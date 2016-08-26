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LG V20 hakkında yeni gelişmeler ve görseller var

Dünyanın ilk 4 kameralı akıllı telefonu sloganını kullanması bekleyen LG V20 modelinin görselleri sızmaya başladı. Görseller, cihazın tasarımı hakkında bilgiler veriyor.
2 yıl
9,5b
2
36
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın ilk yarısındaki hayal kırıklığının ardından bir nebze teselli bulmak ve pazardaki konumunu güçlendirmek isteyen LG, V20 amiral gemi modelini daha iddialı özelliklerle hazırlıyor. Dünyanın ilk 4 kameralı akıllı telefonu sloganını kullanması bekleyen LG V20 modelinin görselleri sızmaya başladı.

Hem kılıf tanıtım afişlerinden hem de gerçek kullanım senaryolarından sızdırılan görseller, cihazın tasarımı hakkında bilgiler veriyor. Arka kısmın LG G5 modelinden esinlendiğini gördüğümüz modelin ön kısmında ise biraz daha dinamik çizgiler kullanılmış.

 

LG V20 hakkında yeni gelişmeler ve görseller var

Geçen yıl sadece ön kısımda çift kamera kullanan LG, bu yıl ise her iki tarafta da çift ön kamera kullanıyor. Arka kısımdaki çift kamera LG G5 modeli ile aynı ve 16MP çözünürlüğünde. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Böylece her iki kamera ile kullanıcılar daha geniş açılı fotoğraflar çekebilecek. Bununla birlikte LG V20 herhangi bir modüler yapı barındırmıyor.

Cihazın küçük ikinci ekranı ve çift ön kamerası ahizenin altına konumlandırılmış. LG logosu ise en alt kısımda yer alıyor. Telefon yine metal bir gövdeye sahip. Arka kısımda ise kameraların yan tarafında LED flaş ve lazer tabanlı otomatik odaklama modülü yer alıyor.

İlk Android 7.0 Nougat işletim sistemli telefon olarak tanıtılacağı belirtilen LG V20 bununla birlikte Nexus modellerinden daha geç bir tarihte piyasaya çıkacak. Yani ticari anlamda bu ünvanını Nexus ailesine bırakacak.

Ayrıca Bkz. "Android 7.0 Nougat, resmi olarak dağıtıma başladı"

4000mAh kapasiteli batarya ile en azından LG G5’in eleştirilerini unutturacak olan model, ayrıca 32-bitlik dörtlü DAC yongası ve Bang & Olufsen imzalı ses sistemi ile rakiplerinden farklılaşmaya çalışacak. Donanım tarafına baktığımızda ise 5.7 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM şeklinde iddialar söz konusu. Model, 7 Eylül tarihinde Seul’de tanıtılacak.


 

http://www.androidheadlines.com/2016/08/lgs-upcoming-v20-phablet-gets-spotted-in-the-wild.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
zf2 2 yıl en beğenilen
bu yarışın sonu nereye gidecek merak ediyorum.
böyle bir şeyi insan neden cebinde taşımak ister ki;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +20
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BekirTemel 2 yıl
4000 mah batarya,6gb ram ve sd 820 üçlüsünden ikisi gelse bu cihaz mantık ile hareket eden herkes için 1-2 adım öne geçer.
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No Way Out 2 yıl
Yine olmamış, note 7 nin yanında operatör telefonu gibi duruyor. Ne kadar zor olabilirki güzel bir tasarım yapmak. Sorsan 12321412421 mühendis çalışıyor sen dahamı iyi bilecen derler.
Yine olmamış, note 7 nin yanında operatör telefonu gibi duruyor. Ne kadar zor olabilirki güzel bir tasarım yapmak. Sorsan 12321412421 mühendis çalışıyor sen da...
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kucukyenici 2 yıl
LG V20: 4.100 mAh batarya hayal oldu! :-(

gsmarena.com/...

Body: aluminum AL 6013, MIL-STD shock resistance
5.7" Quad HD IPS display, 513ppi
2.2" 160p secondary display, always on
Snapdragon 820 chipset: quad-core (2x2.15 + 2x1.6 GHz) Kryo processor, Adreno 530 GPU
4GB RAM
Up to 64GB of built-in storage, expandable via the microSD card slot by up to 200GB
16MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.4) main camera setup; OIS; laser autofocus; LED flash, 2160p video capture with lossless sound, StedyRecord 2.0, 5MP (f/1.9) selfie camera
B&O Play certified sound with four DACs, B&O Play headphones bundled
3,200mAh removable battery, QuickCharge 3.0
Side-mounted fingerprint sensor in the power button
Android 7.0 Nougat OS
1 Yanıt Yanıtla
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BuRDeN 2 yıl kucukyenici
kucukyenici

LG V20: 4.100 mAh batarya hayal oldu! :-(

gsmarena.com/...

