LG Optimus L9 için Android ''Jelly Bean'' güncellemesi yayınlamaya başladı

Kasım ayında, Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemiyle tüketicilerle buluşturulan LG Optimus L9 için Android 4.1.x ''Jelly Bean'' güncellemesi yayınlanmaya başladı.

Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Polonya, Romanya, Estonya, Letonya, Litvanya, Avustralya ve Tayland'ın aralarında bulunduğu pek çok ülkede boy göstermeye başlayan güncelleme, Google'ın ''Project Butter'' optimizasyonlarını ve Google Now'ı içeriyor. 575 MB kadar yer kapladığı ifade edilen güncelleme, OTA (Over-the-air) ya da LG Update Tool yazılımı aracılığıyla akıllı telefona yüklenebiliyor.



Merak eden okuyucularımız için Optimus L9'un başlıca teknik özelliklerini 1 GHz'de çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 işlemci, 1 GB RAM, 4 GB dahili flash bellek, 4.7-inç büyüklüğünde qHD IPS ekran, 5 MP kamera ve 2.150 mAh kapasiteli batarya şeklinde sıralamak mümkün.

http://www.gsmarena.com/european_lg_optimus_l9_gets_jelly_bean_treatment-news-5712.php