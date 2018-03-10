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LG V30, V30S ThinQ'nun yapay zeka özelliklerine kavuşuyor

LG; V30 için verdiği sözünü tuttu ve geçtiğimiz ay tanıtılan V30S ThinQ modelinde yer alan gelişmiş yapay zeka özelliklerini, Android Oreo güncellemesi aracılığıyla V30 akıllı telefon modeline sundu.
1 yıl
3,9b
1
16
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz ay düzenlenen MWC 2018 Fuarı'nda V30 akıllı telefonunun yenilenmiş sürümü V30S ThinQ modelini duyuran LG, yeni akıllı telefonundaki gelişmiş yapay zeka özelliklerini LG V30 ve V30+ modellerine sunacağı konusunda söz vermişti. Akıllı telefon üreticilerinde görmeye alışık olmadığımız bu durumda, LG sözünü tutup 821 MB boyutundaki Android 8.0 Oreo yazılım güncellemesiyle birlikte V30S ThinQ modelinde yer alan gelişmiş yapay zeka özelliklerini geçtiğimiz yıl IFA'da tanıtılan LG V30 modeline de sundu.
Şimdilik LG'nin anavatanı Güney Kore'de dağıtımına başlanan güncellemenin birkaç gün içerisinde global pazarda da yayınlanması bekleniyor. 821 MB büyüklüğündeki güncellemeyle birlikte LG V30'un RAM ve renk seçenekleri dışında selefi V30S ThinQ'dan pek de bir farkı kalmıyor. LG V30 ve V30+ için sunulan 821 MB'lık güncellemenin özellikleri ise şöyle:
  • Kamera uygulamasına AI CAM (sahne analizi özelliği), QLens (alışveriş asistanı), parlaklık modu (ışık hassasiyeti), QVoice ve Google Asistan özellikleri entegrasyonu
  • 4 GB'tan büyük dosyaları Google Drive'dan indirme desteği
  • Geliştirilmiş arama özelliği
  • Mesaj geldiğinde telefonun titremesine neden olan bir hata düzeltildi.
  • Şarj ve önyükleme sonrası geliştirilmiş yeniden başlatma 
Kararlılık iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerininin yanında Google'ın Mart ayı güvenlik yamasının da dahil edildiği Android Oreo güncellemesiyle birlikte kamera uygulamasına eklenen yapay zeka entegrasyonunun, V30'un kamerasını çok daha performanslı bir hale getirdiği kullanıcıların belirtmiş olduğu yorumlar arasında yer alıyor. Yukarıda yer alan iki resimden ilki cihaza güncelleme yapıldıktan sonra diğeri ise güncelleme yapılmadan önce çekilmiş. İlk resimde yapay zeka entegrasyonunun AI CAM (sahne analizi özelliği) ve parlaklık modu (ışık hassasiyeti) özelliklerinden yararlanılarak ortam ışığı daha iyi ayarlanmış. Ayrıca nesnelerin daha keskin, gerçekçi ve net göründüğü de aşikar.

https://www.theandroidsoul.com/lg-v30-update-with-ai-camera-now-rolling-out-in-korea/ Yorum Yaz
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dijitall 1 yıl en beğenilen
Güncelleme bitti arkadaşlar. Açılış logosu V30 ThinQ olarak değişti. Kamera arayüzü değişti. Eskisine oranla iyileştiği hissiyatı var. Şimdi çocuklarımla geziye gidiyorum test edeceğim. Bakalım başka iyileştirmeler de çıkacak mı.... [image][/image]
Güncelleme bitti arkadaşlar. Açılış logosuV30 ThinQolarak değişti. Kamera arayüzü değişti. Eskisine oranla iyileştiği hissiyatı var. Şimdi çocuklarıml...
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marduk 1 yıl
dijitall bende Yaklaşık bir hafta önce android 8.0.0 güncellemesi aldım. Telefon açılışta yine v 30+ logosu geliyor. Senin bahsettiğin gibi bir değişiklik olmadı. Kameranın ve telefonun bazı menüler değişti.
Dikkatimi çeken ekranın çözünürlüğü ayarlanabiliyor. En yüksek 2880×1440, orta seviye 2160×1080 ve son olarak 1440×720 .
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OverClocK1ng 1 yıl
AI için 200 Dolar fazla para çeken LG şimdi ne yapacak merak ediyorum...
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zolzauza 1 yıl
LG ve yapay zeka :)
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dijitall 1 yıl en beğenilen
Güncelleme bitti arkadaşlar. Açılış logosu V30 ThinQ olarak değişti. Kamera arayüzü değişti. Eskisine oranla iyileştiği hissiyatı var. Şimdi çocuklarımla geziye gidiyorum test edeceğim. Bakalım başka iyileştirmeler de çıkacak mı.... [image][/image]
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dijitall 1 yıl
Şuan dosyayı indirmeye başladım. Bakalım enteresan bir durum olursa sizlerle paylaşırım.
Not: Elimdeki V30 Koreden geldi, Oreo da yüklü.
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obsesoz 1 yıl
millet yorumda işi bayağı coşturmuş helal olsun.
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Kerim5100 1 yıl
Şimdi hangi yüzle isteyecekler 975 doları?
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fbyram 1 yıl
lg nin ne yapmaya çalıştığını anlayan varsa beri gelsin hele. LG v30 dedin bütün özellikleri topla onda yeniliklerini güncelleme ile sunuyorsan sun... v30plusı, V30S, v30 ThinQ i ile milletin kafayı karıştırıyorsun.
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Whippoorwill 1 yıl
Fiyat farkına ne olacak şimdi? Yüksek hafızalı model diye mi ayrışacak?
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buraoca2 1 yıl
"Yukarıda yer alan iki resimden ilki cihaza güncelleme yapılmadan önce diğeri ise güncelleme yapıldıktan sonra çekilmiş. İkinci resimde yapay zeka entegrasyonunun AI CAM (sahne analizi özelliği) ve parlaklık modu (ışık hassasiyeti) özelliklerinden yararlanılarak ortam ışığı daha iyi ayarlanmış. Ayrıca nesnelerin daha keskin, gerçekçi ve net göründüğü de aşikar."
Ufacık görselden bunları nasıl çıkartabildiniz merak ediyorum?
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K_Spartakus 1 yıl buraoca2
Bu LG herşeyi yaptırır, dünya genelinde rezil oldular sonuç olarak. Reklam için para basıyorlar, ya batacak ya çıkacak!
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smart1978 1 yıl
Aslinda donanimhaber editoru kaynaktakini veya ASIL kaynaktaki haberde Android Oreo 8 ile gelen guncellemeyle geldigini tercume edememis!
Ufacik gorsellerden degil. LG update dosyasi Cince olaninda Google Translate ile kolaylikla keskinlik dogru isik net kaliteli gorsellerin yapay zeka sayesinde oldugu ifade edilmektedir.
Tabi siz haberdeki kaynak ve ASIL kaynaga bakmadiigniz icin hakli olarak suclu biri varsa ortada adam akilli tam ve duzgun ceviri yapilamasindna kaynaklaniyor.
DH Editorlerinde kalite diplerde malesef ...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

forum.xda-developers.com/...
Paylastogom gorseller isini savsaklamis maasini hak etmeyen editor un Ingilizce haber kaynagindan ve o kaynaktaki ASIL kaynaktandir. Rezalet ...
Kendilerine ceki duzen vermeleri sart.
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Ilgilere buradan duyrulur birileride bu duruma el atsin munferit degil son aylarda bu rezlaet cok yayginlasti kalite dusmekte .

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smart1978 1 yıl
Aslinda donanimhaber editoru kaynaktakini veya ASIL kaynaktaki haberde Android Oreo 8 ile gelen guncellemeyle geldigini tercume edememis!
Ufacik gorsellerden degil. LG update dosyasi Cince olaninda Google Translate ile kolaylikla keskinlik dogru isik net kaliteli gorsellerin yapay zeka sayesinde oldugu ifade edilmektedir.
Tabi siz haberdeki kaynak ve ASIL kaynaga bakmadiigniz icin hakli olarak suclu biri varsa ortada adam akilli tam ve duzgun ceviri yapilamasindna kaynaklaniyor.
DH Editorlerinde kalite diplerde malesef ...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

forum.xda-developers.com/...
Paylastogom gorseller isini savsaklamis maasini hak etmeyen editor un Ingilizce haber kaynagindan ve o kaynaktaki ASIL kaynaktandir. Rezalet ...
Kendilerine ceki duzen vermeleri sart.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ilgilere buradan duyrulur birileride bu duruma el atsin munferit degil son aylarda bu rezlaet cok yayginlasti kalite dusmekte .

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