LG Q6, 11 Temmuz tarihinde tanıtılacak

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Güney Koreli üretici, yayınladığı videoyla yeni telefonunu 11 Temmuz tarihinde tanıtacağını açıkladı. Videoda telefonun teknik özelliklerinden bahsedilmezken ekranın LG G6'daki gibi ince çerçeveli ve uzun en boy oranına sahip olacağı belli oldu.

LG'nin resmi YouTube kanalında LG Q6 ile ilgili üç adet yeni teaser yayınlandı. LG G6'nın mini versiyonu olacak telefonda tıpkı LG G6'daki gibi FullVision ekran teknolojisi kullanılacak. Yine 18:9 en boy oranında fakat daha küçük ölçülerde ve daha düşük çözünürlükte bir ekrana yer verilecek.





Geçtiğimiz günlerde LG-M700 model numarasına sahip bir telefonun -çok yüksek ihtimalle LG Q6- Geekbench test sonuçları sızdırıldı. Eğer Geekbench test sonuçları doğruysa LG yeni telefonunda 1.4 Ghz hızında çalışan Snapdragon 430 işlemcisine ve 3 GB RAM'e yer veriyor. LG G6'nın Snapdragon 821'e sahip olduğunu göz önüne aldığımızda, LG Q6'nın teknik özelliklerinin ciddi anlamda kırpıldığını söyleyebiliriz. Üstelik Snapdragon 430, LG G6'da kullanılan ekran çözünürlüğünü desteklemiyor. Bu nedenle ekran çözünürlüğünde de tasarrufa gidilmesi muhtemel görünüyor. LG Q6 ile ilgili tüm detayları 11 Temmuz tarihinde öğreneceğiz.



