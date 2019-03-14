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Sony, GTA'nın yayıncısı Take-Two Interactive'i satın almak için pazarlık yapıyor

Japon devi Sony, başta GTA olmak üzere birçok popüler oyunun arkasındaki şirket Take-Two Interactive'i satın almak için harekete geçti. Gelen haberler görüşmelerin pazarlık aşamasında olduğu yönünde.
2 ay
3,5b
1
20
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Oyunseverlerin birçoğu Take-Two Interactive adını yakından tanıyordur. Zira, Take-Two Interactive başta GTA olmak üzere birçok popüler oyuna imza atan 2K Games ve Rockstar gibi geliştiricilerin arkasındaki şirket. Gelen haberlere bakılırsa Sony, Take-Two Interactive şirketini satın almak için görüşmelere başladı.

Electronic Arts satın alamamıştı

Sızan haberlere göre Sony ve Take-Two Interactive dev satın almanın gerçekleşmesi için pazarlık halindeler. Konuyla ilgili çok fazla detaylı bilgi olmasa da, Sony'nin işi en kısa sürede bitirmek için yönetim kurulu düzeyinde toplantılar yaptığı belirtiliyor. Ancak iki şirketten de resmi bir doğrulama gelmediğini de söylemeden geçmeyelim.
Konuya yakın kaynakların aktardığına göre Sony, Playstation platformuna yenilik katmak için böyle bir satın alma gerçekleştirmek istiyor. Aslında bu Take-Two Interactive'in ilk satın alınma haber değil. Zira birkaç yıl önce Electronic Arts, Take-Two Interactive'i satın almak istemiş ve taraflar para konusunda anlaşma sağlayamamışlardı. Bakalım Sony, şirketin isteklerini karşılayabilecek bir rakamı ödeyebilecek mi hep beraber göreceğiz.

