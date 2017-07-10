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LG Q6, 11 Temmuz tarihinde tanıtılacak

LG, yayınladığı videoyla LG Q6'nın tanıtım tarihini açıkladı. Güney Koreli üretici, yeni telefonunu 11 Temmuz tarihinde lanse edecek. LG Q6, firmanın amiral gemisi LG G6'nın mini bir versiyonu olacak.
1 yıl
2,1b
1
13
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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LG Q6, 11 Temmuz tarihinde tanıtılacak
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Güney Koreli üretici, yayınladığı videoyla yeni telefonunu 11 Temmuz tarihinde tanıtacağını açıkladı. Videoda telefonun teknik özelliklerinden bahsedilmezken ekranın LG G6'daki gibi ince çerçeveli ve uzun en boy oranına sahip olacağı belli oldu.
 

LG'nin resmi YouTube kanalında LG Q6 ile ilgili üç adet yeni teaser yayınlandı. LG G6'nın mini versiyonu olacak telefonda tıpkı LG G6'daki gibi FullVision ekran teknolojisi kullanılacak. Yine 18:9 en boy oranında fakat daha küçük ölçülerde ve daha düşük çözünürlükte bir ekrana yer verilecek.

 


Geçtiğimiz günlerde LG-M700 model numarasına sahip bir telefonun -çok yüksek ihtimalle LG Q6- Geekbench test sonuçları sızdırıldı. Eğer Geekbench test sonuçları doğruysa LG yeni telefonunda 1.4 Ghz hızında çalışan Snapdragon 430 işlemcisine ve 3 GB RAM'e yer veriyor. LG G6'nın Snapdragon 821'e sahip olduğunu göz önüne aldığımızda, LG Q6'nın teknik özelliklerinin ciddi anlamda kırpıldığını söyleyebiliriz. Üstelik Snapdragon 430, LG G6'da kullanılan ekran çözünürlüğünü desteklemiyor. Bu nedenle ekran çözünürlüğünde de tasarrufa gidilmesi muhtemel görünüyor. LG Q6 ile ilgili tüm detayları 11 Temmuz tarihinde öğreneceğiz.

 

 



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DH Misafiri 1 yıl
lg kullanmadan kötüleyen arkadaşlar yüzünden dandik yada pahallı telefonlara mahkum oluyoruz maalesef gidin samsung iphone 5 bin verin ben xpower marka teli 1000 tl ye aldım 3 gün şarj ,görüntü kalitesi renkler kontrast telefon hızı kamera hepsi iyi üstüne bide sağlamlık var her marka tel kullanan biri olarak yazılım olarak lg nin hepsine fark attığını söyleyebilirim bilmeden atıp tutmayın ayrıca telefon çok çok sağlam yapılmış
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yelkowan 1 yıl
G2'yi çıkarıp bir anda herkesi in gönlüne taht kurup ciddi bir başarı sağladıktan sonra nasıl başarız olunurun örneği oldu LG telefon dünyasında. Ve hala ısrarla devam ettirmekte.
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alemburda34 1 yıl
Şu Lg de bir s835 yapıştıramadı.
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fatalrhymex 1 yıl
Lg ah ulan lg güzelim g4 ümü istemeye istemeye iade ettirdin bana. Halbuki çok güzel telefondu be, her işimi görür mis gibi de rom desteği fln vardı. Her neyse g4 ten sonra batağa saplandın daha g.tü toparlayamadın. Tabi g3 g4 te aldı kullanıcıların ahını çıkıyor aheste aheste :)
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Biggest Star 1 yıl

G6 dan çok G6 mini görünümlü çöp gibi duruyor :/
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gunman233 1 yıl
430 işlemciden sayılmaz inanılır gibi değil g6 adını kullanmasalar bari. En azından Snapdragon 625 olmalıydı. Bu işlemciyi Xiaomi 120 dolarlık telefonuna 625 koyabiliyorsa maliyetini siz düşünün. (Note 4, 4x, redmi 4 Prime...)
İnsani boyutlarda telefon almak isteyenlere orta hatta alt-orta 625 işlemciyi bile çok görüyorlar artık direkt giriş seviyesi.. Bu boşluğu görmüyor mu firmalar, talep olmasa 4.7 inç iPhone nasıl satıyor o fiyata rağmen.
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neronidas 1 yıl
Snapdragon 430 işlemci koyuyor bide utanmadan tanıtım yapıyor üstüne üstlük bide tanıtım afişi yapmış
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aycibin 1 yıl
en azından s820 falan olsaymış.çok fuzuli olmuş
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buraoca2 1 yıl
G6 dan çok G6 mini görünümlü çöp gibi duruyor :/
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ERIKCI 1 yıl
G6 dan çok G6 mini görünümlü çöp gibi duruyor :/
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