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LG Optimus L4 II resmi olarak tanıtıldı

5 yıl
1,8b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Optimus L4 II resmi olarak tanıtıldı

Optimus G2 adlı amiral gemi modelini yıl sonuna doğru tanıtması beklenen LG, alt seviye akıllı telefon pazarını da beslemeye devam ediyor. Firmanın resmiyet kazandırdığı son cihaz Optimus L4 II oldu.

Giriş seviyesi pazara yönelik bir model olacak Optimus L4 II modelinde 3.8 inçlik 320 x 480 piksel çözünürlükte ekrana yer veriliyor. İşlemci tercihi 1GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli MediaTek çözümünden yana kullanılmış.

Model 512MB RAM taşırken 4GB depolama kapasitesi microSD kartlarla genişletilebiliyor. 3MP çözünürlükte LED flaşlı arka kamera, Android 4.1 işletim sistemi, çift SIM desteği şeklinde diğer özellikleri mevcut.

LG Optimus L4 II modeli 170$ yaklaşık fiyat etiketi ile Rusya ve Ukrayna'da piyasaya sürülmüş durumda. İlerleyen aylarda ise Avrupa ve Asya ülkelerinde de satışa çıkacak. Çift SIM kartlı versiyonu da onu takip edecek.

http://www.phonearena.com/news/Jelly-Bean-powered-LG-Optimus-L4-II-now-official_id44108 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Cihazı 3 aydır kullanıyrum fiyatına göre harka bir cihaz tabi oyun bende kullanmıyorum kasma yok denecek kadar az kameradan fazla bişe beklememek gerek tabi ama flaslı işe yarıyor :D ses kalitesi iyidir sarjı harika diger telefınlara gore tutusu falan 10 numara helede on tus ledi 10 üzerinden 11 nese benden bu kadar :D hayırlı olsun
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DH Misafiri 4 yıl
Ben kullaniyorum gayet rahat bi cihaz, sarj konusunda oldukca super, kasma yapmiyorum tabi oyun kullanmadim icin ins.face. gbi sosyal uygulamalarfan bahsediyorum. Ele gelisi olduk da stil. Arka kamera 3.2 olmasina karsin genelden iyi. Ses konusundada kaliteli
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mehmetferhat 5 yıl
Giriş seviyesi kullanıcıları için çok başarılı bir cihaz olacak anlaşılan :)
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katratzi 5 yıl
Teknik detayları oldukça düşük ama fiyatı çok uygun, tasarımı çok tatlı.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
LCD olayı malesef çok kötü !
yani ekranı yan çevirdiğinizde sağ gözünüzün gördüğü ile sol gözünüzün gördüğü farklı LCD görüş açısı renk tonları ister istemez beyni yoruyor !
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TheTurkAdam07 5 yıl
Bir bu telefona ve fiyatına bakın birde avea'nın Turkcell'in yaptığı telefonlara ve fiyatlarına bakın.Telefonların performansı yakın sayılır hatta LG daha üstün en azından 4.1 le geliyor ama operatör 2.5 android sürümü bize yedirmeye çalışıyor.
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Zenci Forvet 5 yıl
Sadece mesajlaşmak için tercih edilebilir.
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wentworthscofield 5 yıl
artık google'ın en azından bilinir markalara bir uyarı yapması gerekir bence, bu telefon hem 3.8 inç 320x480 piksel ekranıyla hem de güçsüz işlemcisi ve ramıyla insanları akıllı telefondan soğutabilecek kapasitede
geçen otobüste müzik dinleyen biri(galaxy ace kullanıyordu) ana ekran tuşuna bastı sayfanın gelmesi 20 saniyeye yakın sürdü rehbere girmesi de 10 saniye falan sürdü şimdi bu kişinin başına acil bir durum gelse ve arama yapamasa bunun suçlusu hem google hem ucuz telefon yaparken satışları dışında hiçbir şeyi önemsemeyen üreticiler hem de ülkemizdeki anlamsız derecede yüksek vergilerdir
bu telefonun altına böyle bir yorum yaptığım için kusura bakmayın ama çok doldum
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Doanc4n 5 yıl
LG nerelerdesin cancağızım özledik valla sen yokken buralar hep samsung hep galaxy.
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IceRulez 5 yıl
o paraya alıcak olsam lumia 520 alırdım
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