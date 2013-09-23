LG Vu 3 resmi : 5.2 inç ekran, Snapdragon 800 işlemci





LG'nin Galaxy Note serisine rakip olarak geliştirdiği ancak kendi ülkesi dışında çok başarılı satışlar yapamadığı LG Vu serisi üçüncü modeli ile resmen karşımızda.





Donanım anlamında LG G2 modelini temel alacağı belirtilen LG Vu 3 bu konuda bizi çok da fazla yanıltmadı. Modelin 5.2 inçlik ekranında farklı olarak 1280x960 piksel çözünürlük yer alıyor. Görüntü oranı ise her zaman olduğu gibi 4:3.





Modelde Snapdragon 800 işlemcisi ve Adreno 330 grafik birimi yerini korurken, 2GB RAM ve LED flaşlı 13MP çözünürlükte arka kamera bulunuyor. 2.1MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.2.2 işletim sistemi, LTE-A ağlarına uyumluluk, tümleşik ekran kalemi şeklinde diğer özellikler mevcut. Cihazın ekran hassasiyeti çizim ve el yazısı için en iyi desteği sunuyor.





Yazılım tarafında çift dokunuş ile bekleme ekranından uyandıran KnockOn ve misafir modu gibi esktralar yer alıyor. Ekranda küçük bir bölümün bildirim ekranı olarak kullanılmasını sağlayan QuickView kılıf ve animasyon olarak bildirimleri gösteren şeffaf bir LED kılıf da LG Vu 3 modelini tamamlayan aksesuarlar olacak.





LG Vu 3 modeli 27 Eylül itibariyle ilk olarak Güney Kore'de satışa çıkacak. Tüketici ilgisinin çok olmaması nedeniyle modelin global pazarlara çıkıp çıkmayacağı belirsiz.