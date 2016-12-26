LG, çift yıkama gözüne sahip çamaşır makinesini Türkiye’ye getiriyor

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LG ödüllü TWINWash™ çamaşır makinesini Türkiye’deki kullanıcılarının beğenisine sunuyor. Çamaşır yıkama işine yenilikçi bir çözüm getiren TWINWash™ çamaşır makineleri sayesinde iki farklı çamaşır grubunu aynı anda yıkayabilmek mümkün olacak.

Hassas ve özel yıkama isteyen çamaşırlar için tasarlanan mini yıkama bölmesi makinenin alt kısmında yer alıyor. Bu bölme sayesinde kullanıcılar birden çok çamaşır grubunu aynı anda yıkayarak büyük bir zaman tasarrufu da sağlayacaklar.

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Çok sayıda çamaşırın eşzamanlı olarak yıkanmasına izin veren LG TWINWash™, yıkama süresini önemli ölçüde kısaltıyor. Güçlü ana makine, büyük boyuttaki çamaşır yığınlarıyla başa çıkarken, TWINWash™ alt mini makine, farklı bir yıkama programına göre ayarlanabiliyor. Mini yıkama bölmesi, çamaşırların tamamen birikmesini beklemeden daha küçük boyuttaki çamaşır yığınlarının yıkanmasına olanak veriyor. Mini yıkama haznesi gecelikler, bebek giysileri ve iç çamaşırları gibi özel yıkama isteyen çamaşırlar için sunuyor.

LG TWINWash, TurboWash özelliği sayesinde etkin bir temizlik sağlıyor. Ön tarafta bulunan ikili enjektör ile kıyafetlere doğrudan deterjan karışımı püskürtülüyor. Çamaşır haznesinin üst tarafındaki yüksek basınçlı enjektörler tarafından püskürtülen su sayesinde çok daha hızlı bir durulama süreci sağlanıyor. LG TWINWash™ 'ın kalbinde ise Inverter Direct Drive motoru bulunuyor. Inverter Direct Drive motor, hareketli parçaların sayısını azaltılarak hem daha uzun ömürlü olmuş hem de enerji verimliliği sağlamış.