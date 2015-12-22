LG akıllı televizyonlarına webOS 3.0 geliyor





Mobil cihaz pazarına büyük umutlarla giren HP'nin işletim sistemi webOS, yaşanan hayal kırıklığı sonrasında önce rafa kalkmış, geçen yıl da LG'nin akıllı televizyonlarında tüketici ile buluşmaya başlamıştı. Çiçeği burnunda işletim sistemine büyük önem veren LG, şimdi üçüncü nesle terfi ediyor.





WebOS ve webOS 2.0 olarak akıllı televizyonlarda boy gösteren işletim sistemi, gelecek yıl itibariyle webOS 3.0 olarak cihazlardaki yerini alacak. Yeni sürümde kullanış tecrübesi ile kontrol mekanizmaları üzerinde daha fazla çalışılmış ve bazı yeni özellikler eklenmiş.





Özelliklerden birisi mobil cihazlardan televizyonu kontrol edebileceğiniz Mobile Connection özelliği iken, ikincisi set üstü kutuları daha fazla kontrol edebilen bir uzaktan kumanda ve üçüncüsü de resimlerin kalitesini bozmadan istenen bölümü yakınlaştırabilen Zoom özelliği.





LG ayrıca Xumo adındaki bir firma ile de ortaklık yapıyor. Ortaklık kapsamında webOS 3.0 platformuna Channel Plus adında bir özellik geliyor. Bu özellik ile internet üzerinden kullanıcının alışkanlıklarına göre videolar derleniyor ve bir televizyon rehberi gibi kullanıcıya sunuluyor. Kullanıcı bu rehber içerisinde arama yaparak istediği videolara gidebiliyor.





Bu özelliğin yanında LG set üstü TV kutularını kontrol edebilen IoTV uygulaması, yeni bir müzik oynatıcı ve ekranı ikiye bölebilen çoklu görünüm özellikleri de sunulacak. WebOS 3.0 yüklü akıllı televizyonların CES 2016 fuarında teknoloji dünyası ile buluşması bekleniyor.

http://www.engadget.com/2015/12/21/lg-wants-to-make-using-smart-tvs-easier-with-webos-3-0/?ncid=txtlnkusaolp00000595