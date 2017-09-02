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LG V30'un tüm arayüz özellikleri bu videoda

Cuma günü LG Mobile'ın yayınladığı UX Video başlıklı videosında LG V30'un tüm arayüz özelliklerine ulaşabilirsiniz. Videoya ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
1 yıl
3,9b
1
21
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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LG V30'un tüm arayüz özellikleri bu videoda
IFA 2017'de LG V30 rüzgarı eserken LG Mobile cuma günü UX Video başlıklı bir video yayınladı. Yayınlanan videoda telefonun dikkat çeken özellikleri gösteriliyor.
LG V30'un P-OLED ekranı kullanıcıların her türlü ihtiyacına göre özelleştirilebiliyor. Ekranda, her daim müzik çalar için hızlı araçlar, bildirimler, pil ayarları ve kontrolleri gösteriliyor. LG'nin V serisiyle özdeşleşen ikincil ekrana yeni V30'da yer verilmiyor ancak  LG V30, floating bar isimli yüzen bir çubukla tüm bu işlevleri kolaylıkla yapabiliyor. Bu yüzen çubuk sayesinde çizim araçlarına, uygulama kısayollarına, müzik çalara ve gelen bir aramayı cevaplamayı kolaylıkla yapabiliyorsunuz.

LG V30 Medya Özellikleriyle Ön Plana Çıkıyor

LG V30'un nokta zoom özelliğiyle birlikte bir resmin üzerindeki herhangi bir noktaya yavaşça yaklaşmak için floating barı(yüzen çubuğu) kullanabilirsiniz. LG V30'daki Cine Effects, kullanıcılara bir video veya fotoğraf için çeşitli filtre seçenekleri sunuyor. Ayrıca Graphy ile LG V30 ile kullanıcılar profesyonel fotoğrafçıların kullandığı gibi manuel mod kullanarak fotoğraf çekebiliyor. LG V30 UX, videolarınızı anında düzenlemenize yardımcı oluyor. İki video basitçe yeni ve iyileştirilmiş bir klip olarak birleştirilebiliyor.
Yeni LG V30 kullanıcılara profesyonel bir kamera deneyimi sunmayı planlıyor. LG V30 ile yapabileceklerinizi aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

https://www.phonearena.com/news/LG-V30-UX-video-shows-your-favorite-features_id97696 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
IznickX 1 yıl en beğenilen
Uzun zamandır ilk kez bir telefon için heyecanladım.. çok beğendim ..
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Captain_Ivy 1 yıl
Çok hojdır..
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Saint Ralph 1 yıl
P Oled ekran için mükemmel hiç sorunsuz diyorlar.
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Whisper 1 yıl
Türkiye de ne zaman satışa çıkacak?
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assasin34 1 yıl
Gece şarja %100 ile bırakıp sabah sabah %90'la alıyorsam bu da çöp benim için.
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gunbah 1 yıl
Telefon gorsel olarak iyi fakat bir turlu anlamadigim nokta
1- son cikan telefonsun koy 6GB ram millet tatmin olsun
2- b&o logosu koyup stero neden koymazsin koysan nolcak
3- selfie kameradan lansmanda bile bahsetmedin o kadar mi kotu bir kamera var acaba
4- pili biraz daha yukarilarda tutabilirdin
Bu tip eksikleri varken nasil bu telefon en iyi telefon diye anlatiliyor anlamis degilim
1 Yanıt Yanıtla +1
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BekirTemel 1 yıl gunbah
selfie kamerası 5 mp ama kötü denmiyor, pil ve ram çok önemli handikaplar bence de insanlar bu durumları es geçmemeli.
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DH Misafiri 1 yıl
Baya super telefon Garantisi kvk oldu bildigime gore
Fiyatta 749 dolarmış.buda 3999 dan aşa olur suan dolarda 3.40 lara indi FIYAT ONEMLI
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bozok_53_45 1 yıl
tanıdığım 1000 kişi bu telefonu alıp sorunsuz kullansa yine de güvenip lg almam..
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kadirirdem 1 yıl
V30 ve Note 8 bu yılın telefonları.
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uqurb2 1 yıl
Bu defa yürekten olmuş diyebilirim
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Glorfindel1907 1 yıl
Bu sefer fazla olmuş sanırım, Malum sorunlardan ders çıkardıysa bu model piyasayı sallar bence
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fotoğraf, lg ve
8 etiket daha çift kamera lg v30 profesyonel çekim ux video Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede MPopüler
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