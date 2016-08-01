Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia XR olabilir

Sony’nin yılın ikinci yarısı için planladığı ve görselleri bir süre önce internete sızdırılan yeni amiral gemi modelinin, Xperia XR adı altında global pazara sürüleceği konuşuluyor.
2 yıl
5,9b
1
37
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bu yıla Xperia X serisiyle yeni bir başlangıç yapan ve Z serisini sona erdirdiğini duyuran Sony, bununla birlikte hayal kırıklığı yaşamaktan kurtulamadı. Üst seviyede seyreden fiyatlar ve rakipleri ile benzer donanıma sahip olmasına rağmen pek çok bölgede satışa çıkmayan Performance amiral gemi modeli, bunun en büyük sebeplerinden oldu. Sony, şimdi yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Daha önce de görselleri internete sızdırılan yeni amiral gemi modelinin, Xperia Z6 adıyla piyasaya çıkabileceği gündeme gelmişti. Yeni sızdırılan bilgilere göre ise, Sony yeni amiral gemi modelini Xperia XR olarak adlandıracak.

Peki Xperia XR modelinin Xperia X Performance modelinden ne farkı olacak? İlk etapta tasarımın değiştiğini söyleyebiliriz. Sızdırılan görsellerde, Xperia XR modelinin daha dinamik bir çizgiye sahip olduğu görülebiliyor. Ekran çerçeveleri ve kasa kalınlığı rakipleri kadar ince olmasa da, tasarım değişikliği dikkat çekecektir.

Ayrıca Bkz. "Yeni Galaxy Note 7 görselleri ve Gear VR gözlüğü karşınızda"

Diğer taraftan, son dönemin amiral gemi modellerinde benzer bir donanım çizgisi görebiliyoruz. Snapdragon 820 veya daha hızlı 821 yonga seti, 4GB veya 6GB LPDDR4 RAM, UFS 2.0 hızlı depolama bellek standardı bunlar arasında sayılabilir.

Sony Xperia XR modelinin yukarıda saydığımız seçeneklerin dışına çıkma ihtimali yok bu bakımdan, tasarım haricinde dikkat çekici bazı özelliklerin olması gerekiyor. Daha önceki dönemlerde kamera veya ekran tarafında yenilikler görmüştük. Bunların yanında, yüksek kapasiteli bir batarya da yeni modelin dikkat çekici unsurları arasında yer alabilir. Yeni amiral gemi modelinin IFA 2016 tüketici elektroniği fuarında tanıtılması bekleniyor.

 

http://wccftech.com/xperia-xr-flagship-announcing-at-ifa-2016/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mcebi001 2 yıl en beğenilen
Zamanında böyle tasarımları vardı şimdilerde bi hacışakir sabunu tutturmuş gidiyor...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

2 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 2 yıl mcebi001
mcebi001

Zamanında böyle tasarımları vardı şimdilerde bi hacışakir sabunu tutturmuş gidiyor...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



O fotoğrafta bir dev isim daha var yalnız; Erıcsson!!! Bu koca kafa Sony,Sony Ericsson dan önce de vasattı mobil bırımı,yaşı yetenler iyi bilir... az çok bir başarı yakaladıkları kı yakaladı oda Ericsson tecrübesiyle kazanılmıstır.



Sony;produksiyon, konsol,walkman,kamera vs.gıbı yenilikçi ve kaliteli tutmunu mobilde malesef gosteremedi,isminin yeteceğini sandılar belki, en verimsiz başarısız heyecansız mobil birimidır Sony nın.
mcebi001Zamanında böyle tasarımları vardı şimdilerde bi hacışakir sabunu tutturmuş gidiyor...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 2 yıl
2013 de ki bu tasarimi bidaha çıkarsınlar ben alirim

