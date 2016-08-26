LG V20 hakkında yeni gelişmeler ve görseller var

Yılın ilk yarısındaki hayal kırıklığının ardından bir nebze teselli bulmak ve pazardaki konumunu güçlendirmek isteyen LG, V20 amiral gemi modelini daha iddialı özelliklerle hazırlıyor. Dünyanın ilk 4 kameralı akıllı telefonu sloganını kullanması bekleyen LG V20 modelinin görselleri sızmaya başladı.

Hem kılıf tanıtım afişlerinden hem de gerçek kullanım senaryolarından sızdırılan görseller, cihazın tasarımı hakkında bilgiler veriyor. Arka kısmın LG G5 modelinden esinlendiğini gördüğümüz modelin ön kısmında ise biraz daha dinamik çizgiler kullanılmış.

Geçen yıl sadece ön kısımda çift kamera kullanan LG, bu yıl ise her iki tarafta da çift ön kamera kullanıyor. Arka kısımdaki çift kamera LG G5 modeli ile aynı ve 16MP çözünürlüğünde. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Böylece her iki kamera ile kullanıcılar daha geniş açılı fotoğraflar çekebilecek. Bununla birlikte LG V20 herhangi bir modüler yapı barındırmıyor.

Cihazın küçük ikinci ekranı ve çift ön kamerası ahizenin altına konumlandırılmış. LG logosu ise en alt kısımda yer alıyor. Telefon yine metal bir gövdeye sahip. Arka kısımda ise kameraların yan tarafında LED flaş ve lazer tabanlı otomatik odaklama modülü yer alıyor.

İlk Android 7.0 Nougat işletim sistemli telefon olarak tanıtılacağı belirtilen LG V20 bununla birlikte Nexus modellerinden daha geç bir tarihte piyasaya çıkacak. Yani ticari anlamda bu ünvanını Nexus ailesine bırakacak.

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4000mAh kapasiteli batarya ile en azından LG G5’in eleştirilerini unutturacak olan model, ayrıca 32-bitlik dörtlü DAC yongası ve Bang & Olufsen imzalı ses sistemi ile rakiplerinden farklılaşmaya çalışacak. Donanım tarafına baktığımızda ise 5.7 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM şeklinde iddialar söz konusu. Model, 7 Eylül tarihinde Seul’de tanıtılacak.



