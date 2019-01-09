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LG, V20 ve G5 modellerine güncelleme desteğini sonlandırdı

2016 yılında duyurulan LG V20 ve G5 modelleri bundan sonra Android güncellemeleri ve güvenlik yamalarını almayacaklar. Her iki cihaz en son Android 8.0 güncellemesi almışlardı.
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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LG, V20 ve G5 modellerine güncelleme desteğini sonlandırdı
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LG, yılda iki adet amiral gemisi çıkarma döngüsüne ayak uydurmuş ve 2016 yılında önce G5 sonrasında ise V20 modellerini duyurmuştu. Snapdragon 820 işlemci ile sunulan her iki model için güncelleme desteği an itibariyle sonlandırılıyor.

LG güvenlik güncellemeleri listesinden iki telefon da silindi

Google, Android güncellemelerine ek olarak kısa aralıklarla güvenlik yamaları yayınlıyor. Bu yamalar önemli güvenlik açıklarını ve başka problemleri kapatmak amacıyla kullanılıyor. LG’nin sitesinde de güvenlik güncellemesi alacak cihazlar listesi bulunuyor. Bugün itibariyle bu listeden LG V20 ve LG G5 modelleri kaldırılmış. Yani güvenlik yamalarıda dahil olmak üzere hiçbir güncelleme bu iki modele verilmeyecek. Kıyaslama yapmak açısından yine 2016 çıkışlı ve Snapdragon 820 işlemcili OnePlus 3’ün Android 9 Pie güncellemesi alacağının duyurulduğunu hatırlatmamız yararlı olacaktır.

LG, V20 ve G5 modellerine güncelleme desteğini sonlandırdı
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Bu haberlerle birlikte hem V20’nin hem de G5’in aldığı son güncellemenin Android 8 Oreo olduğu kesinleşmiş oldu. LG, iki yıl güncelleme garantisi veren bir firma olduğu için en azından Ekim 2016 çıkışlı V20’ye Android 9 Pie sürümünü hazırlaması bekleniyordu.


https://www.phonearena.com/news/LG-V20-LG-G5-Android-updates_id112555 Yorum Yaz
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.PanxeR. 4 ay en beğenilen
LG V20 kullanmış biri olarak , yazılım desteğini erken çekmek demek marka kalite algısını tamamen yok etmek demek , bunlar bunun farkında değilmi ? Bu kadar güçlü cihaza yazılım desteğini kesmek demek ne demek.
LG V20 kullanmış biri olarak , yazılım desteğini erken çekmek demek marka kalite algısını tamamen yok etmek demek , bunlar bunun farkında değilmi ? Bu kadar güç...
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ardu06 4 ay
LG'nin güncelleme konusuna değindiğiniz için teşekkür ederim. Lg v20 cihazı 2 sene önce eşime almıştım ama bin pişman oldum bu aldığım bundan sonra son lg telefon olacak. Android 9.0 ın çıktığı zamanda 8.0 güncellemesini vermesi büyük bir ayıp.
LG'nin güncelleme konusuna değindiğiniz için teşekkür ederim. Lg v20 cihazı 2 sene önce eşime almıştım ama bin pişman oldum bu aldığım bundan sonra son lg telef...
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Mr. Jingles 4 ay
G5’e gelmemesini anlarım. Sonuçta Şubat 2016 çıkışlı bir model ve çıktığında henüz Android 7 yoktu. Fakat V20 Android 7 ile çıkan ilk model. Ekim 2016’da çıktığı için ve Android 9 da Ekim 2018’de duyurulduğu için tam iki yılı doldurmuş oluyor. LG de aklınca iki yıl dolduğu için tek güncelleme vererek güncellemeden kurtuluyor. Keşke şu HTC’nin başına gelenler LG’nin başına gelse. V20 gibi cihaza tek güncelleme vererek kullanıcılarına sağlam bir kazık attı. Bu kafayla gittiğiniz sürece kaybeden siz olursunuz.
G5’e gelmemesini anlarım. Sonuçta Şubat 2016 çıkışlı bir model ve çıktığında henüz Android 7 yoktu. Fakat V20 Android 7 ile çıkan ilk model. Ekim 2016’da çıktı...
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Paetzold 4 ay
LG G2 kullandım sadece oda taş gibi götürdü uzun yıllar. Diğerleri hep sıkıntılı
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edirneli86 4 ay
Lg den telefon alıp sorun çıkmayan yada çok az çıkan yada ciksada çıkmamış gibi yapan bir kesim var bir savunma yapıyorlar sanki LG nin Türkiye avukatları.

