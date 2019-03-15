LG, SXSW Festivali'nde yenilikçi ürünlerini tanıtıyor

LG Inspiration Gallery (LG İlham Merkezi), 8 Mart tarihinde başlayan South by Southwest® (SXSW®) Festivali’nde AI robotlardan, akıllı aydınlatma çözümlerine ve ilk bağlantılı dondurma makinesine kadar yenilikçi çözümlerini tanıtmaya devame ediyor. “Daha iyi bir yaşam için inovasyon” sözünü hayata geçiren LG Inspiration Gallery’de ise dünyanın ilk katlanabilir televizyonu LG SIGNATURE OLED TV R, kapsüllü butik bira yapma makinesi LG HomeBrew gibi ürünler kullanıcılarla buluşuyor.

G Kıdemli Başkan Yardımcısı ve İş Geliştirme Merkezi Başkanı Lee Chul-bae, SXSW Festivali'nin, LG’nin gelecek nesil yeniliklerinin ilk tanıtımı için de en uygun ortamı sağladığını belirterek: "LG’nin SXSW’ya katılımı, açık inovasyon ve çığır açan yeniliklere devam etme isteğinin somut halidir." ifadelerini kullandı.

LG, SXSW’da, AI robot serisi LG CLOi’ye yapılan yeni eklentileri de tanıtma fırsatını buldu. Aralarında neşe, sakinlik, üzüntü, kızgınlık gibi dört temel duygunun da bulunduğu farklı ruh hallerini ifade edebilen beş yeni LG CLOi konseptlerini yansıtan robotlar ilk defa SXSW Festivali'nde görücüye çıkarıldı. Robotların ayrıca boşluk ve objeleri tanıma özelliklerinin yanı sıra, kullanıcılarla iletişim kurabildiğini ve akıllı evlerin IoT dağıtıcılarını basitleştiren yeni ara yüzlere de sahip oldukları belirtildi.

LG, SXSW’da, kişisel dondurma yapma makinesi “Snowwhite”ı da kullanıcılara tanıttı. Özel kapsüller sayesinde dondurmadan sorbeye ve donmuş yoğurda kadar birçok farklı lezzet artık evlerde yapılabilecek.

Rulo haline getirilebilen televizyon

LG Inspiration Gallery’de ilk defa sergilenen benzersiz Akıllı Aydınlatma Sistemi sahnedekiler ve dinleyiciler arasında duygusal bağ kurulmasına yardımcı oluyor ve dinleyiciler pasif birer izleyici olmaktan çıkarak, performans sanatlarına farklı şekillerde katılım sağlayabiliyorlar.

TIME + SPACE adı verilen duvar saati ise sadece zamanı göstermiyor, bununla beraber kullanıcılara hava durumu ve planlama konularında da bilgi veriyor. LG'nin küpe şeklindeki takı olarak kullanılabilen ablosuz kulaklığı “shine” da, şirketin sunduğu sıra dışı teknolojilerden biri olarak gösterildi.

https://www.lg.com/tr/yazili-basin/lg-inspiration-gallery-sxswde-frtna-gibi-esiyor

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

LG Inspiration Gallery’nin kuşkusuz en önemli parçlalarından biri de dünyanın ilktelevizyonu olanmodeliydi. Birinceliğindeki 65 inçlik 4K Ultra HD esnek ekran, Zero View modunda minimalist bir heykeli andırırken, yükselip Full View moduna geldiğinde ise kullanıcılara bir dev ekran ev sineması deneyimi yaşatıyor. Tek tuşla açıp kapatılabilen LG SIGNATURE OLED TV R, alan kavramını adeta yeniden tanımlıyor. LG’nin katlanabilir OLED TV’sinin’da en fazla ödül alan televizyon olduğunu da belirtelim.