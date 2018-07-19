Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG V40 ThinQ, Ekim ayında piyasaya sürülebilir

Yeni bir rapora göre LG'nin amiral gemisi seviyesindeki yeni telefonu Ekim ayında satışa sunulacak. Şirket LG V40 ThinQ olarak piyasaya sürülecek akıllı telefonu yeni iPhone'dan önce çıkarmak istiyor.
10 ay
2,2b
1
7
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG, bu yılın ilerleyen aylarında Galaxy Note 9 ve Apple’ın yeni iPhone'una olan ilgiyi kendi üzerine çekebilecek amiral gemisi seviyesinde bir akıllı telefon çıkaracak. Güney Kore kaynaklı yeni bir haberde LG V40 ThinQ'nun Ekim ayında piyasaya sürüleceği belirtildi. LG'nin diğer markaların cihazlarıyla etkili bir şekilde rekabet edebilmek için yeni telefonunu iPhone'lardan önce çıkarabileceği söyleniyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung'un Bixby destekli akıllı hoparlörü birkaç hafta içinde gelebilir"
Söz konusu rapordaki bilgiler doğruysa LG V40 ThinQ Ekim ayı başında satın alınabilecek. Şirketin, Samsung'un 9 Ağustos'ta tanıtacağı ve 24 Ağustos'ta piyasaya süreceği Galaxy Note 9 ile çakışmamak için bu zaman dilimini tercih ettiği belirtiliyor. LG'nin yeni amiral gemisi, bu yılın Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone'dan daha önce mağazalardaki yerini alabilir.

