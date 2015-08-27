LG Rolly mobil cihazlara yönelik ilk rulolanabilir kablosuz klavye oldu

Mobil cihazlarını iş ortamında kullanmak isteyenler için zaman zaman bir klavye aksesuarı mutlaka gerekli oluyor. Piyasada yerden kazanmak amacıyla katlanabilir tarzda klavye örnekleri görürken, LG'nin rulo klavyesi yeni bir konsept ile karşımıza çıktı.





LG Rolly mobil cihazlara yönelik dünyanın ilk rulolanabilir kablosuz klavyesi durumunda. Ancak diğer modellerin aksine bu klavye silikon malzeme kullanmıyor. Klavye darbelere dayanıklı polikarbonat ve ABS plastik malzemeden imal edilmiş. Tuş dizileri üstüste katlandıktan sonra klavye bir çubuk haline geliyor.





Bluetooth 3.0 standardını temel alan LG Rolly aynı anda iki cihaza kadar bağlantı sağlayabiliyor. İç kısımdaki stand 10 inçe kadar cihazları tutabiliyor. İstenirse daha büyük tabletler için stand kullanmadan da bağlantı kurmak mümkün. Yeni klavye tek bir AAA pil ile yaklaşık 3 ay kullanım süresi sunabiliyor. LG Rolly gelecek haftaki IFA 2015 fuarında detaylı olarak görücüye çıkacak.

http://www.phonearena.com/news/LG-Rolly-is-the-worlds-first-solid-rollable-keyboard-for-smartphones-and-tablets_id73063