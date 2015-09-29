LG bildiğiniz gibi : Nexus 5X

Google ortaklığı ile Nexus 4 ve Nexus 5 akıllı telefonlarına imza atan LG, bir yıl aradan sonra tekrar Nexus programına geri döndü ve Nexus 5X adındaki yeni akıllı telefonu ile sahneye çıktı. Nexus 5X modelinde önceki nesillerin tasarım çizgisinin korunduğu görülürken, arka kısımda kamera yuvası biraz çıkıntı yapmış durumda.





LG Nexus 5X modeli donanım olarak Huawei Nexus 6P modeline göre biraz geride kalıyor ve Google'ın yeni ortağı Huawei'yi ön planda tutmak istediği anlaşılıyor. 5.2 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan Nexus 5X, LG G4 modelinden hatırladığımız 6 çekirdekli Snapdragon 808 yongasetinden gücünü alıyor.





Modelde 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 2700mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler bulunuyor. Nexus 6P modelinden hatırladığımız hızlı parmak izi okuyucu Nexus Imprint, USB Type-C girişi, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi, 12.3MP çözünürlüğünde lazer otomatik odaklamalı arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera özellikleri de aynen korunuyor.





Bu yıl ki Nexus cihazlarında Google, Sensor Hub adında yeni bir çözüm kullanıyor. Tüm sensörleri kontrol eden bu çözüm fitness verilerini ve bildirimleri sürekli güncel tutuyor ancak kullanım süresine çok büyük bir etki yapmıyor. Nexus 5X modeli 16GB kapasiteli versiyon 379$, 32GB kapasiteli versiyon 429$ olarak siparişe sunuldu.