Eylül'de özel bir lansman yapılacak

LG V40 ThinQ'nun IFA 2018 fuarında tanıtılmayabileceği söyleniyor. LG, akıllı telefon için Eylül ayının ortasında özel bir lansman etkinliği gerçekleştirebilir. Konuyla ilgili açıklama yapan bir şirket sözcüsü LG'nin aslında cihazın tanıtımından piyasaya sürülüşüne kadar olan zamanı kısalttığını ancak şu an için onaylanmış bir lansman tarihinin olmadığını söyledi.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rodion Raskolnikov 10 ay
Ülke şartlarında özelliklede telefon piyasasında teknolojiyi bir iki yıl geriden takip etmekte fayda var. Cüzdanlara, banka hesaplarına ve kredi kartlarına iyi geliyormuş:) Zaten telefon piyasası yıllardır yerinde sayıyor. Artık modeller arasında öyle aman aman farklar olmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.PanxeR. 10 ay
LG nin problemi sadece fiyat yada teknolojik olarak ileri yada geri kalması değil cihazların hepsinde en az bir kronik sıkıntı bulunması. Bunu yıllardır devam ettiriyorlar ve bitmeyecek gibi LG almayı düşünenler bir süre sonra bozulacağını bilerek alsın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 10 ay
Ekim ayı başında iPhone'dan daha önce nasıl oluyor, o da ayrı bir ilginçlik 🤔
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
macromedia21 10 ay esmerbuyucu
Eylül ayında tanıtılacak iPhone'ların Ekim başında satışa sunulması zor. Haberde LG'nin telefonu Ekim'de satışa sunacağından bahsediliyor. Dolayısı ile tanıtım tarihi ile piyasaya sürülme tarihini karıştırmamak gerek.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Esteban C 10 ay
LG konusunda G7 V30 ve V40 da bootloop ve ghostscreen gibi problemler görünmezse insanların ön yargıyı bırakıp firmaya güvenmesi gerekiyor.
Sürekli anakart arızası yapan telefonlar üretmez bir firma. Mutlaka nerede yanlış yaptıklarını bulup çözüme gitmişlerdir.
G4 G5 G6 V10 da bu problemler çıkmıştı ama bundan sonra çıkacak modellerde de böyle olacak diye birşey yok.
Diğer markaların telefonlarında da problemler çıkabiliyor. Samsung un çıkardığı note serisinden bir modelin patladığını biliyoruz. İphone da da bu görüldü.
LG nin bu problemli telefonlardan ders çıkarmıştır mutlaka ve aynı hatalara düşmeyeceklerdir.
Ülkemizde fazla satış yapmayabilir ama diğer ülkelerde LG nin satışlarının iyi olduğunu düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
efe80 10 ay Esteban C
kac telefon oldu ders cikaramadilar. hadi sorunlari cozdugune ikna olduk yine de surekli bir korku ve acaba bozulacak mi endisesiyle dolasacaksin. ama yine de insanin lg alasi geliyor. bozulan g3 mu seviyordum zamanin sartlarinda iyiydi. samsungun kasan telefonlarinin yaninda ilac gibi gelmisti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy X ikinci bir “gizli” ekranla gelebilir! 10 ay Yerin derinliklerinde katrilyonlarca ton elmas keşfedildi 10 ay Huawei'den çentiği tarihe gömecek adım 10 ay Geleceğin Bilgisayar Mühendisleri 3. inzva Algoritma Kampı'nda buluştu 10 ay Elektronik cihaz alışverişlerini ucuza yapmanın yolları 10 ay Motorsport Manager Mobile 3 şimdi Google Play Store’da! 10 ay Fujifilm'den büyük sensörlü küçük dijital fotoğraf makinesi: XF10 10 ay AMD Zen 2 ile %10-15 IPC artışı sunabilir | 16 çekirdek iddiaları yeniden 10 ay Nokia X6 resmen global pazara açıldı: Karşınızda Nokia 6.1 Plus 10 ay iPhone Fotoğraf Ödülleri’nde Türkiye’den 3 isim 10 ay Joker filminin vizyon tarihi belli oldu 10 ay Corning’den akıllı saatler için Gorilla Glass camlar 10 ay 2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 1 10 ay LG Q7 Plus ülkemizde satışa sunuldu. İşte fiyatı 10 ay Veri ihlallerinin Türkiye'deki işletmelere maliyeti 2 milyon dolar 10 ay 130 milyar dolar değerinde altın taşıdığı söylenen Rus gemisi bulundu 10 ay Peugeot Rifter ve Citroen Berlingo'nun yurtdışı fiyatları belli oldu 10 ay Huawei'nin amiral gemisi yonga seti Kirin 980, Eylül ayında IFA'da tanıtılacak 10 ay Amazon'un piyasa değeri 900 milyar dolara ulaştı 10 ay Blue Origin, en önemli test uçuşlarından birisine çıktı: İşte görüntüler 10 ay GÖRÜNTÜLENEN LG V40 ThinQ, Ekim ayında piyasaya sürülebilir Sonraki LG G7 ThinQ ilk izlenim | 4899TL Eder mi? 10 ay Yeni Renault Megane RS Trophy, serinin en ateşlisi olacak 10 ay Rolls-Royce, uçak motorlarını ''böcek'' robotlarla tamir edecek 10 ay Keyifsiz olmanız başarının kapısını aralıyor 10 ay Griffin:"Gençler kripto paralardan uzak dursun" 10 ay Uçan otomobil Transition, gelecek yıl satışa sunulacak 10 ay Huawei Kirin 710 yonga seti duyuruldu 10 ay Samsung'un Bixby destekli akıllı hoparlörü birkaç hafta içinde gelebilir 10 ay İşte dünyanın en çok kilometre yapan Tesla Modeli; üç yılda tam 650 bin kilometre 10 ay Google Kenya'da balonlarla internet sunacak 10 ay Samsung Galaxy Watch, Tizen işletim sistemi ile gelecek 10 ay Yeni cilt kanseri için hayat kurtaran erken teşhis yöntemi 10 ay Rus şirket Dünya'nın en büyük 3D inşaat yazıcılarını duyurdu 10 ay Facebook’ta en fazla reklam harcaması yapan siyasetçi Donald Trump! 10 ay Gorilla Glass 6 ile telefonlarınızın camları artık daha sağlam 10 ay Bu telefonun pili bitmiyor: İşte karşınızda Xiaomi Mi Max 3 10 ay Avrupa Komisyonu'nun Google'a verdiği ceza ''ucuz akıllı telefonları'' ortadan kaldırabilir 10 ay Xiaomi Mi A2 Lite doğrulandı 10 ay ABD'deki kripto para gündemi piyasayı olumsuz yönde etkiledi 10 ay Amazon'dan yeni bilim-kurgu dizisi: Tales From the Loop Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim