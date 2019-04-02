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LG V50 ThinQ 5G’nin fiyatı ve çıkış tarih belli oldu

Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtılan LG V50 ThinQ 5G'nin fiyat etiketi ve ne zaman piyasaya sürüleceği açıklandı. Promosyon kapsamında Mayıs ayına kadar çift ekran aksesuarı ücretsiz sunulacak.
1 ay
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12
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Güney Koreli LG, 2019 Mobil Dünya Kongresi kapsamında LG G8 ve LG V50 ThinQ 5G olmak üzere iki telefon tanıtmıştı. Şirket kısa süre önce LG G8'in 11 Nisan'da satışa sunulacağını açıkladı. Şimdi ise 5G bağlantısını destekleyen LG V50 ThinQ'nun fiyat etiketi ve ilk etapta nerede piyasaya sürüleceği belli oldu.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 5G'nin fiyatı belli oldu"
Akıllı telefon 19 Nisan tarihinde Güney Kore’de satışa sunulacak. Fiyat etiketinin ise 1.050 dolar olacağı belirtildi. Bu arada Samsung'un 5 Nisan'da Güney Kore'de Galaxy S10 5G modelinin 256 GB'lık varyantını 1.225 dolar fiyatla piyasaya süreceğini de belirtelim.

İkinci ekran aksesuarı Mayıs'a kadar ücretsiz

LG V50'nin benzersiz özelliklerinden biri de ikinci ekran takılarak katlanabilir telefona dönüştürülebilmesi. Akıllı telefona özel bir kılıfla tutturulan bu aksesuar ayrı olarak satılıyor.
Ancak LG'nin sunduğu promosyon kapsamında 6.2 inçlik 2160 x 1080 piksel çözünürlüğündeki bu ikinci ekran Mayıs ayına kadar LG V50 ThinQ 5G satın alanlara ücretsiz olarak verilecek. Akıllı telefonun Mayıs ayı içerisinde de Avrupa'ya gelmesi bekleniyor.

https://www.zdnet.com/article/lg-v50-thinq-with-5g-to-launch-in-south-korea-on-april-19/ Yorum Yaz
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borukuzen 1 ay en beğenilen
1.050 Dolar fiyatla çıkarsa zaten aksesuarın parasını da eklemiştir.
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kreat 1 ay TITAN
Neresi çöp
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l.a.c.i.w.e.r.t 1 ay
daha V40 ı göremedik V50 bizim neyimize. v40 gelse helalinden 3000 veririm şahsen. duy beni LG
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kreat 1 ay l.a.c.i.w.e.r.t
Batarya için v50 bekle derim.
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OverClocK1ng 1 ay
LG G Pro, G2 , G4 kullandım. LG nin bana bir daha telefon satabilmesi için çok ekmek yemesi lazım. Yanında 2. değil, 5 ekran verse yemezler...
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Virtual Reality 1 ay
LG ve Sony telefonlar Amerikan arabaları gibi,
*** Bir alırken sevinirsin birde satarken ! ***
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Paetzold 1 ay
Bu fiyatlara zor bizde satılması. Tabi ister istemez düşecek satılmayınca.
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Nevfel 1 ay
7000 civarında çıkar satmayınca 4-5 arasına düşer sonunda 3-3.5 arasında alınır. Lg de durum bu maalesef.
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TITAN 1 ay
Ağır Çöp diyenler +
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kreat 1 ay TITAN
Neresi çöp
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The.Mafia 1 ay
8000 9000 civarlarında olur bu fiyat satmaz
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kreat 1 ay
Bizde ki fiyatı ne kadar olur acaba?
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borukuzen 1 ay en beğenilen
1.050 Dolar fiyatla çıkarsa zaten aksesuarın parasını da eklemiştir.
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akıllı telefon, cep telefonu ve
5 etiket daha lg v50 thinq 5g fiyat Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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