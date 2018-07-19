LG V40 ThinQ, Ekim ayında piyasaya sürülebilir

LG, bu yılın ilerleyen aylarında Galaxy Note 9 ve Apple’ın yeni iPhone'una olan ilgiyi kendi üzerine çekebilecek amiral gemisi seviyesinde bir akıllı telefon çıkaracak. Güney Kore kaynaklı yeni bir haberde LG V40 ThinQ'nun Ekim ayında piyasaya sürüleceği belirtildi. LG'nin diğer markaların cihazlarıyla etkili bir şekilde rekabet edebilmek için yeni telefonunu iPhone'lardan önce çıkarabileceği söyleniyor.

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Söz konusu rapordaki bilgiler doğruysa LG V40 ThinQ Ekim ayı başında satın alınabilecek. Şirketin, Samsung'un 9 Ağustos'ta tanıtacağı ve 24 Ağustos'ta piyasaya süreceği Galaxy Note 9 ile çakışmamak için bu zaman dilimini tercih ettiği belirtiliyor. LG'nin yeni amiral gemisi, bu yılın Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone'dan daha önce mağazalardaki yerini alabilir.

Eylül'de özel bir lansman yapılacak

LG V40 ThinQ'nun IFA 2018 fuarında tanıtılmayabileceği söyleniyor. LG, akıllı telefon için Eylül ayının ortasında özel bir lansman etkinliği gerçekleştirebilir. Konuyla ilgili açıklama yapan bir şirket sözcüsü LG'nin aslında cihazın tanıtımından piyasaya sürülüşüne kadar olan zamanı kısalttığını ancak şu an için onaylanmış bir lansman tarihinin olmadığını söyledi.