Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG akıllı televizyonlarına webOS 3.0 geliyor

Ölmek üzere iken LG'nin akıllı televizyonlarında hayat verdiği webOS platformu, gelecek yıl üçüncü nesli ile kullanıcılara daha fazla özellik sunmaya hazırlanıyor.
3 yıl
15,4b
1
10
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG akıllı televizyonlarına webOS 3.0 geliyor


Mobil cihaz pazarına büyük umutlarla giren HP'nin işletim sistemi webOS, yaşanan hayal kırıklığı sonrasında önce rafa kalkmış, geçen yıl da LG'nin akıllı televizyonlarında tüketici ile buluşmaya başlamıştı. Çiçeği burnunda işletim sistemine büyük önem veren LG, şimdi üçüncü nesle terfi ediyor. 

WebOS ve webOS 2.0 olarak akıllı televizyonlarda boy gösteren işletim sistemi, gelecek yıl itibariyle webOS 3.0 olarak cihazlardaki yerini alacak. Yeni sürümde kullanış tecrübesi ile kontrol mekanizmaları üzerinde daha fazla çalışılmış ve bazı yeni özellikler eklenmiş. 

Özelliklerden birisi mobil cihazlardan televizyonu kontrol edebileceğiniz Mobile Connection özelliği iken, ikincisi set üstü kutuları daha fazla kontrol edebilen bir uzaktan kumanda ve üçüncüsü de resimlerin kalitesini bozmadan istenen bölümü yakınlaştırabilen Zoom özelliği.

LG ayrıca Xumo adındaki bir firma ile de ortaklık yapıyor. Ortaklık kapsamında webOS 3.0 platformuna Channel Plus adında bir özellik geliyor. Bu özellik ile internet üzerinden kullanıcının alışkanlıklarına göre videolar derleniyor ve bir televizyon rehberi gibi kullanıcıya sunuluyor. Kullanıcı bu rehber içerisinde arama yaparak istediği videolara gidebiliyor. 

Bu özelliğin yanında LG set üstü TV kutularını kontrol edebilen IoTV uygulaması, yeni bir müzik oynatıcı ve ekranı ikiye bölebilen çoklu görünüm özellikleri de sunulacak. WebOS 3.0 yüklü akıllı televizyonların CES 2016 fuarında teknoloji dünyası ile buluşması bekleniyor.  

http://www.engadget.com/2015/12/21/lg-wants-to-make-using-smart-tvs-easier-with-webos-3-0/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 3 yıl
WebOS 3.0 geliyormuş.
Önce verdikleri sözü tutsunlar da LB650V lerdeki WebOS 1 versiyonu WebOS 2 ile güncellesinler de cihaz hızlansa. Arada %70 hız farkı var..
WebOS 3.0 geliyormuş.Önce verdikleri sözü tutsunlar da LB650V lerdeki WebOS 1 versiyonu WebOS 2 ile güncellesinler de cihaz hızlansa. Arada %70 hız farkı va...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 3 yıl en beğenilen
loTV nedir ya Mahmut Tunçer kanal açmış gibi :D
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
0xyGenz 2 yıl
peki bu OS 2015 model webos 2.0'a sahip tvlere gelecek mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
47lb 652 v var tv güzel ama smart tvt kanal gecışlerı bahsedıldıgı gıbı deıl webos 2 geldıcıhaza ben bı fark goremedım hız olarak menüler deıstı ewt ama cok hantal ve bellek hatası verıyyo cıhza 4gb hafıza koymuşlar işlemci dusuk tanı vasatın vasatı kanal gecıslerı webos2de bı alamda hızlandı ama yeterlı deıl uydu kanalduzenleme desen sınır bozucu artı yonu ıse goruntu süper ses tatmın edıcı 3d basarılı elektırık tuketımı az görsel olarak sık bır tv parmakla kontrol sorunsuz ama kamera pahalı degmıyor skayp gorusmesıbasarılı sorunsuz ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Su an lb652v modellerine webos 2.0 geldi zaten guncellemeyi lg destek sayfasindanda indirebilirsiniz. Kisaccasi 2014 weboslarin hepsinede lg soz verdigi gibi 2.0 sundu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl
Bak bak satış politikasına gel;

Özelliklerden birisi mobil cihazlardan televizyonu kontrol edebileceğiniz Mobile Connection özelliği iken

Paşam bu zaten önceki linux arm smartlarında vardı? Ne değişti de kodlarda, yeni sürüme geçme gereği duydun? Her markada var bu? Webos ile bunu sunmadın mı gerçekten?

LG ayrıca Xumo adındaki bir firma ile de ortaklık yapıyor. Ortaklık kapsamında webOS 3.0 platformuna Channel Plus adında bir özellik geliyor. Bu özellik ile internet üzerinden kullanıcının alışkanlıklarına göre videolar derleniyor ve bir televizyon rehberi gibi kullanıcıya sunuluyor. Kullanıcı bu rehber içerisinde arama yaparak istediği videolara gidebiliyor.

Bunu yapamayan smart tv kalmış mı? Vestel'in televizyonları bile gracenote tabanlı servislerle çalışıyor.


