Sony, GTA'nın yayıncısı Take-Two Interactive'i satın almak için pazarlık yapıyor

Oyunseverlerin birçoğu Take-Two Interactive adını yakından tanıyordur. Zira, Take-Two Interactive başta GTA olmak üzere birçok popüler oyuna imza atan 2K Games ve Rockstar gibi geliştiricilerin arkasındaki şirket. Gelen haberlere bakılırsa Sony, Take-Two Interactive şirketini satın almak için görüşmelere başladı.

Electronic Arts satın alamamıştı

Sızan haberlere göre Sony ve Take-Two Interactive dev satın almanın gerçekleşmesi için pazarlık halindeler. Konuyla ilgili çok fazla detaylı bilgi olmasa da, Sony'nin işi en kısa sürede bitirmek için yönetim kurulu düzeyinde toplantılar yaptığı belirtiliyor. Ancak iki şirketten de resmi bir doğrulama gelmediğini de söylemeden geçmeyelim.

https://www.gameinformer.com/2019/03/13/rumor-sony-in-negotiations-to-acquire-grand-theft-auto-publisher-take-two

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Konuya yakın kaynakların aktardığına göre Sony,platformuna yenilik katmak için böyle bir satın alma gerçekleştirmek istiyor. Aslında bu Take-Two Interactive'in ilk satın alınma haber değil. Zira birkaç yıl önce, Take-Two Interactive'i satın almak istemiş ve taraflar para konusunda anlaşma sağlayamamışlardı. Bakalım, şirketin isteklerini karşılayabilecek bir rakamı ödeyebilecek mi hep beraber göreceğiz.