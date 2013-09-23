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LG Vu 3 resmi : 5.2 inç ekran, Snapdragon 800 işlemci

5 yıl
1,1b
1
42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Vu 3 resmi : 5.2 inç ekran, Snapdragon 800 işlemci

LG'nin Galaxy Note serisine rakip olarak geliştirdiği ancak kendi ülkesi dışında çok başarılı satışlar yapamadığı LG Vu serisi üçüncü modeli ile resmen karşımızda.

Donanım anlamında LG G2 modelini temel alacağı belirtilen LG Vu 3 bu konuda bizi çok da fazla yanıltmadı. Modelin 5.2 inçlik ekranında farklı olarak 1280x960 piksel çözünürlük yer alıyor. Görüntü oranı ise her zaman olduğu gibi 4:3.

Modelde Snapdragon 800 işlemcisi ve Adreno 330 grafik birimi yerini korurken, 2GB RAM ve LED flaşlı 13MP çözünürlükte arka kamera bulunuyor. 2.1MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.2.2 işletim sistemi, LTE-A ağlarına uyumluluk, tümleşik ekran kalemi şeklinde diğer özellikler mevcut. Cihazın ekran hassasiyeti çizim ve el yazısı için en iyi desteği sunuyor. 

Yazılım tarafında çift dokunuş ile bekleme ekranından uyandıran KnockOn ve misafir modu gibi esktralar yer alıyor. Ekranda küçük bir bölümün bildirim ekranı olarak kullanılmasını sağlayan QuickView kılıf ve animasyon olarak bildirimleri gösteren şeffaf bir LED kılıf da LG Vu 3 modelini tamamlayan aksesuarlar olacak. 

LG Vu 3 modeli 27 Eylül itibariyle ilk olarak Güney Kore'de satışa çıkacak. Tüketici ilgisinin çok olmaması nedeniyle modelin global pazarlara çıkıp çıkmayacağı belirsiz.  

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VlknFX 5 yıl en beğenilen
bildiğin kare bu :)
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SS10 5 yıl
Bence şunun öncelikle adını değiştirip, Samsung'un yaptığı Galaxy S ve Galaxy Note serileri gibi firmanın amiral gemileri olursa (Optimus G ve Vu) olarak LG güzel satışlara ulaşır.

Ama dediğim gibi önce adının değişmesi lazım. Note mesela tam cuk oturmuş o telefon için, Vu nedir abi?

Ayrıca eksileyeceksiniz biliyorum ama dayanamadım yapacağım bunu... Vu ne biçim telefon ya?
Bence şunun öncelikle adını değiştirip, Samsung'un yaptığı Galaxy S ve Galaxy Note serileri gibi firmanın amiral gemileri olursa (Optimus G ve Vu) olarak LG gü...
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muhamnet 5 yıl
Hala herşey donanım gibi yaklasmayın şu aletlere... note serisi sadece donanım için değil verimlilik yazılımları için alınıyor.
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Robot Doktoru 5 yıl
Çözünürlük düşük ve s800 sistem olduğu için oyunlarda acayip perfonmans vericeğini düşünüyorum.
bence 306 ppi yoğunluğu gayet yeterli daha fazlasını hem göremiyoruz hemde boşuna işlemci tüketiyor. israflaaa...
Daha çok tasarımcılara hitab eder gibi bi havası var
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EniqmaticTr 5 yıl
Cok hosuma gitti bu cihaz ele sigmaz ama
eni kalin be abi
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LilTunechi 5 yıl
Bu note ile rakip olmaz ayrı bir segmente geçmiş
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Master_Evil 5 yıl
şu kalemi g2ye koysaydın var ya lg...
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wolf silver 5 yıl
Bu telefon bır kere tipten kaybediyor :D satış rakamlarında değıl galaxy note serisine bu galaxy young serisine bıle rakip olamaz. :D
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Mutlucan96 5 yıl
4:3 ekran kullanışlı olur. Ama çok geniş bir kitleye hitap edecek bir telefon değil. Çeşitlilik iyidir, farklılık iyidir. Herkes beğendiği telefonu alsın.
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kesbi 5 yıl
iPad mikro olmuş bu.
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OnlyChaos 5 yıl
4:3 yayındaki bir S4'ü 16:9 formatındaki bir kanalda görüntülemek gibi olmuş.
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SS10 5 yıl
Bence şunun öncelikle adını değiştirip, Samsung'un yaptığı Galaxy S ve Galaxy Note serileri gibi firmanın amiral gemileri olursa (Optimus G ve Vu) olarak LG güzel satışlara ulaşır.

Ama dediğim gibi önce adının değişmesi lazım. Note mesela tam cuk oturmuş o telefon için, Vu nedir abi?

Ayrıca eksileyeceksiniz biliyorum ama dayanamadım yapacağım bunu... Vu ne biçim telefon ya?
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
çözünürlüğün düşük olması performansı oyunlarda özellikle çok arttıracaktır bence gayet yeterli çözünürlüğü donanımda harika fiyatıda G2 den biraz daha ucuz olursa tadından yenmez
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burakesan 5 yıl
O çözünürlükle Snapdragon 800 RR3'de 80FPS görmezse bana da Burakesan demesinler!
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Pondera 5 yıl
VlknFX
bildiğin kare bu :)

Aynen. Yatayda da geniş ekran isteyenlere yönelik. Ben hayatta almam ama değişik ürünler olması güzel, herkesin zevki isteği farklı. Aradığın şeyi bulabilmek güzel. Bir de orta ekranlı güzel bir cihaz çıkarsalar, 4.3", 720p...vs. Bİr onu yapadılar hala. G2 mini ile Honami mini'ye bakacağız nasıl olacak.
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tekin-71 5 yıl
Şahsen hoşuma gitti.Farklı bir telefon kullanmak kusur değil
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