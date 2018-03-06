LG X4 duyuruldu

Yılın başlarında askeri standartlarda dayanıklılık sunan X4 Plus modelini piyasaya süren LG şimdi standart versiyonu piyasaya sürüyor. LG X4 modeli donanımı biraz düşürmüş ancak hemen hemen aynı fiyattan satışa sunulacak.

LG X4 özellikleri ve fiyatı

5.3 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunan LG X4 modeli 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 425 yonga setinden gücünü alıyor. 2GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 8MP çözünürlüğünde arka, 5MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Plus modeline göre depolama kapasitesi ve arka kamera daha düşük.

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Modelde 3000mAh kapasiteli batarya doygun bir kullanım süresi sunuyor. Arka taraftaki parmak izi okuyucu deklanşör tuşu olarak da kullanılabiliyor. Telefonda dikkat çeken HD DMB tuner özelliği. Kulaklık üzerinden yayınları alan tuner ile kaliteli televizyon izlenebiliyor. Android 7.1 işletim sistemi ile kutudan çıkan modelin fiyatı 270$ civarında belirlendi.