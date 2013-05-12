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LG bu yıl için bir Android tablet üzerinde çalışıyor olabilir

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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LG bu yıl için bir Android tablet üzerinde çalışıyor olabilir

Akıllı telefon pazarında bu yıl 50 milyon satış öngören ve bunun için Optimus G serisine ağırlık veren LG, 2011 yılından bu yana tablet pazarında hiç varlık gösteremedi.

3D kayıt özellikli Optimus Pad adlı tablet modelini 2011 yılında pazara sunan LG, yüksek fiyatlar nedeniyle beklediği satışları yapamadı ve pazardan silindi.

Ancak Güney Kore'li basın platformlarının iddiasına göre LG tablet pazarına geri dönüş için hazırlıklar yapıyor. LG'nin hangi işletim sistemi üzerinde ne tür bir tablet modeli hazırladığı bilinmezken, görüşler yılın üçüncü çeyreğinde modelin pazara çıkacağı noktasında birleşiyor.

Tablet cihazlarının popülerliğini her geçen gün artırması ve analizlerde tablet satışlarının PC satışlarını geride bırakacağına vurgu yapılması, pazara girmek isteyen firmalara da cesaret veriyor. İlgi çeken özelliklere sahip bir tablet modeli ile LG'nin pazardan tatmin edici bir pay alması zor olmayacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Will-LG-launch-an-Android-tablet-later-this-year_id42723 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmetferhat 6 yıl
LG Google ile bu kadar sıkı bir ortaklık içerisinde iken Android dışında bir sistem olması düşünülemezdi zaten :)
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teramit 6 yıl
darkaura
Muhendisligi teknolojisi bu kadar iyi olupda bu kadar kotu yonetilen baska bir sirket yoktur herhalde. Hangi akla hizmet tablet pazarini bos birakiyorlar

blackbery i çıkartan RIM firmasını unutma onlarda bu yönetilememe kategorisinde LG ile yarış halindeler.
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hsnsln 6 yıl
Olmayadabilir.
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NamSalanAdam 6 yıl
Saçma bir konu olmuş. Bu arada resim de Polypad C504 'e ait galiba.
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darkaura 6 yıl
Muhendisligi teknolojisi bu kadar iyi olupda bu kadar kotu yonetilen baska bir sirket yoktur herhalde. Hangi akla hizmet tablet pazarini bos birakiyorlar
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