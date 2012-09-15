LG Optimus G'nin ilk reklam filmi yayınlandı

Haber Editörü
LG, uzak doğu tanıtımını geçen ay yapan ve önümüzdeki hafta genel duyurusu gerçekleştirilecek olan Optimus G'nin ilk reklam filmini yayınladı. Kore dilindeki reklam, cihazın kamerası, ekranı ve performansına dikkat çekiyor.
Alt markalarıyla birlikte büyük bir çalışma yürüten tecrübeli üretici, son dönemde Android platformuna yaptığı yatırımlarla kötü gidişata dur demeyi başarmış olsa da, ürün portföyüne mobil sektörü etkileyerek marka değerini arttırabilecek bir cihaz ekleyememişti. Nihayet bu yıl başlatılan bir operasyonla dünyanın 4G LTE iletişim teknolojisini destekleyen ilk dört çekirdekli akıllı telefonu Optimus G geliştirildi ve resmen duyuruldu.
Snapdragon S4 Pro seris dört çekirdekli ve Adreno 320 GPU'ya sahip APQ8064 çipsetin yer aldığı Optimus G, 19 Eylül'de Qualcomm ve LG'nin işbirliğiyle New York'ta boy gösterecek. Bu etkinlikte küresel modelin yanı sıra Sprint ve AT&T gibi operatörler için hazırlanan versiyonların da resmiyet kazanması bekleniyor. Amerika dışında Kanada, Çin ve Japonya'daki bazı taşıyıcılarla çıkış yapacak aygıtlar daha önce internete sızan yol haritaları ve test sonuçlarıyla onaylanmıştı.
Güney Koreli tüketicilerin Eylül ayı sonunda satın alabileceği LG Optimus G, 4.7 inç 1280 x 768 piksel True HD IPS+ ekran, 2GB RAM, 2100mAh'lik uzun kullanım ömrü ve %60 enerji tasarrufu sağlayan yeni bir teknolojiyle üretilen pil, 13MP kamera ve Android 4.0 ICS işletim sistemini yapısında ihtiva edecek. Firmanın 2012 ikinci yarısını hedef alan amiral gemisi için hazırladığı televizyon reklamını aşağıdan izleyebilirsiniz.
http://www.youtube.com/watch?v=zJEmcq5vjks Yorum Yaz Paylaş Tweetle
aradaşlar ne zaman yeni bir mobil cihaz çıksa bu rakamlara takılıyorsunuz. neden biraz da kullanıcı deneyimi estetik vs. leri göz önüne almıyorsunuz? sürekli benchmark skorları vs. karşılaştırılıyor. Cihazları sadece rakamlarla değerlendirmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Hatta daha çıkmamış tam anlamıyla kullanılmamış bir işletim sisteminin (WP8) konulduğu bir telefonu böyle değerlendirmek çok gereksiz görünüyor.
Günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için geliştirilen cihazları adeta marka savaşlarına döndürüyorsunuz.
LG hiçbirşeyi ezip geçebilecekmiş gibi görünmüyor. Daha güncelleme olayını halledemediler sırf bunun için bile tercih edilmeyebilir. Bu batarya güçleriyle akıllı telefonların bütün gün oyun oynamak gibi bir şarj canavarı kullanımı zaten aşikar. O bakımdan sürekli grafik uygulamarıyla test etmek hiç gerçekçi değil. Sırf bu karşılaştırmalar yüzünden telefon şirketleri işlemci grafik işlemcisi ram vs. doldurup gidiyorlar sistemleri. Halbuki AR-GE yatırımlarını daha çok pil kullanımına odaklayabilseler asıl devrimi o zaman yapabilceklerdir. Geri kalanı argo tabirle "sidik yarışı"ndan öteye geçemez.
Yazılım konusunda haklı olsa da benim burada bahsettiğim konu LG değil. Bundan sonra bu ve bunun gibi cihazları Samsung da üretecek.
Bu yüzden Microsoft tarafından kısıtlanan Phone 8 işletim sistemine ve onun tuzağına düşen Nokia ya çok şans vermiyorum.
Orhan abi ne olacak bu Nokia'nın hali ya.
Bu yeni pil teknolojisinin ne kadar faydalı olacağını merak ediyorum.
bunun arkasından birde Tegra'lı gelir diye düşünüyorum...
tasarımı çok beğendim. güncelleme problem olmayacaktır die düşünüyorum.
Taksit kısmında 1800 civarı fiyatı bulunuyormuş ancak sonradan kaldırmışlar. S3 ve One X'in 2000 liradan girdiğini düşünürsek daha üstün bir cihaz için fiyat makul. Bir süre sonra fiyatı düşecektir tıpkı bahsettiğim diğer cihazlar gibi, kampanyalarla da daha ucuza alınabilecek hale gelecektir.