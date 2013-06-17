LG Optimus L4 II resmi olarak tanıtıldı





Optimus G2 adlı amiral gemi modelini yıl sonuna doğru tanıtması beklenen LG, alt seviye akıllı telefon pazarını da beslemeye devam ediyor. Firmanın resmiyet kazandırdığı son cihaz Optimus L4 II oldu.





Giriş seviyesi pazara yönelik bir model olacak Optimus L4 II modelinde 3.8 inçlik 320 x 480 piksel çözünürlükte ekrana yer veriliyor. İşlemci tercihi 1GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli MediaTek çözümünden yana kullanılmış.





Model 512MB RAM taşırken 4GB depolama kapasitesi microSD kartlarla genişletilebiliyor. 3MP çözünürlükte LED flaşlı arka kamera, Android 4.1 işletim sistemi, çift SIM desteği şeklinde diğer özellikleri mevcut.





LG Optimus L4 II modeli 170$ yaklaşık fiyat etiketi ile Rusya ve Ukrayna'da piyasaya sürülmüş durumda. İlerleyen aylarda ise Avrupa ve Asya ülkelerinde de satışa çıkacak. Çift SIM kartlı versiyonu da onu takip edecek.

http://www.phonearena.com/news/Jelly-Bean-powered-LG-Optimus-L4-II-now-official_id44108