LG, Quick Voice ile Siri ve S Voice'e rakip oluyor

Apple'ın Siri ile başlattığı sesli dijital asistan trendine Samsung'un ardından LG de kendi projesi ile katılıyor.





LG'nin yeni dijital asistanı Quick Voice olarak adlandırılıyor. Kısa süre sonra Vu ve LTE II gibi bazı Optimus üyelerine dağıtılmaya başlanacak olan Quick Voice; kelime araması yapma, alarm kurma, borsa bilgilerine erişme, ay takvimi hesaplama, randevu ayarlama veya YouTube üzerinden video arama gibi pek çok işlevi ses tanıma yöntemiyle yerine getiriyor.





LG, sesli asistanını Android telefonlarında kullanacak. İlk olarak Güney Kore'de Temmuz ayında bir güncelleme ile belirli modellere gönderilmeye başlanacak. Global olarak nasıl bir strateji izleneceği ise şimdilik bilinmiyor.