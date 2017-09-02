LG V30'un tüm arayüz özellikleri bu videoda

IFA 2017'de LG V30 rüzgarı eserken LG Mobile cuma günü UX Video başlıklı bir video yayınladı. Yayınlanan videoda telefonun dikkat çeken özellikleri gösteriliyor.

LG V30'un P-OLED ekranı kullanıcıların her türlü ihtiyacına göre özelleştirilebiliyor. Ekranda, her daim müzik çalar için hızlı araçlar, bildirimler, pil ayarları ve kontrolleri gösteriliyor. LG'nin V serisiyle özdeşleşen ikincil ekrana yeni V30'da yer verilmiyor ancak LG V30, floating bar isimli yüzen bir çubukla tüm bu işlevleri kolaylıkla yapabiliyor. Bu yüzen çubuk sayesinde çizim araçlarına, uygulama kısayollarına, müzik çalara ve gelen bir aramayı cevaplamayı kolaylıkla yapabiliyorsunuz.

LG V30 Medya Özellikleriyle Ön Plana Çıkıyor

LG V30'un nokta zoom özelliğiyle birlikte bir resmin üzerindeki herhangi bir noktaya yavaşça yaklaşmak için floating barı(yüzen çubuğu) kullanabilirsiniz. LG V30'daki Cine Effects, kullanıcılara bir video veya fotoğraf için çeşitli filtre seçenekleri sunuyor. Ayrıca Graphy ile LG V30 ile kullanıcılar profesyonel fotoğrafçıların kullandığı gibi manuel mod kullanarak fotoğraf çekebiliyor. LG V30 UX, videolarınızı anında düzenlemenize yardımcı oluyor. İki video basitçe yeni ve iyileştirilmiş bir klip olarak birleştirilebiliyor.

Yeni LG V30 kullanıcılara profesyonel bir kamera deneyimi sunmayı planlıyor. LG V30 ile yapabileceklerinizi aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

https://www.phonearena.com/news/LG-V30-UX-video-shows-your-favorite-features_id97696