/05/22/lg-optimus-g2-specs-and-prototype-photo-revealed/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
güncelleme vermez demişsinizde resimde bildirim panelinde güncelleme uyarısı var.biraz dikkat
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mehmetferhat 6 yıl
Telefon bu ise sanırım home tuşunda led var bildirimler için, ayrıca bu görselden kalınlık incelik konusunda yorum yapabilen arkadaşlar var çok enterasan !!
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akbirkurt 6 yıl
Alt ve üst taraf biraz daha ince olsaymış daha güzel olacakmış.
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stalker(1979) 6 yıl
LG aşağıda saydığım şeylere yaparsa ne s4 kalır ne HTC one nede sony xperia Z

1-Daha güzel metal bir kasa(Pantech vega iron gibi sıfır çerçeve olursa super olur),
2-Değiştirilebilir batarya,
3-Micro sd kart desteği,
4-S4 gibi güzel programlar. (eşzamanlı çekim ,kolaj çekim modu Smart Stay vs vs)
5-Yeni Android versiyonu çıktığında kısa zamanda güncelleme vermesi
6- Su ve toz geçirmezlik. (bu fazladan oldu ama fazla mal göz çıkarmaz sonuçta böyle telefonlara 2000 TL'ye yakın para vereceğiz olsun o kadar:)
7-Home tuşunun fiziksel olması (bazıları sevmiyor ama ne yaparsın alışkanlık işte)
8- Lg telefonların vazgeçilmezi yüksek parlaklık sunan ekran:)

Not:ben hayalindeki G2'yi yazdım tabi ki bunların hepsinin olmasını beklemek hayal olur
1 Yanıt Yanıtla
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eP_362 6 yıl
Optimus G kullanmayanlar ne atmış tutmuş valla. Elimde Optimus G olmasa inanacağım onlara.
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1080p 6 yıl
7.9mm daha ince cihaz bekleriZ.
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1OOOOOO 6 yıl
şu orta tuş ne işe yarıyor niye koyarlar anlamış değilim.
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EstrEmO 6 yıl
Snapdragon 800 lü bir cihaz görme zamanı geldi.
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cemus 6 yıl
Şunu artık bir kabul edin LG güzel telefon yapıyor. İlklere imza atıyor bkz: optimus g. Hiç telefonu görmemiş kullanmamış kişiler bile bol keseden sallıyor maşşallah yazılım güncellemesi alıyor diye telefonunu öven hele hele düzeltme güncellemesi geldi diye heyecanlanan arkadaşlara ne demeli hey alllahım ya adı üstünde düzeltme yazılımı demek ki bişeyler yanlışmış ki düzeltme veriliyor! Şimdi Lg bu konuda titiz davranıp stabil yazılım çıkartıyor diye kötülemekmi gerkiyor elimde optimus g var 4.1.2 kullanıyor bir kerede küçük güncelleme aldı ayrıca 4x, l9, ve l7 de jb aldılar ee adamlar daha ne yapsın google çıkarmadan önce 5.0 ımı versin
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burakesan 6 yıl
Sağlam donanım, Galaxy serisine oranla daha ciddi duran bir stil ve Jelly Bean ile güzel bir birleşim hazırlamışlar. Ama, asıl önemli olan, şarj süresi. Kapalı cihaz elde tutmaktan başka bir işe yaramıyor malesef :( LG'nin ürün desteği konusundaki olumsuz ünü gerçekten ama gerçekten LG marka cep telefonu alma konusunda tereddüt ettiriyor. Hadi diyelim biz cihazı root'layıp, yeni rom'lar yükleyebiliyoruz, bu işlerden haberi olmayanlar ne yapacak peki?
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inexo 6 yıl
doğru yolu bulmuş sonunda; home tuşu
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