LG bu yıl için bir Android tablet üzerinde çalışıyor olabilir





Akıllı telefon pazarında bu yıl 50 milyon satış öngören ve bunun için Optimus G serisine ağırlık veren LG, 2011 yılından bu yana tablet pazarında hiç varlık gösteremedi.





3D kayıt özellikli Optimus Pad adlı tablet modelini 2011 yılında pazara sunan LG, yüksek fiyatlar nedeniyle beklediği satışları yapamadı ve pazardan silindi.





Ancak Güney Kore'li basın platformlarının iddiasına göre LG tablet pazarına geri dönüş için hazırlıklar yapıyor. LG'nin hangi işletim sistemi üzerinde ne tür bir tablet modeli hazırladığı bilinmezken, görüşler yılın üçüncü çeyreğinde modelin pazara çıkacağı noktasında birleşiyor.





Tablet cihazlarının popülerliğini her geçen gün artırması ve analizlerde tablet satışlarının PC satışlarını geride bırakacağına vurgu yapılması, pazara girmek isteyen firmalara da cesaret veriyor. İlgi çeken özelliklere sahip bir tablet modeli ile LG'nin pazardan tatmin edici bir pay alması zor olmayacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Will-LG-launch-an-Android-tablet-later-this-year_id42723