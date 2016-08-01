Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia XR olabilir

Bu yıla Xperia X serisiyle yeni bir başlangıç yapan ve Z serisini sona erdirdiğini duyuran Sony, bununla birlikte hayal kırıklığı yaşamaktan kurtulamadı. Üst seviyede seyreden fiyatlar ve rakipleri ile benzer donanıma sahip olmasına rağmen pek çok bölgede satışa çıkmayan Performance amiral gemi modeli, bunun en büyük sebeplerinden oldu. Sony, şimdi yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Daha önce de görselleri internete sızdırılan yeni amiral gemi modelinin, Xperia Z6 adıyla piyasaya çıkabileceği gündeme gelmişti. Yeni sızdırılan bilgilere göre ise, Sony yeni amiral gemi modelini Xperia XR olarak adlandıracak.

Peki Xperia XR modelinin Xperia X Performance modelinden ne farkı olacak? İlk etapta tasarımın değiştiğini söyleyebiliriz. Sızdırılan görsellerde, Xperia XR modelinin daha dinamik bir çizgiye sahip olduğu görülebiliyor. Ekran çerçeveleri ve kasa kalınlığı rakipleri kadar ince olmasa da, tasarım değişikliği dikkat çekecektir.

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Diğer taraftan, son dönemin amiral gemi modellerinde benzer bir donanım çizgisi görebiliyoruz. Snapdragon 820 veya daha hızlı 821 yonga seti, 4GB veya 6GB LPDDR4 RAM, UFS 2.0 hızlı depolama bellek standardı bunlar arasında sayılabilir.

Sony Xperia XR modelinin yukarıda saydığımız seçeneklerin dışına çıkma ihtimali yok bu bakımdan, tasarım haricinde dikkat çekici bazı özelliklerin olması gerekiyor. Daha önceki dönemlerde kamera veya ekran tarafında yenilikler görmüştük. Bunların yanında, yüksek kapasiteli bir batarya da yeni modelin dikkat çekici unsurları arasında yer alabilir. Yeni amiral gemi modelinin IFA 2016 tüketici elektroniği fuarında tanıtılması bekleniyor.