Evde 2tane LG telefon var biride bozuk 3 tane. İlki p970 .

Cahilligime geldi askerden yeni gelmiştim evlendim hanıma aldım. Sıfır telefonun 6saate bataryası biter mi? P970 de biter.

Aldığım da. 20 gün sonra servise yolladım zaten parçası bozukmuş yapıldı ondan sonrası düşündükçe sinir oluyorum.

Neyse İlk göz agrimiz dedik yine gittik LG aldık. E986 modeli.

Gayet güzel sağlam barındırdığı teknolojiler ile göz kamaştıran, bataryası ile insana mutluluk veren cihaZ.

2013 te te aldim şuanda kullanıyorum. 2014 te hanıma bu sefer d986 g Flex aldım. 2sene güzel gitti sonra videolar da ekran yeşillenmesi ekran yanığı aşırı ısınma donma kendi kendine kapanıp açılma Kendi kendine download menüye girme sorunları.

Şimdi hanimda huawei p smart var inşallah sorunsuz 5yil gider.

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faldov 4 ay
Piyasada bu kadar firma varken LG nin iki yıl önceki modeline güncelleme vermemesi kendi ayağına kurşun sıkması gibi olmuş. Kendi kaybeder. [>:]
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Darkad 4 ay
Yıllardır Xiaomi alın keyfinize bakın dedik ama millet gitti Samsung,Lg,Sony, General Mobile almaya devam etti.
Sonuç budur.
7.1.2 ile çıkan Mi A1 cihazım şuan 9.0
10.0'ı alma potansiyeli bile var.
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suhaksk 4 ay
Lg G2 ve G3 le yakaladığı san dolu günleri çok geride kaldı artık kimse almıyor bile, çünkü dayanıksız ve yazılım olarak başarısız servis olarak dandik bir firma yakaladığı başarıyı sürdüremedi.
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Kayrabey 4 ay
Beter ol Lg
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zolzauza 4 ay
Bir arkadaşın dediği gibi...
Life is gronik :)
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swat882 4 ay
LG telefon pişmanlıktır.
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bircancan 4 ay
güncelleme konusunda suclu olan firmalar degil,asıl suçlu olan biziz,guncelleme kesilirse nerolur,çöpmü oluyor telefon,geçen sene android 7 li galaxy s7 kullaniyordum,sattim android 4.4.2 kitkatli cep aldim ister inanin ister inanmayin fark görmedim android 7 ile aynı düzeyde çalisiyor ,bosuna takinmişim guncelleme konusunda,cihazi eskitmeden,yenisine yöneliyoruz cok yazik.teknoloji rayina oturmus yillardir hep ayñı şey.ios da buna dahil
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expressimo 4 ay
Lg baya kalleşlik yapmış sanırsın windows vista falan çıkarıp utanıyorlar rezil firma batsın isterim mobil de. Şü apple çok güncel diyenlere gelelim:gogol amca uygulama destegini kolay kesmiyor sen appledaki gibi guncellemeyi AY eskidi AY whatsapp yok falan diye kurmuyorsun. Aslinda apple in ki bir cesit taciz.
Ios 6 ile android 2.3 aynı dönen cikmis yazilimlar iken daha
İos 7 bile whatsapp desteklemiyor.
2009 model motorola milestone da whatsapp ı bu sene ki habere kadar kulkanan vardı, oysa 3gs cop olali yillar gecmisti. Resmi yazilim custom rom degil. Bir de 2 sene once motorola telefonumda froyo 2.2 varken ilber ortayli imza gununde foto cekip instagram a atmisligim var :D
Sen galaxy s3u 4.0 ile bile kullansan (ilk surum uzerindeki ve stabil) hala whatsapp kullanirsin.
Halbuki ayni dönem ip5 alan adam ios6 nin tadini cikaramaz iken ! Anlik kitleye oynayan apple a kanmayın. Land rover gibi . Bozulup eskiyince çöp.
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