Body: aluminum AL 6013, MIL-STD shock resistance
5.7" Quad HD IPS display, 513ppi
2.2" 160p secondary display, always on
Snapdragon 820 chipset: quad-core (2x2.15 + 2x1.6 GHz) Kryo processor, Adreno 530 GPU
4GB RAM
Up to 64GB of built-in storage, expandable via the microSD card slot by up to 200GB
16MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.4) main camera setup; OIS; laser autofocus; LED flash, 2160p video capture with lossless sound, StedyRecord 2.0, 5MP (f/1.9) selfie camera
B&O Play certified sound with four DACs, B&O Play headphones bundled
3,200mAh removable battery, QuickCharge 3.0
Side-mounted fingerprint sensor in the power button
Android 7.0 Nougat OS

4 kamera da yalan oldu

ters köşe yaptılar resmen, bütün sitelerde 4000 mah pil yazıyordu, çoğunda 4 kamera yazıyordu, demek ki dedikodulara çok da inanmamak lazımmış[>:]
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Captain_Ivy 2 yıl
Viber kaldı mı ya?
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Yazılımcı Online 2 yıl
G3 de kasa çatlaması dışında hiç bir kronik sorun yoktu. Yerin dine soktular telefonu ama LG G2 ve G3 kadar satan başka hiç bir modeli olmadı. Bunu rakamlarla incelemeye gerek yok en güzel geri bildirimi XDA sitesinden alabilirsiniz. G5 çıkalı kaç ay oldu ? Bu süre zarfında xda da daha doğru düzgün farklı root yöntemi bile yok . Custom rom konusunda çalışan çok az, adına konu bile açılmıyor bomboş kos koca XDA nın g5 bölümü. G4 g5 den biraz daha iyi G3 ün gazıyla sattı oda.

Ama G3 ve G2 bölümlerine baktığınızda bir sürü konu var ve hala kullananlar paylaşım yapıyorlar. Herkes hem fikir olmak zorunda değil ama XDA gibi mobil tarafı güçlü forumlarda tutan telefonlar kendini hemen belli ediyor.

G5 SE diye bir model çıkartmışlar. Dünyanın haberi yok kimse bilmiyor bir iki ülke dışında. Şimdi TT operatör cihazı olarak dağıtıyor sadece.

G4 yine iyiydi ekran ve anakart sorunu olmasaydı ve sornsuzca kullananlar gerçekten memnundur benim de çok heves ettiğim bir telefondu g3 den sonra ama yaşanılan sorunlar insanları soğutuyor. Ha geldi gelecek derken g5 bir çıktı o da tam bir hayal kırıklığı. Tasarımı boşver özellikler iyi dedik ama şimdide sorunları çıkmaya başladı yavaş yavaş.

Eminim Lg kendini düzeltecektir. Ama kendini düzeltmeye önce arge takımından daha sonra da G serisi çizgisini tekrar bularak devam etsin. Metal gövde deyip 1mm plastik ile kaplamasın gövdeyi, kos koca panel üreticisi LG kıytırık paneller ile telefon satmasın. anli elde kalmış büyük ekran lcdleri cevtelle kesip kesip elden çıkartıyormuş gibi


1 Yanıt Yanıtla +1
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yavzi 2 yıl
Ben v10 aldımda neolduki,okadar adi bir servisi varki lg nin pişmanım ve birdaha lg v100 olsa bile almam.
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Adiyamanmp3 2 yıl
G4 ve G5 fiyaskolarından sonra Lg için mobil alanda çöküşün başlangıcı olacaktır bence bu telefon.
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gelincik yazma 2 yıl
Şuna bi s pen eklese bide 2000 2500 arası fiyat koysa ,note 7 3500 tl fiyatiyla nal toplardı.

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Alpha Centauri 2 yıl
satması tek bir koşula bağlı kronik sorunu olmaması ve de fiyat politikası,bunlar olursa g2 gibi olur
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Pi 2 yıl
Sayet fiyati uygun olursa yeni bir g2 olur diyorum. Ayrica su sanal taşlardan ne istiyorsunuz arkadas? Ekrani dana gibi tuşlarla kullanip olmuyor yeaa diyorsunuz. Not4 kullaniyorum. Alttaki tuslar bes para etmez
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DH Misafiri 2 yıl
Sanal tuş kadar başına taş düşsün LG.
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ottorehagel 2 yıl
Alma aldırma. Ghost screen g5 ile ününe un katmaya devam ediyor. Yazık yazık bir de panel üretiyorsun...
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Guest-5E274E432 2 yıl
Ağır çöp.
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fatihmete36 2 yıl
Ön tasarımı gayet güzel.Kılıf görsellerinde siyah çerçeve hem soluk(mat gri gibi) hem de kalın ama gerçek fotoğrafta ince ve parlak siyah yani cam gibi.Arka tasarıma gelırsek G5 den iyi olacagı kesin ama kamera bölümü biraz sırıtabilir bakalım nasıl bir şey çıkacak
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