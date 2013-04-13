LG, akıllı TV modellerine PayPal ödeme seçeneği ekliyor





Giderek daha akıllı hale gelen oturma odamızdaki televizyonlar, artık bir akıllı telefondaki pek çok fonksiyonu sunmaya başladı. Buna çevrimiçi alışveriş de dahil.





LG bu bakımdan PayPal ile bir ortaklık yaparak, akıllı televizyonlarında PayPal ile ödeme kolaylığı sunmaya başladı.





Kredi kartı bilgilerini ana sunucuda saklayarak kullanıcıların kredi kartı bilgisi girmeden tek tıkla alışveriş imkanı sunan PayPal, ayrıca üst düzey bir aktarım güvenliği de sunuyor. Bunun yanında tekrar tekrar hesap bilgilerini girmek yerine Beni Hatırla seçeneği ile bu zorluğu da ortadan kaldırıyor.





PayPal ödeme opsiyonu 2013 yılı LG Smart TV modellerinde sunulmaya başlayacak. An itibariyle ABD, Kanada ve İngiltere'de özellik aktif durumda. Ay sonuna kadar Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Avustralya'da sonrasında ise diğer ülkelere yayınlanacak.









https://www.thepaypalblog.com/2013/04/lg-electronics-integrates-paypal-into-lg-smart-tv-platform/