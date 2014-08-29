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LG de plazma TV üretimine son veriyor

4 yıl
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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LG de plazma TV üretimine son veriyor

Pek çok televizyon üreticisinin desteğini alarak geleceğin teknolojisi sloganıyla üretime başlayan plazma televizyonlar ne yazık ki gelişen teknolojiler karşısında önemini kaybetti ve düşüşe geçmeye başladı. Samsung'un ardından diğer bir Güney Koreli LG de plazma üretimini durduruyor. 

Daha canlı renkler sunmasına karşın enerji tüketimi ve ısınma konusunda sıkıntılar yaşayan plazma televizyonlar artık tek bir üreticinin eline kalmış durumda. LG'nin de üretimi durdurması sonrasında sadece Çinli Changhong firması plazma televizyon paneli üretiyor olacak. 

LG çalışmalarını daha çok kavisli OLED ve Ultra HD akıllı televizyonlara yoğunlaştırmak istiyor. Firma OLED teknolojisinin LCD ekranlara rakip olacağına ve diğer firmaların da pazarda bu teknolojiye odaklanacağına inanıyor. 

LG henüz ne zaman üretimi tamamen durduracağını açıklamadı. Ancak firma yetkilileri konu hakkında görüşmelerini sürdürüyor. Resmi açıklama ise önümüzdeki haftalarda yapılacak. Samsung ise Kasım ayında plazma TV üretimini durduracağını açıklamıştı. 

http://www.pocket-lint.com/news/130588-plasma-rip-lg-to-suspend-production-leaving-pdp-tv-tech-in-last-throes-of-death Yorum Yaz
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achtunger 4 yıl
led çıktı mertlik bozuldu :)
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Ink 4 yıl
plazma yı severim ama almam
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Ink 4 yıl
kız çok iyi siz ona bakın
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nepasvior 4 yıl
çok yakmasa iyiydi aslında ama çok pahalıydı, o kadar para ver bi de elektrik santraline ortak ol, 32é lcd tv 40w yakarken bunlar 100w yakıyordu en aşağısı
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e_capkan 4 yıl nepasvior
nepasvior

çok yakmasa iyiydi aslında ama çok pahalıydı, o kadar para ver bi de elektrik santraline ortak ol, 32é lcd tv 40w yakarken bunlar 100w yakıyordu en aşağısı

lg 60" plasma 158w yakıyo.
32" lcd 40w tan fazla yakar bence.
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DH Misafiri 4 yıl
millet bilmeden sallamış durmuş plazmanın lcdye yenilmemesini sebebi bütün plazma üreticileri firmaların hepsi televizyon üretimini bırakıp taşeron firmalardan hazır satın almaya yönelmeleri; sony philips pioneer. firmalara; plazma panele karşı lcd çok çok eski bir ürün olduğundan dolayı üretim maleyeti düşük olduğu için, millete ucube lcd`yi dayatıp uyduruk görüntüyü yazılım ile sanki güzel gibiymiş gösterek göz boyayıp satmak çok tatlı geldi.....
plazma severler oled ekranı bekliyor ancak oled %100`ü digital görüntü verir evet bu iyidir ancak insana uygun değildir çünkü insan vücudu analog teknolojiye uygundur misal dvd audio yerine bildiğiniz eski plaklar insan kulağına daha uygundur bu yüzden çok daha iyi ses verir. plazma panel ise aynı crt ekran gibi gazların tepkimesi ile görüntü verir bu yüzden oled`den bile iyidir. bugün en iyi lcd panel kaliteli crt tv görüntü kalitesi açısından fark yiyor.....
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beter.böcek 4 yıl
pioneer in kuro serisinden
sonra ki tüm
seriler eski kalitesini zaten yitirmisti,panasonic de neo-pdp panelle ortaligi sarsti ama fiyatlar yuksek olunca ne yazik ki turkiyeden cekilme
karari aldilar,hayirlisi olsun.
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Umutcan 4 yıl
Ülkemiz gibi sd yayınla sürünen ülkeler için iyiydi, ama dünyanın gelişmiş ülkeleri artık hd yayını bile bitirip 4k hazırlığı yaptığı için sd yayın performansının pek bir espirisi kalmadı.
Oled tv'ler hem lcd hem de plazmadan yüksek kontrast sunuyor(led pixeller tamamen sönerek tam karanlık gerçek siyahı oluşturabiliyor) seri üretim, ömür ve fiyat problemleri aşıldığında
led aydınlatmalı lcd teknolojisi de yavaş yavaş yalan olacaktır.
Şimdilik ise piyasanın temelini led arka aydınlatmalı lcd tv ler oluşturmaya devam eder epey bir süre...
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emir kustirika 4 yıl
LG Kızlı reklama devam doğru yoldasın :D
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yuxeses 4 yıl
sonundan yakaladım o zaman
bir panasonic olmasa da piyasada bulunan çoğu giriş orta seviye led tv den daha iyi görüntü sunan lg plazmayı almıştım yakın zamanda zira halende bir çok arkadaş aldı alıyor... son dönemeci iyi değerlendirmek lazım... led-lcd tv de kullanan birisi olarak çok paranız yoksa iyi bir led-lcd alamıyorsanız plazma en iyi çözümdür
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emir kustirika 4 yıl
yok watt tüketimiymiş yok çevreciymiş hepimiz fiyatına bakıyoz ona göre alıyoz aramızda kaçtanemizin araba fiyatına tv alcak parası var hal böyleyken ucuz lcd yürür gider bütün firmalarda bu aletti üretmeyi birer birer keser
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Physicist_Emre 4 yıl
Bu kavisli tvler acaip ucuk fiyatli araba fiyatina tv var ne alacak bu millet ozamn
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Bl00dyHell 4 yıl
Vay be bir şeyin bitişine daha şahit olmak üzereyiz
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