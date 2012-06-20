LG, Quick Voice ile Siri ve S Voice'e rakip oluyor

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Apple'ın Siri ile başlattığı sesli dijital asistan trendine Samsung'un ardından LG de kendi projesi ile katılıyor.
LG'nin yeni dijital asistanı Quick Voice olarak adlandırılıyor. Kısa süre sonra Vu ve LTE II gibi bazı Optimus üyelerine dağıtılmaya başlanacak olan Quick Voice; kelime araması yapma, alarm kurma, borsa bilgilerine erişme, ay takvimi hesaplama, randevu ayarlama veya YouTube üzerinden video arama gibi pek çok işlevi ses tanıma yöntemiyle yerine getiriyor.
LG, sesli asistanını Android telefonlarında kullanacak. İlk olarak Güney Kore'de Temmuz ayında bir güncelleme ile belirli modellere gönderilmeye başlanacak. Global olarak nasıl bir strateji izleneceği ise şimdilik bilinmiyor.
http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/12344 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yapay zekaya sahip sesli komut işleyen yazılımların gelişmesi umudu, bizi bu programlara aç gibi saldırtan. Bu teknoloji istenilen seviyeye gelirse zaten, şu an Apple, Google gibi firmalın da üzerinde çalıştığı gibi, PC, TV hatta Klimalara(nihai amaç zaten ısı sistemlerini barındıran Akıllı Ev Projeleridir) da gelecektir. Dediklerin bu teknolojinin şu an için sahip olduğu özellikler için yanlış değil hak veriyorum ama bu teknoloji olmazsa Project Glass'ın harika gözlükleri de bunun gii gelecek teknolojileri de var olamaz.
Elbette androidde zaten böyle bir şey olmasına rağmen yeniden tasarlamak tuhaf fakat tamamen satış politikası üzerine
"Apple siri yapmış olum,söylüyon telefon yapıyor" cümlesine karşılık ""O özellik S 3 te de var" ya da "4X HD de de" var denebilmesi için tüm bunlar..Hiç bir açıdan eksik olmak istemiyor firmalar,bir birlerinin her özelliğine karşılık bir şey sunması gerek ki iş yapabilsin...
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