m.gsmarena.com/...
[separator]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
thunderstruck7 2 yıl
Hep sağlamlığı ile savunmuşumdur. Tasarımı ile de bir derdim yok kaslı ve sert tasarım hoşuma gidiyor. Ama şu x serisi ile resmen içine etti sony. Şu an boykot ediyorum öyle fiyatlandırma mı olur sony ne içtin sen ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ComingWind 2 yıl
Sony ekran kasa oranını tutturmak zorunda artık kullanıcı yorumlarına bi göz atmak zorunda. Yani şart değil ön tarafa koca bi SONY yazısı yerleştirmek, arka kapakta da gayet hoş duruyor zaten. O Sony yazan yere kadar ekranı büyütse, altta da sanal tuşları kaldırsa tadından yenmez. Ben seviyorum Sony'yi ama hele hele X serilerindeki ekran kasa oranı nedir allasen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 2 yıl
Tasarımlar bu şekilde devam ettiği sürece diğer amiral gemi modeller ile yarışamaz diye düşünüyorum her yeni modelde daha geri gidiyor firma tasarım konusunda bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5B59C177F 2 yıl
ya zaten satmıyorsun, riske girip tasarım değiştirip, birşeyler yapsana. yorumları dinleyip sanal tuşları kaldırsan, düzgün kasa ekran oranlı birşey yapsan.

