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Yapay zekâ desteği LG V30S ThinQ fiyatını fırlattı

LG’nin geçen yılın V30 amiral gemisini yapay zekâ desteği ve daha yüksek kapasite ile güncellediği V30S ThinQ serisinin fiyatı belli oldu. Telefona el değmek mümkün olmayabilir.
1 yıl
5,3b
1
36
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2018 fuarının öne çıkan amiral gemilerinden olan LG V30S ThinQ ve LG V30S+ ThinQ modellerinin fiyatı belli oldu. LG’nin de 1000’ler kulübüne katıldığını görüyoruz.

LG V30S ThinQ fiyatı ve çıkış tarihi

Güney Kore’de satışa sunulan LG V30S ThinQ modeli için 975$ fiyat etiketi belirlenmiş. LG V30S+ ThinQ için ise 1020$ isteniyor. Geçen yıl ki modellerden kapasite hariç önemli bir farkı olmayan serinin sadece yapay zekâ desteği için 200$ fazlasının olması dikkat çekici.

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Global pazarda da LG V30S serisi benzer bir fiyat etiketinden piyasaya sürülecektir. Ülkemizde ise Galaxy S9 ile aynı yani 4600TL seviyesinden satışa sunulması kaçınılmaz. Bu bakımdan rekabette geri kalabilir.

LG V30S ThinQ Özellikleri

- Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti

- 2880 x 1440p çözünürlüklü 6 inç OLED FullVision ekran

- 6 GB RAM, 128 GB depolama (V30S+ ThinQ'da 256 GB), microSD kart yuvası (2 TB'a kadar)

- 16 MP F1.6 ve 13MP Geniş Açı F1.9 lensli çift arka kamera

- F2.2 diyaframlı 5 MP Geniş Açı selfie kamerası

- Qualcomm Quick Charge 3.0 ve Kablosuz Şarj özellikli 3.300mAh pil

- Android 8.0 Oreo

- Boyut: 151.7 mm x 75.4 mm x 7.3 mm; Ağırlık: 158 gram

- 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 BLE, NFC, USB Tip-C 2.0 (3.1 uyumlu)

- IP68 Suya ve Toza Dayanıklı / MIL-STD 810G Uyumlu

- 32-bit Hi-Fi Quad DAC, HDR10, Parmak İzi Tarayıcısı

 

https://www.phonearena.com/news/LG-V30S-ThinQ-goes-on-sale-for-close-to-1000_id103100 Yorum Yaz
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cngzmls 1 yıl en beğenilen esmerbuyucu
esmerbuyucu
Samsung'un patates kameralarından daha iyi çekim yaptığı kesin.

Güzel espriydi, iyi güldük.
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Johan Elmander 1 yıl
Bir iki aya 600 doları görür.
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fbyram 1 yıl
Lg bide şöyle batmayı deneyim demiş...
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Tensi 1 yıl
Şair "Umut, fakirin ekmeğidir" diye dememiş boşuna. İşte bu da LG'nin umudu. Bir ihtimal daha önce kazıklayamadığım enayi kaldıysa onlara satarım diye umudediyorlar işte.
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Whisper 1 yıl
1500 - 2000 bin edebilir
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aycibin 1 yıl
huwei de s9 fiyatına getirecek.kimse kusura bakmasın bu markalar samsung fiyatında samsung'la rekabet edemezler.
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Magnetic Power 1 yıl
Lg'nin vukuatları genelde Avrupa'ya gönderdiği ( Türkiye'de dahil )modellerde oluşmuş.Satıldığı ülkelerde bahsettiğimiz sorunlarla karşılaşmayanlar da çok.
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FIRAT_G_ 1 yıl
Akşam yemeginden sonra ocağa çay koymayı beceremeyen zekaya zeka demem yapay işte
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fendur 1 yıl
LG telefon kullanan kaldı mı dünyada?
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ertrk6 1 yıl
hayatta buna bu kadar para verilmez düşecek elbet :)
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bydoctore 1 yıl
Yapay zeka yeniliği ve kazık fiyatına karşı sizde yapay alış veriş yapın. Yapay alış veriş yani gerçek olmayan alışveriş.
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Kefelon 1 yıl
Sonra, niye battık.
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damn2u 1 yıl
LG'nin piyasada sağlam yer edinmesi için kronik sorunlarından arınıp rakiplerinden çok daha uygun fiyatlandırma yapması gerekirken o tam tersini yapıyor. Bu arada Essential Phone bile 499$ iken LG fiyatlandırma konusunda cidden yönünü şaşırmış.
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