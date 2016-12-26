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LG, çift yıkama gözüne sahip çamaşır makinesini Türkiye’ye getiriyor

LG’nin önden yüklemeli makinelerde fark yaratan TWINWash teknolojisi aynı anda iki farklı çamaşır yıkamayı olanaklı hale getiriyor. Bu yeni makine çok yakında Türkiye’de olacak. İşte detaylar:
2 yıl
8,3b
1
12
Diğer Ev Elektroniği
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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LG, çift yıkama gözüne sahip çamaşır makinesini Türkiye’ye getiriyor
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LG ödüllü TWINWash™ çamaşır makinesini Türkiye’deki kullanıcılarının beğenisine sunuyor. Çamaşır yıkama işine yenilikçi bir çözüm getiren TWINWash™ çamaşır makineleri sayesinde iki farklı çamaşır grubunu aynı anda yıkayabilmek mümkün olacak.

Hassas ve özel yıkama isteyen çamaşırlar için tasarlanan mini yıkama bölmesi makinenin alt kısmında yer alıyor. Bu bölme sayesinde kullanıcılar birden çok çamaşır grubunu aynı anda yıkayarak büyük bir zaman tasarrufu da sağlayacaklar.

LG, çift yıkama gözüne sahip çamaşır makinesini Türkiye’ye getiriyor
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Çok sayıda çamaşırın eşzamanlı olarak yıkanmasına izin veren LG TWINWash™, yıkama süresini önemli ölçüde kısaltıyor. Güçlü ana makine, büyük boyuttaki çamaşır yığınlarıyla başa çıkarken, TWINWash™ alt mini makine, farklı bir yıkama programına göre ayarlanabiliyor. Mini yıkama bölmesi, çamaşırların tamamen birikmesini beklemeden daha küçük boyuttaki çamaşır yığınlarının yıkanmasına olanak veriyor. Mini yıkama haznesi gecelikler, bebek giysileri ve iç çamaşırları gibi özel yıkama isteyen çamaşırlar için sunuyor.

LG TWINWash, TurboWash özelliği sayesinde etkin bir temizlik sağlıyor. Ön tarafta bulunan ikili enjektör ile kıyafetlere doğrudan deterjan karışımı püskürtülüyor. Çamaşır haznesinin üst tarafındaki yüksek basınçlı enjektörler tarafından püskürtülen su sayesinde çok daha hızlı bir durulama süreci sağlanıyor. LG TWINWash™ 'ın kalbinde ise Inverter Direct Drive motoru bulunuyor. Inverter Direct Drive motor, hareketli parçaların sayısını azaltılarak hem daha uzun ömürlü olmuş hem de enerji verimliliği sağlamış.


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cokbaska 2 yıl en beğenilen
Yurtdisi fiyati 3000$ bizde 12000 üstü satilir
Kimse almaz bunu
2 Yanıt Yanıtla +15
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maxmania 2 yıl
o da bişey mi ben beyaz renkli ne var ne yok dolduruyorum makineye, karışık modda 40 derecede yıkıyor. aşırı kirletmeden kıyafet değiştiriyorsanız ve kıyafetler ciddi anlamda kalitesiz değilse sıkıntı çıkartmıyor. siyah çoraplar bile beyazlarla yıkanabiliyor.
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alemburda34 2 yıl
Bu alacagima 2 tane orta halli makina alirim eminim daha ucuza gelir. Ama alan cikcak mi tabiki simdiden gorur gibiyim "aaa askim bu daha iyiymis"
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teknokaptan 2 yıl
dunya teknolojisi cok gec turkiye piyasasina cikiyor bende var bundan ve 3.5bin TL'ye aldim
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MegaWolt38 2 yıl
LG'nin pazardan çekilip, distribütöre devredeceği söyleniyordu. Zaten teknik servsi konusunda epey sorunlular.
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saasc 2 yıl
Ortalama veya ortalamanin biraz ustu 2 camasir makinesi daha ucuza gelir ve daha fazla yikama kapasitesi olur.
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cokbaska 2 yıl en beğenilen
Yurtdisi fiyati 3000$ bizde 12000 üstü satilir
Kimse almaz bunu
2 Yanıt Yanıtla +15
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astegon 2 yıl cokbaska
cokbaska
Yurtdisi fiyati 3000$ bizde 12000 üstü satilir
Kimse almaz bunu

1099 $ Makina
Sidekick olanı da 600 $
1699$ yapıyor nerede 3000$?!!!
aha kaynak;
bestbuy.com/...
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kadirirdem 2 yıl cokbaska
cokbaska

Yurtdisi fiyati 3000$ bizde 12000 üstü satilir



Kimse almaz bunu

belki Ali Ağaoğlu alır.
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selcuksert38 2 yıl
2500 tl seviyesinde olursa alınır.
lg hem az yakıyor hem teknolojik.
dd özelliği bile alma sebebi.:)
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murdocklawless 2 yıl
iç çamaşır dahil beyaz renkli hiç bir şeyim yok. o bakımdan tıkıyorum alayını makinaya yıkıyorum.
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SeKSandDoRT 2 yıl murdocklawless
murdocklawless
iç çamaşır dahil beyaz renkli hiç bir şeyim yok. o bakımdan tıkıyorum alayını makinaya yıkıyorum.

iç çamaşırı/çorap/havlu/nevresim bunları elbiselerinle mi yıkıyorsun
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