Kısacası aynı kapitalist LG.

Smart tv diye birşey sakın almayın bence. Gidin panele basın paranızı. Bulabiliyorsanız PDP alın bir de 4 çekirdek android box veya htpc kurun tamamdır.

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 3 yıl
Daha 5 ay oldu aldık 2 bin liraya umarım güncelleme gelir. Gerçi memnunum gayet iyi bir arayüz ve hızlı ama daha da iyisini isterim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tadalar 3 yıl
webos 2.0 kullanılan tv ler 3.0 yükselecek mi acaba bununla ilgili bir bilgi varmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 3 yıl en beğenilen
loTV nedir ya Mahmut Tunçer kanal açmış gibi :D
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl Xtrud
Xtrud

loTV nedir ya Mahmut Tunçer kanal açmış gibi :D

Internet Of Things den gönderme olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl
WebOS 3.0 geliyormuş.
Önce verdikleri sözü tutsunlar da LB650V lerdeki WebOS 1 versiyonu WebOS 2 ile güncellesinler de cihaz hızlansa. Arada %70 hız farkı var..
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IUnknown 3 yıl
LG once şu TV lerden resim ses toplamayı kessin. O yüzde TV lerin kamera ses özelliklerini açmıyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15362 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg webos 3.0, Televizyonlar ve
3 etiket daha Ev Elektroniği Ekrem71 lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Aqua Computer, Skylake işlemcilere yönelik olarak bir ara parça geliştirdi 3 yıl Razer'dan Leviathan kablosuz ses sistemi serisine minik üye 3 yıl LeTV Max Pro ultrasonik parmak izi okuyucu ile gelebilir 3 yıl AMD, oyun geliştirmeyi GPUOpen girişimi ile kolaylaştırıyor 3 yıl Evernote Scannable Döküman Tarama Uygulaması "En hızlı döküman tarama" 3 yıl Apple mağazaları, engelli müşterilere yönelik aksesuar satışlarına başlıyor 3 yıl 2015'te Türkiye'de Steam üzerinden en çok satılan oyunlar 3 yıl Vulkan arayüzü son hazırlıklarını yapıyor 3 yıl Microsoft, Talko'yu satın aldı 3 yıl Samsung işitme cihazı pazarına giriş yapıyor 3 yıl Samsung, Galaxy S6 Marshmallow güncellemesi için beta sürecini başlattı 3 yıl BTK, 2015 yılının üçüncü çeyreği için resmi rakamları paylaştı 3 yıl Lexus'dan ilginç bir konsept daha: Buz tekerlek 3 yıl Microsoft'un giriş seviyesindeki yeni savaşçısı Lumia 650 gün yüzüne çıktı 3 yıl China Mobile, Galaxy S7'nin Mart ayında duyurulacağını doğruladı 3 yıl Yasaklanan web siteleri artık "451" hatası verecek 3 yıl Deniz temizliği için basit ancak etkili çözüm: Seabin 3 yıl BMW ve Nissan araç şarj istasyonları için iş birliği yapıyor 3 yıl Samsung "SideSync" Marshmallow desteği aldı 3 yıl Brother ile Türkiye yazıcı pazarını konuştuk 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN LG akıllı televizyonlarına webOS 3.0 geliyor Sonraki Tesla'dan Spotify Premium hediyesi 3 yıl Yeni nesil LG V10, firmanın kendi yonga seti ile gelebilir 3 yıl Facebook'un iOS uygulamasına "Live Photos" desteği 3 yıl Google'ın otonom aracını Ford üretebilir 3 yıl SpaceX, Falcon 9 ile başarılı olarak dikey iniş gerçekleştirdi 3 yıl Zeptolab, uygulama içi satın alımlarda yenilikçi bir sistem deniyor 3 yıl iPhone 5 ve 5S modellerindeki Wi-Fi hatası davalık oldu 3 yıl 360 derece maç yayınları yakın, teknoloji başarıyla kullanıma geçti 3 yıl SpaceX'in en güçlü roketi bu gece uzaya fırlatılacak 3 yıl Star Wars: Güç Uyanıyor'a gitmeden bu uygulamaları mutlaka görün 3 yıl Gelecek yıl akıllı telefonların yüzde 25'inde Force Touch teknolojisi olacak 3 yıl ZTE'nin yeni devi Axon Max resmiyet kazandı 3 yıl Futuremark, sanal gerçekliğe yönelik VRMark benchmark testini beta sürecine sokuyor 3 yıl Uygulama Haber : Sinirlerinizi Alt Üst Edecek 5 Oyun 3 yıl 2015 yılının 1000 TL altı en iyi akıllı telefonları 3 yıl Efsanevi Pinball, Kickstarter ile sanal gerçekliğe geliyor 3 yıl Apple, sattığı her iPhone için Ericsson'a para ödeyecek 3 yıl Apple'ın yüksek çözünürlüklü ses formatı 2016'da gelebilir 3 yıl Aylık kullanıcı sayısına göre 2015'in en çok kullanılan uygulamaları 3 yıl Apple Türkiye’deki üçüncü mağazası için personel arayışını hızlandırdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim