LG V50 ThinQ 5G’nin fiyatı ve çıkış tarih belli oldu

Güney Koreli LG, 2019 Mobil Dünya Kongresi kapsamında LG G8 ve LG V50 ThinQ 5G olmak üzere iki telefon tanıtmıştı. Şirket kısa süre önce LG G8'in 11 Nisan'da satışa sunulacağını açıkladı. Şimdi ise 5G bağlantısını destekleyen LG V50 ThinQ'nun fiyat etiketi ve ilk etapta nerede piyasaya sürüleceği belli oldu.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy S10 5G'nin fiyatı belli oldu"

Akıllı telefon 19 Nisan tarihinde Güney Kore’de satışa sunulacak. Fiyat etiketinin ise 1.050 dolar olacağı belirtildi. Bu arada Samsung'un 5 Nisan'da Güney Kore'de Galaxy S10 5G modelinin 256 GB'lık varyantını 1.225 dolar fiyatla piyasaya süreceğini de belirtelim.

İkinci ekran aksesuarı Mayıs'a kadar ücretsiz

LG V50'nin benzersiz özelliklerinden biri de ikinci ekran takılarak katlanabilir telefona dönüştürülebilmesi. Akıllı telefona özel bir kılıfla tutturulan bu aksesuar ayrı olarak satılıyor.

Ancak LG'nin sunduğu promosyon kapsamında 6.2 inçlik 2160 x 1080 piksel çözünürlüğündeki bu ikinci ekran Mayıs ayına kadar LG V50 ThinQ 5G satın alanlara ücretsiz olarak verilecek. Akıllı telefonun Mayıs ayı içerisinde de Avrupa'ya gelmesi bekleniyor.

https://www.zdnet.com/article/lg-v50-thinq-with-5g-to-launch-in-south-korea-on-april-19/