LG V30, V30S ThinQ'nun yapay zeka özelliklerine kavuşuyor

Geçtiğimiz ay düzenlenen MWC 2018 Fuarı'nda V30 akıllı telefonunun yenilenmiş sürümü V30S ThinQ modelini duyuran LG, yeni akıllı telefonundaki gelişmiş yapay zeka özelliklerini LG V30 ve V30+ modellerine sunacağı konusunda söz vermişti. Akıllı telefon üreticilerinde görmeye alışık olmadığımız bu durumda, LG sözünü tutup 821 MB boyutundaki Android 8.0 Oreo yazılım güncellemesiyle birlikte V30S ThinQ modelinde yer alan gelişmiş yapay zeka özelliklerini geçtiğimiz yıl IFA'da tanıtılan LG V30 modeline de sundu.

Şimdilik LG'nin anavatanı Güney Kore'de dağıtımına başlanan güncellemenin birkaç gün içerisinde global pazarda da yayınlanması bekleniyor. 821 MB büyüklüğündeki güncellemeyle birlikte LG V30'un RAM ve renk seçenekleri dışında selefi V30S ThinQ'dan pek de bir farkı kalmıyor. LG V30 ve V30+ için sunulan 821 MB'lık güncellemenin özellikleri ise şöyle:

Kamera uygulamasına AI CAM (sahne analizi özelliği), QLens (alışveriş asistanı), parlaklık modu (ışık hassasiyeti), QVoice ve Google Asistan özellikleri entegrasyonu

4 GB'tan büyük dosyaları Google Drive'dan indirme desteği

Geliştirilmiş arama özelliği

Mesaj geldiğinde telefonun titremesine neden olan bir hata düzeltildi.

Şarj ve önyükleme sonrası geliştirilmiş yeniden başlatma Tam Boyutta Gör Kararlılık iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerininin yanında Google'ın Mart ayı güvenlik yamasının da dahil edildiği Android Oreo güncellemesiyle birlikte kamera uygulamasına eklenen yapay zeka entegrasyonunun, V30'un kamerasını çok daha performanslı bir hale getirdiği kullanıcıların belirtmiş olduğu yorumlar arasında yer alıyor. Yukarıda yer alan iki resimden ilki cihaza güncelleme yapıldıktan sonra diğeri ise güncelleme yapılmadan önce çekilmiş. İlk resimde yapay zeka entegrasyonunun AI CAM (sahne analizi özelliği) ve parlaklık modu (ışık hassasiyeti) özelliklerinden yararlanılarak ortam ışığı daha iyi ayarlanmış. Ayrıca nesnelerin daha keskin, gerçekçi ve net göründüğü de aşikar.

https://www.theandroidsoul.com/lg-v30-update-with-ai-camera-now-rolling-out-in-korea/