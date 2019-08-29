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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'den yuvarlak buz yapabilen akıllı buzdolabı

Teknoloji üreticisi LG'nin tanıttığı Wi-Fi destekli yeni akıllı buzdolabı, uzun sürede eriyen yuvarlak buz yapabiliyor. Birçok ekstra özelliği barındıran cihazın fiyatı ise el yakıyor.
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Diğer Ev Elektroniği
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güney Koreli teknoloji devi LG, yeni akıllı buzdolabı modelini tanıttı. Özellikle soğuk içecek severlerin ilgisini çekebilecek bu ürün yuvarlak ve geç eriyen buz yapabilme özelliğine sahip.

Yüksek fiyat etiketi

LG LRFVS3006S model numarasına sahip olan yeni buzdolabı Wi-Fi desteği ile geliyor ve 850 litrelik bir kapasitesi var. İnovasyon ve özgün tasarımı bir araya getiren bu buzdolabında bulunan renkli cam panel, iki kez dokunmayla birlikte ışıklarını açıyor ve kolay erişim bölmesindeki yiyecekleri buzdolabının kapısını açmadan görebiliyorsunuz.
Ancak bozdolabının en dikkat çeken özelliği, kristal berraklığında yuvarlak buz yapabilmesi diyebiliriz. El yapımı gibi duran bu buzlar ise uzun sürede eriyor ve içeceklere bambaşka bir hava katıyor. Her şişe boyutuna uyan su sebiline de sahip olan buzdolabının fiyatı ise 4.399 dolar olarak belirtilmiş. Cihazla ilgili geniş detaylı bilgileri ise kaynak kısmındaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.


https://www.lg.com/us/refrigerators/lg-lrfvs3006s-instaview-refrigerator Yorum Yaz
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qoqoCAN 1 dk.
Kalıbı yuvarlak yap , buz yuvarlak olsun ? WAAAAOW YENILIK UFFFF
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gun 26 dk.
Bu buz yapan buz dolapları direkt musluğa bağlanacak şekilde ayarlanan bir sistem biz evde damacana kullanınca çalışmıyor o zaman çok saçma oluyor.
Şimdi aklıma geldi su arıtma cihazına bağlayıp oradan alınabilir belki.
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Spider_hip 28 dk.
Fiyatı sivri buz yapıyor ama.
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smart1978 2 sa.
Koseli nesnelerde ISI kaybi yuksektir en az ISI kaybi kure seklidir ve kure sekline ne kadar yakinsa bir nesne isi transferi daha az olur :) . Uzuvlar sogukta daha cok soguk hissedilmesi gibi kulak burun parmaklar gibi ...
Mantikli bir dusunce . Fiyati Dolar cinsinden biraz asburt olmus :)
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profecco 2 sa. smart1978
Evet hocam aynen hatta şunu ekleyeyim. Eskimo diye de adlandırılan İnuitler soğuğa gerçekten adapte olmuşlar, kan dolaşımının vücutta en kolay şekilde dolaşabilmesi için boyları kısadır. Kolları,bacakları ve parmakları da kısadır.
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