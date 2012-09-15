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LG Optimus G'nin ilk reklam filmi yayınlandı

6 yıl
5,3b
1
39
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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LG, uzak doğu tanıtımını geçen ay yapan ve önümüzdeki hafta genel duyurusu gerçekleştirilecek olan Optimus G'nin ilk reklam filmini yayınladı. Kore dilindeki reklam, cihazın kamerası, ekranı ve performansına dikkat çekiyor.
Alt markalarıyla birlikte büyük bir çalışma yürüten tecrübeli üretici, son dönemde Android platformuna yaptığı yatırımlarla kötü gidişata dur demeyi başarmış olsa da, ürün portföyüne mobil sektörü etkileyerek marka değerini arttırabilecek bir cihaz ekleyememişti. Nihayet bu yıl başlatılan bir operasyonla dünyanın 4G LTE iletişim teknolojisini destekleyen ilk dört çekirdekli akıllı telefonu Optimus G geliştirildi ve resmen duyuruldu.
Snapdragon S4 Pro seris dört çekirdekli ve Adreno 320 GPU'ya sahip APQ8064 çipsetin yer aldığı Optimus G, 19 Eylül'de Qualcomm ve LG'nin işbirliğiyle New York'ta boy gösterecek. Bu etkinlikte küresel modelin yanı sıra Sprint ve AT&T gibi operatörler için hazırlanan versiyonların da resmiyet kazanması bekleniyor. Amerika dışında Kanada, Çin ve Japonya'daki bazı taşıyıcılarla çıkış yapacak aygıtlar daha önce internete sızan yol haritaları ve test sonuçlarıyla onaylanmıştı.
Güney Koreli tüketicilerin Eylül ayı sonunda satın alabileceği LG Optimus G, 4.7 inç 1280 x 768 piksel True HD IPS+ ekran, 2GB RAM, 2100mAh'lik uzun kullanım ömrü ve %60 enerji tasarrufu sağlayan yeni bir teknolojiyle üretilen pil, 13MP kamera ve Android 4.0 ICS işletim sistemini yapısında ihtiva edecek. Firmanın 2012 ikinci yarısını hedef alan amiral gemisi için hazırladığı televizyon reklamını aşağıdan izleyebilirsiniz. 

http://www.youtube.com/watch?v=zJEmcq5vjks Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
OverClocK1ng
Bu arada hazır yayınlamışken bir şey daha var dikkatinizi çekmek istediğim. O da şu: Nokianın Lumia 920 si üzerinde bulunan Adreno 225 ile Adreno 320 arasındaki fark. Tabi bu rakamlarla bir şey anlaşılmıyor. Bunu örnekleyeyim ki Nokianın nasıl ezildiğini ve Lumia 920 nin neden onu kurtaramayacağını görün... Önce aradaki farkı anlamamızı sağlayacak kelimeleri yazıyorum: The performance of the Adreno 320 is roughly double the performance of the current Adreno 225 found in the S4 SoC Burada Adreno 320 , 225 ten 2 kat hızlıdır diyor... Bu resimlerde de Adreno 320 nin 225 e göre ne kadar büyük performans farkı doğuracağını gösteriyor... Diğer resimde ise grafik kalitesindeki fark ve Adreno 320 nin 3-4 kata kadar daha hızlı olacağı belirtiliyor.
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Son olarak ta GPU grafik testleri değerlerini veriyorum. Yalnız bu testlerde Adreno 320 GPU kullanılan işlemci S4 Pro. Adreno 225 kullanılan işlemci ise Tegra 3. Tabi şimdi burada bana diyebilirsiniz ki CPU farkından dolayı arada çok fark oluşmuş olabilir. Ben de diyorum ki: Zaten LG Optimus G ile Lumia 920 arasındaki CPU farkı da o kadar hattâ ondan daha bile fazla olabilir. Yeni oyunların 4 çekirdeği daha iyi desteklemesi ile aradaki fark daha bile fazla olabilir yani... Adreno 320, 225 i fenaaa hem de çoook fena eziyor. Aradaki fark 2 yi geçip 2.5 katlara dayanıyor... 1. test üçgen çizme testi. Adreno 225 li One X 24.1 milyon üçgen, Adreno 320 li S4 Pro 46.4 milyon üçgen çiziyor:
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2. testimiz ise GLBenchmark 2.1 Pro - Offscreen 720p. Burada Adreno 225 94.9 kare saniye , Adreno 320 ise 184 kare saniye alıyor:
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3. test GLBenchmark 2.1 Egypt. Adreno 225 burada 55.9 kare hızında görüntü verirken Adreno 320 ise 2.38 katı fark atarak âdetâ coşuyor ve 131 kare veriyor:
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Son test olan GLBenchmark Fill Testinde ise Adreno 225 GPU su 249 MegaTexel doldurma hızı sunarken Adreno 320 ise 732 MegaTexel doldurarak 2.9 kat yani neredeyse 3 kata yakın fark atıyor ve uçarak gelip kafayı Adreno 225 e gömüyor
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aradaşlar ne zaman yeni bir mobil cihaz çıksa bu rakamlara takılıyorsunuz. neden biraz da kullanıcı deneyimi estetik vs. leri göz önüne almıyorsunuz? sürekli benchmark skorları vs. karşılaştırılıyor. Cihazları sadece rakamlarla değerlendirmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Hatta daha çıkmamış tam anlamıyla kullanılmamış bir işletim sisteminin (WP8) konulduğu bir telefonu böyle değerlendirmek çok gereksiz görünüyor.
Günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için geliştirilen cihazları adeta marka savaşlarına döndürüyorsunuz.
LG hiçbirşeyi ezip geçebilecekmiş gibi görünmüyor. Daha güncelleme olayını halledemediler sırf bunun için bile tercih edilmeyebilir. Bu batarya güçleriyle akıllı telefonların bütün gün oyun oynamak gibi bir şarj canavarı kullanımı zaten aşikar. O bakımdan sürekli grafik uygulamarıyla test etmek hiç gerçekçi değil. Sırf bu karşılaştırmalar yüzünden telefon şirketleri işlemci grafik işlemcisi ram vs. doldurup gidiyorlar sistemleri. Halbuki AR-GE yatırımlarını daha çok pil kullanımına odaklayabilseler asıl devrimi o zaman yapabilceklerdir. Geri kalanı argo tabirle "sidik yarışı"ndan öteye geçemez.
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OverClocK1ng 6 yıl
Ya tabi ki doğru söylüyorsun. Ama şu da var ki biz bu cihazları telefon olarak almadığımız için ve genel olarak oyun, İnternet, sosyal ağlar gibi şeyler yüzünden aldığımız için bu sebeple hesaplama gücü, işlemci ve GPU gibi değerler çok önemli. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor.

Yazılım konusunda haklı olsa da benim burada bahsettiğim konu LG değil. Bundan sonra bu ve bunun gibi cihazları Samsung da üretecek.

Bu yüzden Microsoft tarafından kısıtlanan Phone 8 işletim sistemine ve onun tuzağına düşen Nokia ya çok şans vermiyorum.
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OverClocK1ng 6 yıl
Nokia Lumia 920 nin alnının ortasına bir darbe de LG den geldi...
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Amedra 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Nokia Lumia 920 nin alnının ortasına bir darbe de LG den geldi...

Orhan abi ne olacak bu Nokia'nın hali ya.
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DH Misafiri 6 yıl
Türkiye'de satılacağı hakkında net bir bilgi var mı? ona göre telefon alacağım. eğer bu olmazsa lg'nin optimus 4x hd modelini almayı düşünüyorum. piyasada ki 4 çekirdekli telefonlar arasında en karlı olan modeli düşünüyorum fiyat açısından, özellik açısından en iyisi diye düşünüyorum..
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-gg- 6 yıl
Adamlar güzel tasarım + özellik koyuyor telefona.
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Dark Shade 6 yıl
konu lg olunca pek heycanlı olamıyorum...
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CertificatedStaff 6 yıl
uhuu feci bişey olucak anlaşılan fiyatı ne olur acaba
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alp0007 6 yıl
LG'ni son akıllı telefonları çok şık, ama tasarımlarının özgünlüğünde sıkıntıları var.
Bu yeni pil teknolojisinin ne kadar faydalı olacağını merak ediyorum.
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sarı dew 6 yıl
telefon çok şık (arkasını pek beğenmedim ama genel olarak incelik önyüz falan iyi). bu telefonda konsol kalitesinde oyun oynanır artık. çıksın da bi karar verelim artık ne alacağımıza.
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xxxx1 6 yıl
cihaz çok şık,donanım kısmında zaten diğerlerine ders niteliğinde...4.7 LG'nin benimsediği ve çokta yakıştırdığı bir ideal ekran ölçüsü..çoğu tabletten daha güçlü...
bunun arkasından birde Tegra'lı gelir diye düşünüyorum...
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ruzgar_ressam 6 yıl
sanırım bir sonraki telefonum bu olacak.
tasarımı çok beğendim. güncelleme problem olmayacaktır die düşünüyorum.
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hancii05 6 yıl
konunun başlığında LG yerine Samsung yazılsaydı şuan 2-3 sayfaydı konu. Lg yazılım yüzünden bu hallerde, bakalım atağa geçebilecekmi.
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yakamoz77 6 yıl
optimus g nin fiyat aralığı acaba ne olacaktır, 1700e optimus x2 satıyor gold bu cihaza umarım 2000 tl etiket koymazlar.
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Lepanto 6 yıl yakamoz77
yakamoz77

optimus g nin fiyat aralığı acaba ne olacaktır, 1700e optimus x2 satıyor gold bu cihaza umarım 2000 tl etiket koymazlar.

Taksit kısmında 1800 civarı fiyatı bulunuyormuş ancak sonradan kaldırmışlar. S3 ve One X'in 2000 liradan girdiğini düşünürsek daha üstün bir cihaz için fiyat makul. Bir süre sonra fiyatı düşecektir tıpkı bahsettiğim diğer cihazlar gibi, kampanyalarla da daha ucuza alınabilecek hale gelecektir.
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