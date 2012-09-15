LG Optimus G'nin ilk reklam filmi yayınlandı





LG, uzak doğu tanıtımını geçen ay yapan ve önümüzdeki hafta genel duyurusu gerçekleştirilecek olan Optimus G'nin ilk reklam filmini yayınladı. Kore dilindeki reklam, cihazın kamerası, ekranı ve performansına dikkat çekiyor.

Alt markalarıyla birlikte büyük bir çalışma yürüten tecrübeli üretici, son dönemde Android platformuna yaptığı yatırımlarla kötü gidişata dur demeyi başarmış olsa da, ürün portföyüne mobil sektörü etkileyerek marka değerini arttırabilecek bir cihaz ekleyememişti. Nihayet bu yıl başlatılan bir operasyonla dünyanın 4G LTE iletişim teknolojisini destekleyen ilk dört çekirdekli akıllı telefonu Optimus G geliştirildi ve resmen duyuruldu.

Snapdragon S4 Pro seris dört çekirdekli ve Adreno 320 GPU'ya sahip APQ8064 çipsetin yer aldığı Optimus G, 19 Eylül'de Qualcomm ve LG'nin işbirliğiyle New York'ta boy gösterecek. Bu etkinlikte küresel modelin yanı sıra Sprint ve AT&T gibi operatörler için hazırlanan versiyonların da resmiyet kazanması bekleniyor. Amerika dışında Kanada, Çin ve Japonya'daki bazı taşıyıcılarla çıkış yapacak aygıtlar daha önce internete sızan yol haritaları ve test sonuçlarıyla onaylanmıştı.

Güney Koreli tüketicilerin Eylül ayı sonunda satın alabileceği LG Optimus G, 4.7 inç 1280 x 768 piksel True HD IPS+ ekran, 2GB RAM, 2100mAh'lik uzun kullanım ömrü ve %60 enerji tasarrufu sağlayan yeni bir teknolojiyle üretilen pil, 13MP kamera ve Android 4.0 ICS işletim sistemini yapısında ihtiva edecek. Firmanın 2012 ikinci yarısını hedef alan amiral gemisi için hazırladığı televizyon reklamını aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.youtube.com/watch?v=zJEmcq5vjks