https://www.gameinformer.com/2019/03/13/rumor-sony-in-negotiations-to-acquire-grand-theft-auto-publisher-take-two Yorum Yaz
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Fulton 2 ay en beğenilen
Vallahi bundan sonraki GTA serisi GTA 5 gibi saçma sapan sadece görsel ağırlıklı çoluk çocuğa hitap edecek düzeyde olacaksa alsınlar. GTA 5; serinin bana göre bu oyunun hakkını veren eski oyuncularına göre en kötü oyunudur. Oyunda diğer oyunlara göre acayip kısıtlılık var. Yahu oyunda kapalı mekan bile yok.
Bir Vice City'nin Malibu Club'ını; bir San Andreas'ın pimp club'ını, GYM'lerini, varoş evlerini arıyor insan. Senaryo olarak da pek iyi değildi.
Diğer oyunlarda yapabildiğin çoğu şey yok. Yatsınlar kalksınlar multiplayerdaki çoğunluğunu çoluk çocuğun oluşturduğu kitleye dua etsinler. Zırt pırt renkli süslü püslü arabalar çıkarıp göz boyayıp oyunun tutulmasını sağladılar. Oyunda kastığın paranın bir anlamı bile yok.
Yeni Heist bile eklemiyorlar 4-5 tane Heist koyup gerisi tamamen kozmetik ve saçma sapan mini modlarla geçiştirdiler milleti. Koysana yahu şöyle bir 15-20 tane sağlam heist, oyun çıkalı 6-7 sene olacak sanırım yazık ya...
Rockstar, Max Payne'deki gibi GTA serisini de bitiriyor haberi yok.
Vallahi bundan sonraki GTA serisi GTA 5 gibi saçma sapan sadece görsel ağırlıklı çoluk çocuğa hitap edecek düzeyde olacaksa alsınlar. GTA 5; serinin bana göre ...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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S A M C R O 2 ay esmerbuyucu
Sony de kenar mahalle bakkalı zaten.
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Lumibrite 2 ay
Alırlarsa PC'ye GTA oyununu unutun(tabii diğer yapımları da)
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The.Mafia 2 ay
Sony alırsa artık Gta türü oyunlar Türkçe gelebilir
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ErrorVerenHesapMakinası 2 ay
t2 açıkladı: sony bizi alacak kadar güçlü değil,gitsin bethesdayı alsın.
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Pizza Steve 2 ay
Satın alma olursa eğer GTA serisi playstation exclusive oyunu olur. Konsol piyasasında tekel olurlar. PC platformunada ağır darbe olur. Umarım satılmaz, ki satılacağınıda sanmıyorum. Rockstar 3-4 senede bir oyun çıkarıyor ve oyun çıkmadan yılın oyunu seçiliyor. Bu büyüklükteki firmayı bırakmazlar.
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TheNewAtilla 2 ay
Borsa hisseleri artsın diye çıkan balon haber. Geçiniz
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arslan0058 2 ay
rekor düzeyde bir fiyat gelmezse satacaklarını sanmıyorum take twonun elinde ölüsü bile satacak çok fazla oyun var (gta , rdr , nba vs) ki oyunlarının birçoğu çok kaliteli sektöre yön veren oyunlar
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Eğer bir sonraki seri de 5 gibi olmazsa. Sanırım. Ps4 sattığım için pişmanlık duydurucaklar
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Manhunt Three 2 ay
"Bloomberg'in Japonya bölgesinde teknoloji yazarı olan Yuji Nakamura'ya göre yetkililer bu iddianın gerçeklik payı olmadığını belirtti"
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Muhafız. 2 ay Manhunt Three
hep öyle derle
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Fulton 2 ay en beğenilen
Vallahi bundan sonraki GTA serisi GTA 5 gibi saçma sapan sadece görsel ağırlıklı çoluk çocuğa hitap edecek düzeyde olacaksa alsınlar. GTA 5; serinin bana göre bu oyunun hakkını veren eski oyuncularına göre en kötü oyunudur. Oyunda diğer oyunlara göre acayip kısıtlılık var. Yahu oyunda kapalı mekan bile yok.
Bir Vice City'nin Malibu Club'ını; bir San Andreas'ın pimp club'ını, GYM'lerini, varoş evlerini arıyor insan. Senaryo olarak da pek iyi değildi.
Diğer oyunlarda yapabildiğin çoğu şey yok. Yatsınlar kalksınlar multiplayerdaki çoğunluğunu çoluk çocuğun oluşturduğu kitleye dua etsinler. Zırt pırt renkli süslü püslü arabalar çıkarıp göz boyayıp oyunun tutulmasını sağladılar. Oyunda kastığın paranın bir anlamı bile yok.
Yeni Heist bile eklemiyorlar 4-5 tane Heist koyup gerisi tamamen kozmetik ve saçma sapan mini modlarla geçiştirdiler milleti. Koysana yahu şöyle bir 15-20 tane sağlam heist, oyun çıkalı 6-7 sene olacak sanırım yazık ya...
Rockstar, Max Payne'deki gibi GTA serisini de bitiriyor haberi yok.
1 Yanıt Yanıtla +26
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Deswaaa 2 ay Fulton
Gta v bence çok kötüydü sp bile oynamadım direk tks ladım olmamış oyunda bi ruhsuzluk var gta 4 bence efsane oyundu heleki 4 o sürüş dinamikleri beni benden almıştı malesef gta v sürüş dinamaikleri vasatın altındaydı gta 6 çıkınca almayı düşünmüyorum beklicem 5 gibi olursa alınmaz
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Seyrim 2 ay
Alırsa yeni GTA için Playstation almak şart olur.. PS5'de bu oyunla çıkış yapar yok satar
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esmerbuyucu 2 ay
GTA zaten başlı başına para basan bir oyun, nasıl ve neyle alacaklarmış. Kendilerini satsalar belki...
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S A M C R O 2 ay esmerbuyucu
Sony de kenar mahalle bakkalı zaten.
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