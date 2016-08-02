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LG V20’nin özellikleri detaylanıyor

Bu yıl yola çıktığı G5 amiral gemi modelinden beklediği verimi alamayan LG, büyük umutlarla V20 modelini geliştiriyor. Bakalım firma, çıkış yakalayabilecek mi?
2 yıl
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17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG V20’nin özellikleri detaylanıyor

Bu yıl yola çıktığı G5 amiral gemi modelinden beklediği verimi alamayan LG, yılın ikinci yarısında V20 adındaki yeni amiral gemi modeli ile çıkış arayacak. Özellikle çoklu ortam özelliklerine odaklanacağı belirtilen LG V20 için bazı iddialar gündemde.

Şirketin büyük umutlarla geliştirdiği LG V20 modelinde, bazı unsurların rakiplerinden farklı olamayacağı aşikar. Gündeme gelen yeni bilgiler de bunu doğrular nitelikte. Hatta, donanım olarak yılın ilk yarısındaki amiral gemi modelleri ile aynı seviyede olduğunu görüyoruz.

LG V20

5.5 inçlik Full HD çözünürlükte bir ekrana sahip olacak LG V20 modeline, Snapdragon 820 yonga seti güç verecek. 3GB veya 4GB seçeneğine göre, segmentinde yüksek performans değerlerine imza atacağını söyleyebiliriz. Peki LG V20 hangi noktalarda farklılaşacak?

İlk olarak geçen yıl oldukça eleştirilen batarya kapasitesinin 4000mAh seviyesine çıkarılarak, geçmişi unutturacağını söyleyebiliriz. Bu sayede, kullanıcılar LG V20 ile daha fazla vakit geçirebilecek.

Diğer taraftan, çift ön kamera ile ilgili henüz bir gelişme yok. Arka kısımda 20MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor. İlk nesil modelde, çift ön kamera dizilimi kullanıcıları oldukça heyecanlandırmıştı. Muhtemelen bununla ilgili daha net bilgileri önümüzdeki günlerde duyabiliriz.

USB Tip-C portu üzerinden hızlı şarja imkan tanıyacak olan cihaz, ilk nesildeki ikinci küçük bilgi ekranı, 32-bit ses deneyimi ve manuel video ayar arayüzünü de mutlaka bünyesinde barındıracaktır. Henüz bununla ilgili de herhangi bir iddia gündeme gelmedi. Ayrıca parmak izi okuyucusunun ön kısma alınması ihtimali de mevcut.

Ayrıca Bkz. "Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia XR olabilir"

Özellikle performans ve batarya konusunda, önceki nesle göre büyük adımlar attığını gördüğümüz LG V20, 1 Eylül tarihindeki IFA 2016 fuarında resmiyet kazanacak. Galaxy Note 7 modelinden sonra piyasaya çıkacak olmasının yanı sıra, iPhone 6SE serisi ile aynı döneme denk gelmesi şüphesiz yeni amiral gemi modelini oldukça zorlayacaktır. Bakalım LG, bu sıkı rekabet içerisinde nasıl bir farklılaşma politikası izleyecek?

 

http://www.slashgear.com/lg-v20-leak-hints-at-a-superpower-with-a-disappointing-screen-01450320/ Yorum Yaz
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Audi383848 2 yıl
Valla göstermeyin bunları.Dolar 3 tl olmuş,%50'fazla vergi var.valla istemiyorum bu haberleri.Alacak olanlar görsün.


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LİVERPOOLYWNA 2 yıl
batarya 4000 ise harika olur, herkes şarjı az gidiyor diye şikayet ediyordu çünkü
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MBurakPatiz 2 yıl
V10 kullanıyorum videolarda 2k ile full hd farkı gayet anlaşılıyor gereksiz falan değil inşallah bu kesin olmayan bilgilerdir batarya ve işlemci olmuşta ekran boyutu ve çözünürlüğünün v10 ile aynı olması daha mantıklı
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jizzy quatily 2 yıl
güzel inceleme teknoliste.com/...
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hslk 2 yıl
ne alacağımızı şaşırdık.Birşey alsak ta kurtulsak.Note 7 nin bataryası da fiyatı da moral bozucu.
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Nalimali 2 yıl
Hangi habere inanalım yahu, sağlamdır kalitelidir diye donanımhaber'i seçiyoruz fakat sitenin içerisinde onlarca v20 haberi var. Yada şöylemi yapsak istediğimiz haberden beğendiğimiz yerleri alalım ona göremi fikir sahibi olalalım anlamadımki?
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AqRaMa 2 yıl
5.5 inch ekrana FullHD her türlü yetiyor bana göre
fazlası batarya katili olur fuzuli yere
2k çözünürlük bana göre tamamen gereksiz ve sırf hava ve gösteriş
diğer özellikler de harika
v10 tasarımı da iyiydi
Lg sevmeyenler olumsuz mesaj atıp doldurmayın :)
uygun fiyata düşünce de alınır ilk çıkınca da alınır
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TearsForFears 2 yıl
2 sene önce 2k ekran gereksiz full hd yeter diyordum çünkü cpu gpu ram performansı yeterli değildi. Sene 2016 olmuş artık 2k gereksiz demenin bir anlamı yok. 2k ekranlar çok daha güzel gözüküyor gözünüz bozuk değilse aradaki farkı görüyorsunuz.
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caneycaney 2 yıl
Tam istediğim telefon olmuş özellik olarak ama bir de tasarımı güzel olmalı
Full HD ekran
4000 mah batarya
Snapdragon 820
İyi bir kamera
Bunlar süper özellikler.Ama tasarımı v10 gibi olacaksa yanından bile geçmem
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kadirirdem 2 yıl
2000-2200 den girsin zamanla düşer zaten amiral gemisi katili olur...
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mpolat35 2 yıl
G2 den sonra ilk defa akıllı bir hareket yapacaklar demek ki. Sony ve LG saçma sapan modeller çıkarıp kendi rezil ediyordu. Örneğin bu model çok güzel olmuş eğer kaliteli kamera ile gelecekse tam hayalimdeki telefon. 5,5" ve FHD olması ve 4.000 mah batarya olumlu hamleler olmuş, inşallah fiyatı hızlı bir şekilde düşer de ucuza alırız :)
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mansurmarsak 2 yıl
Görünürde hiçbir eksiği yok gibi, merakla bekliyorum. Bir de hala 2k diyenler var Allah aşkına 6 inch altı telefonlarda ne gerek var 2k ya? Önemli olan panel kalitesi renk doygunluğu vs...
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HMFI 2 yıl
Bu sefer gerçekten olacak derken full HD yi okuduğumda yıkıldım. S820 2K ekran kullanılabilecek bir işlemci.
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