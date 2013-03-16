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LG Optimus L9 için Android ''Jelly Bean'' güncellemesi yayınlamaya başladı

6 yıl
2,1b
1
27
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG Optimus L9 için Android ''Jelly Bean'' güncellemesi yayınlamaya başladı
Kasım ayında, Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemiyle tüketicilerle buluşturulan LG Optimus L9 için Android 4.1.x ''Jelly Bean'' güncellemesi yayınlanmaya başladı. 
Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Polonya, Romanya, Estonya, Letonya, Litvanya, Avustralya ve Tayland'ın aralarında bulunduğu pek çok ülkede boy göstermeye başlayan güncelleme, Google'ın ''Project Butter'' optimizasyonlarını ve Google Now'ı içeriyor. 575 MB kadar yer kapladığı ifade edilen güncelleme, OTA (Over-the-air) ya da LG Update Tool yazılımı aracılığıyla akıllı telefona yüklenebiliyor.
Merak eden okuyucularımız için Optimus L9'un başlıca teknik özelliklerini 1 GHz'de çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 işlemci, 1 GB RAM, 4 GB dahili flash bellek, 4.7-inç büyüklüğünde qHD IPS ekran, 5 MP kamera ve 2.150 mAh kapasiteli batarya şeklinde sıralamak mümkün.

http://www.gsmarena.com/european_lg_optimus_l9_gets_jelly_bean_treatment-news-5712.php Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 5 yıl
E612 şu an güncelleme desteği görünüyor ! otomatik dosya indirme işlemi başladı ! hadi bakalım kazası belasız :D

güncelleme sonrası ; şu an itibariyle, android 4.1.2 ve kernel versiyon 3.4.0 olarak görünmektedir :)
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xhoOp 6 yıl
bugun telefondan guncelledim bende
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DH Misafiri 6 yıl
lg l9 lar için güncelleme YAYINLANDI pcsuit kurup yükleye bilirsiniz. v20a olarak güncelleniyor..
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Technologie 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

lg l9 lar için güncelleme YAYINLANDI pcsuit kurup yükleye bilirsiniz. v20a olarak güncelleniyor..

evet öyle oluyor telefon üzerinden ne zaman günceleyebilecegiz
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mrbaki 6 yıl
güncellemeyi kuran var mı?
sd karta taşıma imkanı tanıyor mu artık
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Technologie 6 yıl ..Knight..
..Knight..




 

Kasım ayında, Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemiyle tüketicilerle buluşturulan LG Optimus L9 için Android 4.1.x ''Jelly Bean'' güncellemesi yayınlanmaya başladı. 

 

Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Polonya, Romanya, Estonya, Letonya, Litvanya, Avustralya ve Tayland'ın aralarında bulunduğu pek çok ülkede boy göstermeye başlayan güncelleme, Google'ın ''Project Butter'' optimizasyonlarını ve Google Now'ı içeriyor. 575 MB kadar yer kapladığı ifade edilen güncelleme, OTA (Over-the-air) ya da LG Update Tool yazılımı aracılığıyla akıllı telefona yüklenebiliyor.

 
Merak eden okuyucularımız için Optimus L9'un başlıca teknik özelliklerini 1 GHz'de çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 işlemci, 1 GB RAM, 4 GB dahili flash bellek, 4.7-inç büyüklüğünde qHD IPS ekran, 5 MP kamera ve 2.150 mAh kapasiteli batarya şeklinde sıralamak mümkün.


hocam türkiyeye ne zaman gelecek bilginiz varmı
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Teknofan 6 yıl
Güncelleme geliceğini biliyordum fakat bu kadar hızlı değil :D iyi oldu bu Lg yA: D

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Gayipten Gelen Ses 6 yıl
ilk ve son güncellemeyi aldı işte dahada güncelleme gelmez 3-4 ay sonra l9 cular ağlar bize nie android 5 yok die sonra l9 fiyatı 450 ye falan düşer sonra herkes isyan eder falan aynı filmi baştan sar işte nie anlattırıyonuz
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depeche35 6 yıl
Arkadaşlar L9 mu Galaxy S2 mi desem ?
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wewantsome 6 yıl depeche35
depeche35

Arkadaşlar L9 mu Galaxy S2 mi desem ?

Pek fotoğraf çekmeyeceksen L9 kesinlikle. Bir de güneş altında verdiği sonuç pek iyi olmayabilir, yazın daha iyi anlayabiliriz.
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-Sniper- 6 yıl
Şu haberin altındaki ucuzcu penceresinde neden haberi olan ürün hakkında fiyat bilgisi verilmiyor? (!)
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
LG optimus F5'i listeye ekledim ve birde Türkiye'ye diğer ülkeler ile aynı anda güncelleme verirse LG akıllanmış demekktir. L9 kullanıcılarını yakın zamanda mutlu eder inş.
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meself 6 yıl
sabırsızlıkla gelmesini bekliyoruz.
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necros76 6 yıl
Jb hala tr ye gelmedi s2 için
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KRALTARIK 6 yıl
Umarım Türkiyeye biranönce gelir
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