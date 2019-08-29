LG'den yuvarlak buz yapabilen akıllı buzdolabı

Güney Koreli teknoloji devi LG, yeni akıllı buzdolabı modelini tanıttı. Özellikle soğuk içecek severlerin ilgisini çekebilecek bu ürün yuvarlak ve geç eriyen buz yapabilme özelliğine sahip.

Yüksek fiyat etiketi

LG LRFVS3006S model numarasına sahip olan yeni buzdolabı Wi-Fi desteği ile geliyor ve 850 litrelik bir kapasitesi var. İnovasyon ve özgün tasarımı bir araya getiren bu buzdolabında bulunan renkli cam panel, iki kez dokunmayla birlikte ışıklarını açıyor ve kolay erişim bölmesindeki yiyecekleri buzdolabının kapısını açmadan görebiliyorsunuz.

https://www.lg.com/us/refrigerators/lg-lrfvs3006s-instaview-refrigerator

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Ancak bozdolabının en dikkat çeken özelliği, kristal berraklığındadiyebiliriz. El yapımı gibi duran bu buzlar ise uzun sürede eriyor ve içeceklerebir hava katıyor. Her şişe boyutuna uyan su sebiline de sahip olan buzdolabının fiyatı iseolarak belirtilmiş. Cihazla ilgili geniş detaylı bilgileri ise kaynak kısmındaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.