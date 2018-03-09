Yapay zekâ desteği LG V30S ThinQ fiyatını fırlattı

MWC 2018 fuarının öne çıkan amiral gemilerinden olan LG V30S ThinQ ve LG V30S+ ThinQ modellerinin fiyatı belli oldu. LG’nin de 1000’ler kulübüne katıldığını görüyoruz.

LG V30S ThinQ fiyatı ve çıkış tarihi

Güney Kore’de satışa sunulan LG V30S ThinQ modeli için 975$ fiyat etiketi belirlenmiş. LG V30S+ ThinQ için ise 1020$ isteniyor. Geçen yıl ki modellerden kapasite hariç önemli bir farkı olmayan serinin sadece yapay zekâ desteği için 200$ fazlasının olması dikkat çekici.

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Global pazarda da LG V30S serisi benzer bir fiyat etiketinden piyasaya sürülecektir. Ülkemizde ise Galaxy S9 ile aynı yani 4600TL seviyesinden satışa sunulması kaçınılmaz. Bu bakımdan rekabette geri kalabilir.

LG V30S ThinQ Özellikleri

- Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti

- 2880 x 1440p çözünürlüklü 6 inç OLED FullVision ekran

- 6 GB RAM, 128 GB depolama (V30S+ ThinQ'da 256 GB), microSD kart yuvası (2 TB'a kadar)

- 16 MP F1.6 ve 13MP Geniş Açı F1.9 lensli çift arka kamera

- F2.2 diyaframlı 5 MP Geniş Açı selfie kamerası

- Qualcomm Quick Charge 3.0 ve Kablosuz Şarj özellikli 3.300mAh pil

- Android 8.0 Oreo

- Boyut: 151.7 mm x 75.4 mm x 7.3 mm; Ağırlık: 158 gram

- 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 BLE, NFC, USB Tip-C 2.0 (3.1 uyumlu)

- IP68 Suya ve Toza Dayanıklı / MIL-STD 810G Uyumlu

- 32-bit Hi-Fi Quad DAC, HDR10, Parmak İzi Tarayıcısı