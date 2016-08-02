LG V20’nin özellikleri detaylanıyor

Bu yıl yola çıktığı G5 amiral gemi modelinden beklediği verimi alamayan LG, yılın ikinci yarısında V20 adındaki yeni amiral gemi modeli ile çıkış arayacak. Özellikle çoklu ortam özelliklerine odaklanacağı belirtilen LG V20 için bazı iddialar gündemde.

Şirketin büyük umutlarla geliştirdiği LG V20 modelinde, bazı unsurların rakiplerinden farklı olamayacağı aşikar. Gündeme gelen yeni bilgiler de bunu doğrular nitelikte. Hatta, donanım olarak yılın ilk yarısındaki amiral gemi modelleri ile aynı seviyede olduğunu görüyoruz.

LG V20

5.5 inçlik Full HD çözünürlükte bir ekrana sahip olacak LG V20 modeline, Snapdragon 820 yonga seti güç verecek. 3GB veya 4GB seçeneğine göre, segmentinde yüksek performans değerlerine imza atacağını söyleyebiliriz. Peki LG V20 hangi noktalarda farklılaşacak?

İlk olarak geçen yıl oldukça eleştirilen batarya kapasitesinin 4000mAh seviyesine çıkarılarak, geçmişi unutturacağını söyleyebiliriz. Bu sayede, kullanıcılar LG V20 ile daha fazla vakit geçirebilecek.

Diğer taraftan, çift ön kamera ile ilgili henüz bir gelişme yok. Arka kısımda 20MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor. İlk nesil modelde, çift ön kamera dizilimi kullanıcıları oldukça heyecanlandırmıştı. Muhtemelen bununla ilgili daha net bilgileri önümüzdeki günlerde duyabiliriz.

USB Tip-C portu üzerinden hızlı şarja imkan tanıyacak olan cihaz, ilk nesildeki ikinci küçük bilgi ekranı, 32-bit ses deneyimi ve manuel video ayar arayüzünü de mutlaka bünyesinde barındıracaktır. Henüz bununla ilgili de herhangi bir iddia gündeme gelmedi. Ayrıca parmak izi okuyucusunun ön kısma alınması ihtimali de mevcut.

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Özellikle performans ve batarya konusunda, önceki nesle göre büyük adımlar attığını gördüğümüz LG V20, 1 Eylül tarihindeki IFA 2016 fuarında resmiyet kazanacak. Galaxy Note 7 modelinden sonra piyasaya çıkacak olmasının yanı sıra, iPhone 6SE serisi ile aynı döneme denk gelmesi şüphesiz yeni amiral gemi modelini oldukça zorlayacaktır. Bakalım LG, bu sıkı rekabet içerisinde nasıl bir farklılaşma politikası izleyecek?