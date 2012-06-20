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LG, Quick Voice ile Siri ve S Voice'e rakip oluyor

6 yıl
2,4b
1
10
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın Siri ile başlattığı sesli dijital asistan trendine Samsung'un ardından LG de kendi projesi ile katılıyor. 

LG'nin yeni dijital asistanı Quick Voice olarak adlandırılıyor. Kısa süre sonra Vu ve LTE II gibi bazı Optimus üyelerine dağıtılmaya başlanacak olan Quick Voice; kelime araması yapma, alarm kurma, borsa bilgilerine erişme, ay takvimi hesaplama, randevu ayarlama veya YouTube üzerinden video arama gibi pek çok işlevi ses tanıma yöntemiyle yerine getiriyor. 

LG, sesli asistanını Android telefonlarında kullanacak. İlk olarak Güney Kore'de Temmuz ayında bir güncelleme ile belirli modellere gönderilmeye başlanacak. Global olarak nasıl bir strateji izleneceği ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/12344 Yorum Yaz
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Bl00dyHell 6 yıl en beğenilen
Google bu iş üzerinde çalışırken niye çoğu firma da bu alana yöneldi anlamıyorum. Adamın yayınladığı işletim sistemini kullanıyorsun telefonda, adamın yayınladığı programı da kullansan ne olur? Zaten olan bir şeyi geliştirmek için harcadığın parayı ve zamanı güncellemelere ayırsan çok daha memnun olurdu eminim kullanıcılar.
Google bu iş üzerinde çalışırken niye çoğu firma da bu alana yöneldi anlamıyorum. Adamın yayınladığı işletim sistemini kullanıyorsun telefonda, adamın yayınladı...
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4Crumby 6 yıl
Bu teknoloji telefonlar icin su an cok gereksiz ona yaptiracaginiz islerin cogunu elle daha hizli yapabiliyorsunuz ama millet ac gibi saldiriyo yapacak birsey yok :D onun yerine pclere tvlere hatta klimalara bile bu ozelligin gelmesi daha mantikli olur ama neyse simdi cikip muhendisler aptal da bi sen mi zekisin dersin ama sorun da burda muhendisler ellerindeki teknolojiyi kullanmak ister kullanicilar adam gibi kullanabilmeyi.
Bu teknoloji telefonlar icin su an cok gereksiz ona yaptiracaginiz islerin cogunu elle daha hizli yapabiliyorsunuz ama millet ac gibi saldiriyo yapacak birsey ...
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blackcurse 6 yıl
LG bırak bu işleri daha yazılım yapmayı beceremiyorsun onu bırak yaptığın yazılımlardaki hataları düzeltmekten acizsin.
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sticer12 6 yıl
Bence yapay zeka sistemi şuan beta konumda daha kararlı oturmuş bir konumda değil lg nin böyle bir hamle yapmasının sebebi tamamen diğer firmalarla karşılaştırmalarda geri kalma kaygısıdır bence google nin çıkaracağı yapay zeka tam bi kararlı sürüme ulaşacak o bir devrim yaratacak
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ErdemZen 6 yıl
4Crumby
Bu teknoloji telefonlar icin su an cok gereksiz ona yaptiracaginiz islerin cogunu elle daha hizli yapabiliyorsunuz ama millet ac gibi saldiriyo yapacak birsey yok :D onun yerine pclere tvlere hatta klimalara bile bu ozelligin gelmesi daha mantikli olur ama neyse simdi cikip muhendisler aptal da bi sen mi zekisin dersin ama sorun da burda muhendisler ellerindeki teknolojiyi kullanmak ister kullanicilar adam gibi kullanabilmeyi.

Yapay zekaya sahip sesli komut işleyen yazılımların gelişmesi umudu, bizi bu programlara aç gibi saldırtan. Bu teknoloji istenilen seviyeye gelirse zaten, şu an Apple, Google gibi firmalın da üzerinde çalıştığı gibi, PC, TV hatta Klimalara(nihai amaç zaten ısı sistemlerini barındıran Akıllı Ev Projeleridir) da gelecektir. Dediklerin bu teknolojinin şu an için sahip olduğu özellikler için yanlış değil hak veriyorum ama bu teknoloji olmazsa Project Glass'ın harika gözlükleri de bunun gii gelecek teknolojileri de var olamaz.
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senel2002 6 yıl
hiçbirisi siri kadar iyi yapmıyor
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meego 6 yıl
daha telefonları takılıyor doğru düzgün güncelleme gelmemesine rağmen kalmış Quick voice isminde yazılım geliştirmeye kalkıyor.Voice senin neyine yazılımlarını bir düzelt önce
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Stanislas Xavier 6 yıl
Quick Voice .. En azından ismi diğerlerinden daha başarılı :)
Elbette androidde zaten böyle bir şey olmasına rağmen yeniden tasarlamak tuhaf fakat tamamen satış politikası üzerine
"Apple siri yapmış olum,söylüyon telefon yapıyor" cümlesine karşılık ""O özellik S 3 te de var" ya da "4X HD de de" var denebilmesi için tüm bunlar..Hiç bir açıdan eksik olmak istemiyor firmalar,bir birlerinin her özelliğine karşılık bir şey sunması gerek ki iş yapabilsin...
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Firaristt 6 yıl
Daha çıkardığı yazılımı düzgün yapamıyor da sesli komutlarla çalışacak sanal asistan yapacak ha? Ağlanacak durumdasın LG...
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4Crumby 6 yıl
Bu teknoloji telefonlar icin su an cok gereksiz ona yaptiracaginiz islerin cogunu elle daha hizli yapabiliyorsunuz ama millet ac gibi saldiriyo yapacak birsey yok :D onun yerine pclere tvlere hatta klimalara bile bu ozelligin gelmesi daha mantikli olur ama neyse simdi cikip muhendisler aptal da bi sen mi zekisin dersin ama sorun da burda muhendisler ellerindeki teknolojiyi kullanmak ister kullanicilar adam gibi kullanabilmeyi.
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Bl00dyHell 6 yıl en beğenilen
Google bu iş üzerinde çalışırken niye çoğu firma da bu alana yöneldi anlamıyorum. Adamın yayınladığı işletim sistemini kullanıyorsun telefonda, adamın yayınladığı programı da kullansan ne olur? Zaten olan bir şeyi geliştirmek için harcadığın parayı ve zamanı güncellemelere ayırsan çok daha memnun olurdu eminim kullanıcılar.
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k@llone 6 yıl
Güncelleme özürlü LG'den yazılım atağı,quick Voice,yersen:P Bu arada kızın elindeki telefonlar sanki kartondan yapılmış gibi bir izlenim oluşturdu bende:)
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blackcurse 6 yıl
LG bırak bu işleri daha yazılım yapmayı beceremiyorsun onu bırak yaptığın yazılımlardaki hataları düzeltmekten acizsin.
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