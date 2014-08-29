LG de plazma TV üretimine son veriyor





Pek çok televizyon üreticisinin desteğini alarak geleceğin teknolojisi sloganıyla üretime başlayan plazma televizyonlar ne yazık ki gelişen teknolojiler karşısında önemini kaybetti ve düşüşe geçmeye başladı. Samsung'un ardından diğer bir Güney Koreli LG de plazma üretimini durduruyor.





Daha canlı renkler sunmasına karşın enerji tüketimi ve ısınma konusunda sıkıntılar yaşayan plazma televizyonlar artık tek bir üreticinin eline kalmış durumda. LG'nin de üretimi durdurması sonrasında sadece Çinli Changhong firması plazma televizyon paneli üretiyor olacak.





LG çalışmalarını daha çok kavisli OLED ve Ultra HD akıllı televizyonlara yoğunlaştırmak istiyor. Firma OLED teknolojisinin LCD ekranlara rakip olacağına ve diğer firmaların da pazarda bu teknolojiye odaklanacağına inanıyor.





LG henüz ne zaman üretimi tamamen durduracağını açıklamadı. Ancak firma yetkilileri konu hakkında görüşmelerini sürdürüyor. Resmi açıklama ise önümüzdeki haftalarda yapılacak. Samsung ise Kasım ayında plazma TV üretimini durduracağını açıklamıştı.

http://www.pocket-lint.com/news/130588-plasma-rip-lg-to-suspend-production-leaving-pdp-tv-tech-in-last-throes-of-death