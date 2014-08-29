LG de plazma TV üretimine son veriyor

Haber Editörü
Pek çok televizyon üreticisinin desteğini alarak geleceğin teknolojisi sloganıyla üretime başlayan plazma televizyonlar ne yazık ki gelişen teknolojiler karşısında önemini kaybetti ve düşüşe geçmeye başladı. Samsung'un ardından diğer bir Güney Koreli LG de plazma üretimini durduruyor.
Daha canlı renkler sunmasına karşın enerji tüketimi ve ısınma konusunda sıkıntılar yaşayan plazma televizyonlar artık tek bir üreticinin eline kalmış durumda. LG'nin de üretimi durdurması sonrasında sadece Çinli Changhong firması plazma televizyon paneli üretiyor olacak.
LG çalışmalarını daha çok kavisli OLED ve Ultra HD akıllı televizyonlara yoğunlaştırmak istiyor. Firma OLED teknolojisinin LCD ekranlara rakip olacağına ve diğer firmaların da pazarda bu teknolojiye odaklanacağına inanıyor.
LG henüz ne zaman üretimi tamamen durduracağını açıklamadı. Ancak firma yetkilileri konu hakkında görüşmelerini sürdürüyor. Resmi açıklama ise önümüzdeki haftalarda yapılacak. Samsung ise Kasım ayında plazma TV üretimini durduracağını açıklamıştı.
http://www.pocket-lint.com/news/130588-plasma-rip-lg-to-suspend-production-leaving-pdp-tv-tech-in-last-throes-of-death Yorum Yaz Paylaş Tweetle
lg 60" plasma 158w yakıyo.
32" lcd 40w tan fazla yakar bence.
plazma severler oled ekranı bekliyor ancak oled %100`ü digital görüntü verir evet bu iyidir ancak insana uygun değildir çünkü insan vücudu analog teknolojiye uygundur misal dvd audio yerine bildiğiniz eski plaklar insan kulağına daha uygundur bu yüzden çok daha iyi ses verir. plazma panel ise aynı crt ekran gibi gazların tepkimesi ile görüntü verir bu yüzden oled`den bile iyidir. bugün en iyi lcd panel kaliteli crt tv görüntü kalitesi açısından fark yiyor.....
sonra ki tüm
seriler eski kalitesini zaten yitirmisti,panasonic de neo-pdp panelle ortaligi sarsti ama fiyatlar yuksek olunca ne yazik ki turkiyeden cekilme
karari aldilar,hayirlisi olsun.
Oled tv'ler hem lcd hem de plazmadan yüksek kontrast sunuyor(led pixeller tamamen sönerek tam karanlık gerçek siyahı oluşturabiliyor) seri üretim, ömür ve fiyat problemleri aşıldığında
led aydınlatmalı lcd teknolojisi de yavaş yavaş yalan olacaktır.
Şimdilik ise piyasanın temelini led arka aydınlatmalı lcd tv ler oluşturmaya devam eder epey bir süre...