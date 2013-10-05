"LG, Samsung, Google, Intel gibi firmalar BlackBerry ile ilgileniyor"





BlackBerry'nin 1 milyar dolarlık kayıp sonrasında tüketici pazarına deva edeceği ve kurumsal sektöre odaklanacağı açıklanmış, ayrıca satış opsiyonu da ön plana çıkarılmıştı.





Fairfax tarafından satın alınacağı duyurulsa da konsorsiyumun şartları yerine getirmesinin zorlaşması üzerine satın almanın iptal olabileceği gündeme geldi. Reuters tarafından verilen bilgilere göre pek çok önemli teknoloji devi BlackBerry ile ilgilenmeye başladı.





Analiz uzmanları elindeki nakit birikiminin azalması nedeniyle Şubat 2015 tarihinde BlackBerry'nin kasasının boşalacağını ve bu bakımdan bir finans şirketi tarafından satın alınmasının zorlaşacağını belirtiyor.





BlackBerry'nin satışı ile ilgilenen diğer firmalar ise LG, Samsung, Intel, SAP, Google ve Cisco şeklinde sıralanıyor. Ancak tam bir satın alma değil, BlackBerry'nin önem arzeden hizmetlerine teklif götürülmesi söz konusu.





Bunlar arasında BBM ve BES gibi kapsamlı hizmetler ve patentler yer alıyor. Uzmanlar BES hizmetinin 3-4.5 milyar dolar ve patentlerin 2-3 milyar dolar civarında değerinin olduğunu belirtiyor. Nakit birikimi de hesaba katıldığında firmanın toplam değeri 10.6 milyar dolara ulaşıyor. Ancak akıllı telefon bölümüne bir ilgi olmadığı da gelen bilgiler arasında.





Firmanın tamamından ziyade hizmetleri yukarıda saydığımız firmaların oldukça ilgisini çekiyor. Zira hemen hepsi benzer hizmetler sunuyor veya sunmayı planlıyor. Şimdilik konu ile ilgili firmalardan resmi bir açıklama yok.

http://www.phonearena.com/news/LG-Samsung-Google-Intel-Cisco-SAP-and-others-interested-in-bidding-for-BlackBerry_id48002