LG, V20 ve G5 modellerine güncelleme desteğini sonlandırdı

LG, yılda iki adet amiral gemisi çıkarma döngüsüne ayak uydurmuş ve 2016 yılında önce G5 sonrasında ise V20 modellerini duyurmuştu. Snapdragon 820 işlemci ile sunulan her iki model için güncelleme desteği an itibariyle sonlandırılıyor.

LG güvenlik güncellemeleri listesinden iki telefon da silindi

Google, Android güncellemelerine ek olarak kısa aralıklarla güvenlik yamaları yayınlıyor. Bu yamalar önemli güvenlik açıklarını ve başka problemleri kapatmak amacıyla kullanılıyor. LG’nin sitesinde de güvenlik güncellemesi alacak cihazlar listesi bulunuyor. Bugün itibariyle bu listeden LG V20 ve LG G5 modelleri kaldırılmış. Yani güvenlik yamalarıda dahil olmak üzere hiçbir güncelleme bu iki modele verilmeyecek. Kıyaslama yapmak açısından yine 2016 çıkışlı ve Snapdragon 820 işlemcili OnePlus 3’ün Android 9 Pie güncellemesi alacağının duyurulduğunu hatırlatmamız yararlı olacaktır.

Bu haberlerle birlikte hem V20’nin hem de G5’in aldığı son güncellemenin Android 8 Oreo olduğu kesinleşmiş oldu. LG, iki yıl güncelleme garantisi veren bir firma olduğu için en azından Ekim 2016 çıkışlı V20’ye Android 9 Pie sürümünü hazırlaması bekleniyordu.

https://www.phonearena.com/news/LG-V20-LG-G5-Android-updates_id112555