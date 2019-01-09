LG, V20 ve G5 modellerine güncelleme desteğini sonlandırdı

LG güvenlik güncellemeleri listesinden iki telefon da silindi
Google, Android güncellemelerine ek olarak kısa aralıklarla güvenlik yamaları yayınlıyor. Bu yamalar önemli güvenlik açıklarını ve başka problemleri kapatmak amacıyla kullanılıyor. LG’nin sitesinde de güvenlik güncellemesi alacak cihazlar listesi bulunuyor. Bugün itibariyle bu listeden LG V20 ve LG G5 modelleri kaldırılmış. Yani güvenlik yamalarıda dahil olmak üzere hiçbir güncelleme bu iki modele verilmeyecek. Kıyaslama yapmak açısından yine 2016 çıkışlı ve Snapdragon 820 işlemcili OnePlus 3’ün Android 9 Pie güncellemesi alacağının duyurulduğunu hatırlatmamız yararlı olacaktır.
Bu haberlerle birlikte hem V20’nin hem de G5’in aldığı son güncellemenin Android 8 Oreo olduğu kesinleşmiş oldu. LG, iki yıl güncelleme garantisi veren bir firma olduğu için en azından Ekim 2016 çıkışlı V20’ye Android 9 Pie sürümünü hazırlaması bekleniyordu.
https://www.phonearena.com/news/LG-V20-LG-G5-Android-updates_id112555 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Evde 2tane LG telefon var biride bozuk 3 tane. İlki p970 .
Cahilligime geldi askerden yeni gelmiştim evlendim hanıma aldım. Sıfır telefonun 6saate bataryası biter mi? P970 de biter.
Aldığım da. 20 gün sonra servise yolladım zaten parçası bozukmuş yapıldı ondan sonrası düşündükçe sinir oluyorum.
Neyse İlk göz agrimiz dedik yine gittik LG aldık. E986 modeli.
Gayet güzel sağlam barındırdığı teknolojiler ile göz kamaştıran, bataryası ile insana mutluluk veren cihaZ.
2013 te te aldim şuanda kullanıyorum. 2014 te hanıma bu sefer d986 g Flex aldım. 2sene güzel gitti sonra videolar da ekran yeşillenmesi ekran yanığı aşırı ısınma donma kendi kendine kapanıp açılma Kendi kendine download menüye girme sorunları.
Şimdi hanimda huawei p smart var inşallah sorunsuz 5yil gider.
Sonuç budur.
7.1.2 ile çıkan Mi A1 cihazım şuan 9.0
10.0'ı alma potansiyeli bile var.
Life is gronik :)
Ios 6 ile android 2.3 aynı dönen cikmis yazilimlar iken daha
İos 7 bile whatsapp desteklemiyor.
2009 model motorola milestone da whatsapp ı bu sene ki habere kadar kulkanan vardı, oysa 3gs cop olali yillar gecmisti. Resmi yazilim custom rom degil. Bir de 2 sene once motorola telefonumda froyo 2.2 varken ilber ortayli imza gununde foto cekip instagram a atmisligim var :D
Sen galaxy s3u 4.0 ile bile kullansan (ilk surum uzerindeki ve stabil) hala whatsapp kullanirsin.
Halbuki ayni dönem ip5 alan adam ios6 nin tadini cikaramaz iken ! Anlik kitleye oynayan apple a kanmayın. Land rover gibi . Bozulup eskiyince çöp.
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lg, güncelleme ve