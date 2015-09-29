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LG bildiğiniz gibi : Nexus 5X

3 yıl
12,1b
1
78
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG bildiğiniz gibi : Nexus 5X

Google ortaklığı ile Nexus 4 ve Nexus 5 akıllı telefonlarına imza atan LG, bir yıl aradan sonra tekrar Nexus programına geri döndü ve Nexus 5X adındaki yeni akıllı telefonu ile sahneye çıktı. Nexus 5X modelinde önceki nesillerin tasarım çizgisinin korunduğu görülürken, arka kısımda kamera yuvası biraz çıkıntı yapmış durumda. 

LG Nexus 5X modeli donanım olarak Huawei Nexus 6P modeline göre biraz geride kalıyor ve Google'ın yeni ortağı Huawei'yi ön planda tutmak istediği anlaşılıyor. 5.2 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan Nexus 5X, LG G4 modelinden hatırladığımız 6 çekirdekli Snapdragon 808 yongasetinden gücünü alıyor. 

Modelde 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 2700mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler bulunuyor. Nexus 6P modelinden hatırladığımız hızlı parmak izi okuyucu Nexus Imprint, USB Type-C girişi, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi, 12.3MP çözünürlüğünde lazer otomatik odaklamalı arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera özellikleri de aynen korunuyor. 

Bu yıl ki Nexus cihazlarında Google, Sensor Hub adında yeni bir çözüm kullanıyor. Tüm sensörleri kontrol eden bu çözüm fitness verilerini ve bildirimleri sürekli güncel tutuyor ancak kullanım süresine çok büyük bir etki yapmıyor. Nexus 5X modeli 16GB kapasiteli versiyon 379$, 32GB kapasiteli versiyon 429$ olarak siparişe sunuldu. 

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Grkwnxs 3 yıl en beğenilen brhndrn
brhndrn
2 GB Ram nedir arkadaş?
Bari 16/32 GB sürümleri için 2/3 GB seçeneği konsaymış.

Nexus bu zaten yakında speed testler geldiği zaman aynı işlemcili 3 gb ram li lg g4 den daha akıcı çalıştığını görürsünüz
brhndrn2 GB Ram nedir arkadaş?Bari 16/32 GB sürümleri için 2/3 GB seçeneği konsaymış.Nexus bu zaten yakında speed...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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hey 3 yıl
Nexus 5X'in fiyatı gayet normal şikayet etmeye gerek yok, ağlanacak durumumuz USD karşısında fakirleşen ülkemiz, buyrun aşağıdaki tablo :

29Ekim 2013 Nexus 5 Fiyat : 349USD, Kur : 2,009 , Amerika TL fiyat = 701,1TL
29Ekim 2015 Nexus 5X Fiyat : 379USD, Kur : 2,009 ,Amerika TL fiyat = 761,4TL
29Ekim 2015 Nexus 5X Fiyat : 379USD, Kur : 3,040 , Amerika TL fiyat = 1152,1TL
Nexus 5X'in fiyatı gayet normal şikayet etmeye gerek yok, ağlanacak durumumuz USD karşısında fakirleşen ülkemiz, buyrun aşağıdaki tablo :29E...
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Büyük İskender 3 yıl
Ben beğendim telefonu, dolar kuruyla hesaplayınca 1200 TL ediyor, ek olarak vergi, nakliye, dağıtım ve satış masraflarını da ekleyince cihaz 2000 tl'ye yaklaşır gibi. Böyle ekonomiye lanet olsun.
Ben beğendim telefonu, dolar kuruyla hesaplayınca 1200 TL ediyor, ek olarak vergi, nakliye, dağıtım ve satış masraflarını da ekleyince cihaz 2000 tl'ye yaklaşı...
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tarlabasi 3 yıl
Anladığım kadarıyla ülkemize giriş yapmayacak.LG Global dahil sormadığım yer kalmadı.Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı hakkında herhangi olumlu bir bilgi mevcut değil diyorlar.
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ferhatugur 3 yıl
ebay den 490 dolara aldım
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ferhatugur 3 yıl
cihazı dün akşam elime almış bulunmaktayım


ilk tavsiyem ; bu cihazı almayı düşünenler önce USB yi USB C ye çevirici aparat ya bir tarafı USB C diğer tarafı USB 3 olan kablolardan temin etsinler. çünkü kutusundan sadece USB C kablo çıkıyor.

ben almıştım ama daha elime ulaşmadığı için cihaz kullanmaya başlamadım root edemediğim için.
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beter.böcek 3 yıl
Gsmarena da gorilla glass 3 diyor g4 de oldugu gibi,4. seriyi sadece samsung mu kullaniyor,bariz 4.serisi bayagi bi iyilestirilmis yanlis bilmiyorsam,nexus u halen samsung la karistirip 2 gb ram ne yahu diyenlere de el salliyorum :)
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ferhatugur 3 yıl
ben kavuştum 5X cihazıma arkadaşlar... darısı kavuşamayanların başına


gerçi pazartesi elimde olacak cihaz


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Créw 3 yıl
İnceleme videolari ve bilgi paylaşimi icin
Nexus 5X Ana Konusu ;
mobile.donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 3 yıl
Nexus 6 candır, gerisi heyacandır??telefonu yeni aldım adamlar bidaha çıkardı diye üzülüyordum ama maalesef zayıf kalmış, nexus 6 ya büyük diyenler utansın??
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robustt 3 yıl
Nexus ilk çıkarken en azından ben öyle hatırlıyorum; "Uygun fiyatlı Android telefon" sloganı ile çıkmıştı. Ama şimdi fiyatlara(429$) bakınca hiçte öyle görünmüyor. Allah bilir Türkiye'ye gelir mi gelirse fiyatı ne olur.
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genc1923 3 yıl
ram benim için sorun değil,
pil kapasitesi bir miktar sorun,
AMA, Gorilla Glass 3 ne demek?!?!

Şu videoyu izleyen biri bir daha Gorilla Glass 3'lü bir telefon alır mı?

Bu cam olayı ortaya çıkana kadar kesin bu telefonu alacağım diyordum, şimdi derin şüheler içindeyim.
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teknokaptan 3 yıl
Turkiyeye gelmezse bana.ulasin temin ederim
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faruk 3 yıl
Hâlâ Nexus 5 kullanıyorum, bugüne kadar sorun yaşadığım uygulama olmadı. Ram düşük diyenleri bi köşeye çeksen çoğu Facebook messenger ve candy crush saga ile oyalanıyordur. Bu telefonla Photo sphere çekip rahatça render yapabiliyorsam 2 GB ram yeterli demektir.

DHnin klasik 'meeeh olmamış' takımı teknoloji dünyasına bir katkı yapsa da insanlık faydalansa artık.
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kdrcnrbyrm 3 yıl
Şu 2 gb ram'e az diyenler nexus'un ne anlama geldiğini bilmiyor herhalde.
İyi bir yazılım düşük bir donanımla bile iyi işler çıkarabilir. Mesela ben iphone 6 kullanıyorum. 1 gb ram'i olmasına göre hiç bir oyunda, uygulamada kastığını görmedim. Samsung'un 3 gb ramli s6sına bin basar yani.

He tabi huawei'nin telefonu bundan daha iyi olmuş ama bu telefon ülkemize 1500 lira civarında girerse kesinlikle tercih edilmesi gereken bir telefon.
Ben samsung'dan iphone'a geçtim. Bu akıcılığı gördükten sonra artık telefonda akıcılık önemli benim için. Bundan sonra bir telefon aldığım zaman büyük ihtimalle nexus alacağım. iOS'un kısıtlamaları bazen can sıkabiliyor. Şöyle iphone 7s falan çıktığı zaman bakarım en son çıkan nexus hangisi onu alırım.
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cuara86 3 yıl
AH Şu cem uzan motorolaya takmayacaktı ki ... Motorola türkiye'ye şu modellerinini bir getirse droid turbo gibi zaten güncellemeleri nexusları ve android one platformyla beraber en hızlı alan firma. Neyse ee gecen seneki nexus kaç gb ile geldi ne kadar şey kattılar çok ilginc görürsünüz. bizde o nexus fiyatları düşünce patlama yapar milletimiz biraz uyandı güncelleme vermeyen samsung htc alacağına nexusları tercih eder ..
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Şekilsiniz ya 3 yıl
2 gb ram'ın saf android telefona hala yettigini dusunuyorum bence gideri var
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Büyük İskender 3 yıl
Ben beğendim telefonu, dolar kuruyla hesaplayınca 1200 TL ediyor, ek olarak vergi, nakliye, dağıtım ve satış masraflarını da ekleyince cihaz 2000 tl'ye yaklaşır gibi. Böyle ekonomiye lanet olsun.
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