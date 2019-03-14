Sony, GTA'nın yayıncısı Take-Two Interactive'i satın almak için pazarlık yapıyor

Teknoloji Editörü
Oyunseverlerin birçoğu Take-Two Interactive adını yakından tanıyordur. Zira, Take-Two Interactive başta GTA olmak üzere birçok popüler oyuna imza atan 2K Games ve Rockstar gibi geliştiricilerin arkasındaki şirket. Gelen haberlere bakılırsa Sony, Take-Two Interactive şirketini satın almak için görüşmelere başladı.
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Electronic Arts satın alamamıştı
Sızan haberlere göre Sony ve Take-Two Interactive dev satın almanın gerçekleşmesi için pazarlık halindeler. Konuyla ilgili çok fazla detaylı bilgi olmasa da, Sony'nin işi en kısa sürede bitirmek için yönetim kurulu düzeyinde toplantılar yaptığı belirtiliyor. Ancak iki şirketten de resmi bir doğrulama gelmediğini de söylemeden geçmeyelim.Konuya yakın kaynakların aktardığına göre Sony, Playstation platformuna yenilik katmak için böyle bir satın alma gerçekleştirmek istiyor. Aslında bu Take-Two Interactive'in ilk satın alınma haber değil. Zira birkaç yıl önce Electronic Arts, Take-Two Interactive'i satın almak istemiş ve taraflar para konusunda anlaşma sağlayamamışlardı. Bakalım Sony, şirketin isteklerini karşılayabilecek bir rakamı ödeyebilecek mi hep beraber göreceğiz.
https://www.gameinformer.com/2019/03/13/rumor-sony-in-negotiations-to-acquire-grand-theft-auto-publisher-take-two Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir Vice City'nin Malibu Club'ını; bir San Andreas'ın pimp club'ını, GYM'lerini, varoş evlerini arıyor insan. Senaryo olarak da pek iyi değildi.
Diğer oyunlarda yapabildiğin çoğu şey yok. Yatsınlar kalksınlar multiplayerdaki çoğunluğunu çoluk çocuğun oluşturduğu kitleye dua etsinler. Zırt pırt renkli süslü püslü arabalar çıkarıp göz boyayıp oyunun tutulmasını sağladılar. Oyunda kastığın paranın bir anlamı bile yok.
Yeni Heist bile eklemiyorlar 4-5 tane Heist koyup gerisi tamamen kozmetik ve saçma sapan mini modlarla geçiştirdiler milleti. Koysana yahu şöyle bir 15-20 tane sağlam heist, oyun çıkalı 6-7 sene olacak sanırım yazık ya...
Rockstar, Max Payne'deki gibi GTA serisini de bitiriyor haberi yok.