not: sony m4 kullanıcısıyım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
motorola=HighTechnology+Solidity+Quality
moto su geçirmez diyosa, gerçekten geçirmez.
sony gibi dandik degildir. moto için söylüyorum bir marka bu kadar
sağlam ve kaliteli olabilir. teknoloji olarak
zaten rakiplerin çok ötesinde. patentleri bile
yeter. rakiplerin bugün ilk diye sunduğu
şeyleri, moto yıllar önce yapmıştı. kullanıp
sattıgım sony z2 nin dandikligi beni şok etmişti.
telefon bükülüyodu. malzeme kalitesi
berbattı. kasa açıklıgı vardı ve sensorler ortalı
bile durmuyodu yani işçilik berbattı. bu
telefonun bu dandiklikle su geçirmesi çok
normal. çünkü şarj kapagını açınca micro usb
port ile kasa arasında(ki kasa içi metal degil, plastik)2-3 mm boşluk var ve
pertenax bile direk görünüyo, yani dandik kapağı
aşan su anında board'a ulaşabiliyo. böyle
dandik ve maliyetten çalarak yapılmış bir
üründü z2. merak edenler bu dedigime bi
baksın ve kendi gözüyle görsün. birde su
geçirmemezlik iddiası bile olmadığı halde şarj
soketinin etrafını ikinci bir metal çerçeveyle
kapatarak bordu ve telefonun iç hacmini dış
ortamdan tam izole eden iphone şarj soketine
baksınlarda kaliteyi görsünler. üstelik
adamlar iphone'da bununla yetinmeyip olası baskı
durumlarında dayanımı artırmak için soket iki
yanından vida ile sabitlemişler. malzemede
premium metal. işte bunlar hep gerçek
ustadların anlayabileceği detaylar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mladenbmv 2 yıl
yine hata yapıyor sony kenarları yumuşatmalı arık ayrıca sanal tuşuda aşağıdaki boşluklara yerleştirse daha güzel olur.su geçirmez olmzsa telefon alınmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 2 yıl
Bu kadar sevimsiz telefonlar yapan bir firmanın mobilde aradığını bulamamasına şaşmamalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Tasarım çok kötü değil ama bu kadar sivri kenarları olması pek hoşuma gitmedi açıkçası.4gb ve çift flaşla gelirse 2 yıl kullandığım z2'yi emekli edeceğim ve bu cihaza geçeceğim. Umarım pil kapasitesi 3000 mah altında olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
sony çöptür, teknolojiden anlamayan cahilleri
kandırır anca ve mobil bölümü batar. en
dandik ve sorunlu telefonlar. rakiplerin
gerisinde. şark kurnazı sony her yerden
kırpıyo-çalıyo resmen. z2'de ön kamera 2
mp. z5 te hala kuşgözü kadar tek led flaş var.
motorola da-2011 yılında dual tone flaş
vardı. rakiplerin çoğunda ois var ama hala
sonyde yok. rakiplerin 6 inç ekran koydukları
kasaya. anca 5 inç sığdırabiliyo. ekran altında
rakiplerden geniş boşluk var ama kapasitif
tuş koymuyo. onuda çalıyo. dogru ya ekrana
görüntü olarak getirmenin maliyeti sıfır. z2
micro usb sarj yuvasının etrafı oldugu gibi
boşluk. birde iphone lara bakın. sarj
konnektörü ikinci bir metal çerçeveyle
desteklenmiş, hatta bunlada yetinmeyip
yuvanın iki yanından vida ile sabitlenmiş. işte
bunlar hep ustaların görebilecegi detaylar.
sonyde sensörler bile yamuk. ortalı durmuyo.
bu hep kalitesizligin belgesi. telefonları
resmen bükülüyo. z2lerin sarj kapagı telefon
bükülünce pıt diye kendinden atardı
cepteyken yada cam arka kapak çatlardı.
xperia arc'ların kasa kendinden çatlardı. öyle
dandikti. high tech sony'nin haddi değil. sony
anca dc motorlu-kayışlı walkman yapsın. çapı
okadar. ha oda bi inovasyon degil, teyb'in
küçültülmüşü. ben böyle balon bi firma
görmedim. cahil tokatlama firması resmen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 2 yıl
Sony, Amiral Gemisini Batırdı! O?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vash The Stampede 2 yıl
Bu sığırlar zamanında zl, ray, ara, neo gibi güzel telefonlar yaptı. Neden hala tahta telefonlarda ısrar ediyorlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5880 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, sony xperia xr ve
4 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Microsoft Xbox One S ülkemizde 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 ile tanışın: İşte detaylar 2 yıl Japonya'da dünyanın ilk 8K televizyon yayını başlıyor 2 yıl Virgin Galactic uzay turizmi için operatör lisansını aldı 2 yıl Tesla minibüsüne dair ilk detaylar ortaya çıktı 2 yıl Akıllı telefon fiyatlarına zam! 2 yıl Oppo F1s, 16MP ön kamera ile geliyor 2 yıl Surface Book 2 için gelecek yıl başları işaret ediliyor 2 yıl LG V20’nin özellikleri detaylanıyor 2 yıl Alter: Prisma’ya iddialı bir rakip 2 yıl Olimpiyatlara bu uygulamalarla hazırlanın 2 yıl En ucuz amiral gemisi Lenovo ZUK Z2, olimpiyatlara gidiyor 2 yıl Aselsan’dan fiber optik algılayıcı ihlal tespit sistemi: Midas 2 yıl Türkiye’de Fikri Mülkiyet Borsası kurulması için çalışmalar hız kazandı 2 yıl Huawei Honor Note 8: Her şeyiyle dolu dolu 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 Canlı Yayın Tekrarı 2 yıl İlk nesil Galaxy A5 cihazları için Marshmallow güncellemesi başladı 2 yıl Türkiye’deki dijital haritalar ne kadar güncel? 2 yıl iPhone 7 ile gelecek yeni Lightning kulaklık net şekilde görüntülendi 2 yıl Yeni nesil MacBook Air, USB Tip-C standardına geçebilir 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia XR olabilir Sonraki MSI Aegis Ti: İki GeForce GTX 1080 ekran kartlı canavar 2 yıl Uber, Çin operasyonlarını en yakın rakibine satıyor 2 yıl Resmi Bilgi: LG V20, Android 7.0 ile birlikte Eylül ayında geliyor 2 yıl Mobilite: Motorola ülkemize dönüyor, Galaxy Note 7, iPhone 7 ve dahası... 2 yıl Türk girişimcinin uzay aracı Dream Chaser uçmaya hazır 2 yıl Çernobil bölgesine dünyanın en büyük güneş panelleri kurulacak 2 yıl Akyumen Holophone: Hem bilgisayar hem akıllı telefon 2 yıl Sony Xperia M4 Aqua'da Android 6.0 inceleme videosu 2 yıl Tüm Pokemon'ları yakaladı, Dünya turunu kazandı 2 yıl Instagram'da artık "istenmeyen yorumlar" engellenebilecek 2 yıl Game of Thrones'un geleceği hakkında önemli detaylar paylaşıldı 2 yıl WhatsApp’ta sildiğiniz mesajlar iPhone'da saklanmaya devam ediyor 2 yıl Depremin vurduğu Sony, gelirlerde düşüş yaşıyor 2 yıl Swiftkey, kullanıcı verilerini birbirine karıştırdı 2 yıl Ödüllü Power Hover oyunu, bu hafta iOS için ücretsiz 2 yıl Mercedes'ten dünyanın ilk elektrikli kamyonu: Urban eTruck 2 yıl İşte NASA'nın yeni gezegen avcısı: TESS 2 yıl Excalibur G800 "Ultra Yüksek Malzeme Kaliteli" oyuncu dizüstüsünü inceliyoruz 2 yıl NVIDIA GTX 970'in bellek kavgasında uzlaşma: kullanıcılara 30 Dolar geri ödenecek 2 yıl Microsoft binlerce kişiyi işten çıkarıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim