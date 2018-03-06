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LG X4 duyuruldu

Giriş seviyesine yakın bir donanım sunan LG X4, telefondan büyük bir beklentisi olmayan tüketicilere hitap ediyor. LG X4 özellikleri ve fiyatını haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
4b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG X4 duyuruldu

Yılın başlarında askeri standartlarda dayanıklılık sunan X4 Plus modelini piyasaya süren LG şimdi standart versiyonu piyasaya sürüyor. LG X4 modeli donanımı biraz düşürmüş ancak hemen hemen aynı fiyattan satışa sunulacak.

LG X4 özellikleri ve fiyatı

5.3 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunan LG X4 modeli 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 425 yonga setinden gücünü alıyor. 2GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 8MP çözünürlüğünde arka, 5MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Plus modeline göre depolama kapasitesi ve arka kamera daha düşük.

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Modelde 3000mAh kapasiteli batarya doygun bir kullanım süresi sunuyor. Arka taraftaki parmak izi okuyucu deklanşör tuşu olarak da kullanılabiliyor. Telefonda dikkat çeken HD DMB tuner özelliği. Kulaklık üzerinden yayınları alan tuner ile kaliteli televizyon izlenebiliyor. Android 7.1 işletim sistemi ile kutudan çıkan modelin fiyatı 270$ civarında belirlendi.

 

https://www.gizmochina.com/2018/03/05/lg-x4-5-3-inch-hd-display-snapdragon-425-processor-launched/ Yorum Yaz
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mcx 1 yıl en beğenilen
270 LİRA OLSA NEYSEDE DOLAR. 270*3,8=1026+KAR+VERGİ= 1499 LİRA ÇÖP
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Paetzold 1 yıl
Kronik sorunu ile sizlerle
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Kerim5100 1 yıl
SD425 ve 270$...
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Elitforce 1 yıl
İyi tarafından bakın g6 ve v30 ile aynı ön kameraya sahip :D
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TUFF GONG 1 yıl
LG L90 dan home butonu sökmüşler yerine parmak izi takmışlar
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DH Misafiri 1 yıl
Bir firma nasıl batırılır gorün Xiaomi A1 fiyatına dandik kasalı Dandik kameralı 2gb ramli modeli satacak Yok abi
Ekranı Bataryayı sen yapıyorsun zaten Kar marjın yuksek ustune bu fiyatla satıyorsun ?
Samsung bile bunlardan daha insaflı abi
Lg Q6 da iyi fiyat koydu Ama bunlar rezalet
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DH Misafiri 1 yıl
Sonra diyorlar ki lg nin telefon bölümü kan kaybetiyor 1400 tl bu telefona verilir mi, 1400 tl ye Xiaominin canavarları var
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K_Spartakus 1 yıl DH Misafiri
1700 tlye mi6 bulunabiliyor
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GkhnAkyolTr 1 yıl
Lg gözünü seviyim ne olursun sen artık telefon üretme.
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Johan Elmander 1 yıl
Redmi note 5 pro 250 dolar sd636 ile.
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zolzauza 1 yıl
Lg den ekranı sararmayan, kasası çatlamayan, ghost screen ve bootloop sorunu olmayan telefon bekliyorum.
Hadi inş canım ya :)
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zero fear 1 yıl
Telefona tuner koyacak kadar ne yaşadınız ya devir 4G devri isteyen açar izler..
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Whippoorwill 1 yıl
Xiaomi varken niye yoruyor la bunlar kendini?
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Paetzold 1 yıl
Kronik sorunu ile sizlerle
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