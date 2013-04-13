Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, akıllı TV modellerine PayPal ödeme seçeneği ekliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
356
1
1
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG, akıllı TV modellerine PayPal ödeme seçeneği ekliyor

 Giderek daha akıllı hale gelen oturma odamızdaki televizyonlar, artık bir akıllı telefondaki pek çok fonksiyonu sunmaya başladı. Buna çevrimiçi alışveriş de dahil.

LG bu bakımdan PayPal ile bir ortaklık yaparak, akıllı televizyonlarında PayPal ile ödeme kolaylığı sunmaya başladı.

Kredi kartı bilgilerini ana sunucuda saklayarak kullanıcıların kredi kartı bilgisi girmeden tek tıkla alışveriş imkanı sunan PayPal, ayrıca üst düzey bir aktarım güvenliği de sunuyor. Bunun yanında tekrar tekrar hesap bilgilerini girmek yerine Beni Hatırla seçeneği ile bu zorluğu da ortadan kaldırıyor.

PayPal ödeme opsiyonu 2013 yılı LG Smart TV modellerinde sunulmaya başlayacak. An itibariyle ABD, Kanada ve İngiltere'de özellik aktif durumda. Ay sonuna kadar Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Avustralya'da sonrasında ise diğer ülkelere yayınlanacak.



https://www.thepaypalblog.com/2013/04/lg-electronics-integrates-paypal-into-lg-smart-tv-platform/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Salona 6 yıl
Bu paypal ile ödemeyi google play'de de yapabilsek hiç fena olmaz. İyi bir gelişme olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl G.Skill Ripjaws X 16GB DDR3 1600MHz video inceleme 6 yıl Giyilebilir aksiyon kamerası GoPro Hero 3 Black Edition hakkında her şey Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim