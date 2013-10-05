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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"LG, Samsung, Google, Intel gibi firmalar BlackBerry ile ilgileniyor"

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry'nin 1 milyar dolarlık kayıp sonrasında tüketici pazarına deva edeceği ve kurumsal sektöre odaklanacağı açıklanmış, ayrıca satış opsiyonu da ön plana çıkarılmıştı. 

Fairfax tarafından satın alınacağı duyurulsa da konsorsiyumun şartları yerine getirmesinin zorlaşması üzerine satın almanın iptal olabileceği gündeme geldi. Reuters tarafından verilen bilgilere göre pek çok önemli teknoloji devi BlackBerry ile ilgilenmeye başladı.

Analiz uzmanları elindeki nakit birikiminin azalması nedeniyle Şubat 2015 tarihinde BlackBerry'nin kasasının boşalacağını ve bu bakımdan bir finans şirketi tarafından satın alınmasının zorlaşacağını belirtiyor. 

BlackBerry'nin satışı ile ilgilenen diğer firmalar ise LG, Samsung, Intel, SAP, Google ve Cisco şeklinde sıralanıyor. Ancak tam bir satın alma değil, BlackBerry'nin önem arzeden hizmetlerine teklif götürülmesi söz konusu.

Bunlar arasında BBM ve BES gibi kapsamlı hizmetler ve patentler yer alıyor. Uzmanlar BES hizmetinin 3-4.5 milyar dolar ve patentlerin 2-3 milyar dolar civarında değerinin olduğunu belirtiyor. Nakit birikimi de hesaba katıldığında firmanın toplam değeri 10.6 milyar dolara ulaşıyor. Ancak akıllı telefon bölümüne bir ilgi olmadığı da gelen bilgiler arasında. 

Firmanın tamamından ziyade hizmetleri yukarıda saydığımız firmaların oldukça ilgisini çekiyor. Zira hemen hepsi benzer hizmetler sunuyor veya sunmayı planlıyor. Şimdilik konu ile ilgili firmalardan resmi bir açıklama yok. 

http://www.phonearena.com/news/LG-Samsung-Google-Intel-Cisco-SAP-and-others-interested-in-bidding-for-BlackBerry_id48002 Yorum Yaz
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koyunsavar 5 yıl en beğenilen
ekrem sen alsana
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Rajeesh 5 yıl
nokia tüm patentleri, takımı, tüm herşeyiyle birlikte 7.2 milyara giderken
blackberry nasıl bbm + patent ile 7+ milyar yapıyor ya

microsoft nasıl bi kazık attıysa artık
nokia tüm patentleri, takımı, tüm herşeyiyle birlikte 7.2 milyara giderkenblackberry nasıl bbm + patent ile 7+ milyar yapıyor yamicrosoft na...
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yumyjikk 5 yıl
microsoft alsın bunuda toplasın böyle kar etmeyen batanları hepsini wp yapsın belki daha hızlı yükselise gecer :)
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DH Misafiri 5 yıl
google alsın
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_boyacı 5 yıl
Vestel için mükemmel fırsat. Tamamen yeni ürünler ve Android işletim sistemiyle güzel bir marka olur BB.
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Zuko 5 yıl
Cisco alsa da telefon reklamlarında Ellen Page'i görsek.
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sonicar 5 yıl
samsung için bulunmaz bir fırsat bence. bb mobil yazılımını alıp kendine uyarlayıp, kendine özgü bir yazılım ile devam edebilir. android den kurtulmuş olur.
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batkent 5 yıl
Belki blackbeery alınıp samsung tarafından üst seviye parça kalitesi ve stabilleştirilmiş bir android ile iphone'a rakip telefonlar çıkarabilir.
(sadece üst seviye için)
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Windows10 5 yıl
Nokia'yı Microsoft sadece 7.1 milyar dolara (5.44 milyar euro) satın aldı diyenler okusun.

As part of the agreement, Microsoft will pay 3.79 billion euros for Nokia’s devices division and 1.65 billion euros for patents, according to a statement from the companies. The all-cash transaction, subject to Nokia investors’ approval, is expected to be completed in the first quarter of 2014. JPMorgan Chase & Co. ****ed Nokia on the transaction, while Goldman Sachs Group Inc. worked with Microsoft.


Anlaşmanın bir parçası olarak Microsoft, Nokia'nın cihaz bölümü için 3.79 milyar Euro ile patentler içinse 1.65 milyar euro ödeyecek.

After the sale to Microsoft, Nokia’s biggest business will be network equipment, which it recently fully took over from Siemens AG (SIE) and renamed Nokia Solutions and Networks. The unit competes with Ericsson, Alcatel-Lucent as well as China’s Huawei Technologies Co. and ZTE Corp. (763)


Microsoft'a satışın ardından Nokia'nın en büyük işletmesi şebeke ekipmanları olacak ve Nokia Şebeke Çözümleri başlığında faaliyet gösterecek.


Nokia said it will also keep its mapping and location services unit, called Here, and its technology development and licensing division.


Nokia ayrıca Harita ve Yer Hizmetleri Birimi'ni HERE başlığı altında tutacak. Here'in teknoloji geliştirme ile lisanslama bölümünü de elinde tutacak.

Kaynak: bloomberg.com/...
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Guest-1A72C1774 5 yıl
hasta adam muamelesi yapıyorlar desene
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Master_Evil 5 yıl
satın alıp androidli bb çıkarıcaklar onu kim alıcak?
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blltlgn 5 yıl
BlackBerry'e yazık olur umarım bu kötü gidişatını bir an önce durdurur. BB10 sistemi çok iyi ama fiyatlandırma yüzünden çok tutmadı bence (Z10 almaya karar vermiştim o fiyattan çıkınca vazgeçtim. Yeni sistem, uygulama az o kadar para verilmez.) Piyasa ve işletim sistemi çeşitliliği açısından önemli şeyler bunlar. Çünkü akıllı telefon piyasası yavaş yavaş tekelleşmeye ya da bir kaç firmanın eline geçmeye başlıyor. Bu durumda son kullanıcı açısından hiçte iç açıcı görünmüyor.
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TroppX 5 yıl
belki şuan saçma düşünceksiniz benim ileri görüşüm :
Geleceğin tek eli Microsoft olacak ne htc ne samsung ne de apple kalacak bu dediklerim bir gün olacak bizden 3-4 nesil sonra belki... ama ne yazıkki olacak !
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The Exorcist 5 yıl
olmasaydı sonumuz böyle...
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sweatcan 5 yıl
Yav harbiden hemen her yazında yazım yanlışı var veda yerine deva yazmışsın çok amatörce.
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