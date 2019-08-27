Android 10'un yayınlanacağı tarih belli oldu

Teknoloji Editörü
Google geçtiğimiz hafta mobil işletim sisteminin bir sonraki sürümünün sadece Android 10 olarak isimlendirileceğini ve artık herhangi bir tatlıyla adlandırılmayacağını açıklamıştı. Şimdi ise şirketin müşteri destek temsilcileri Android 10'un yayınlanacağı tarihi onayladı.
İlk güncelleme Pixel cihazlara gelecek
İki farklı müşteri temsilcisi ile yapılan görüşmelerde Android 10 işletim sisteminin 3 Eylül'de Pixel telefonlar için resmi olarak piyasaya sürüleceği belirtildi. Android 10 ilk olarak bu cihazlara dağıtılacak ve diğer Android telefon üreticilerinin cihazlarının ise bu güncellemeyi alması biraz daha uzun sürecek.Güncelleştirmenin tüm Pixel cihazlara geleceği belirtildi. Bun modellerin Pixel 3/3XL, 3a/3a XL, Pixel 2/2 XL olduğu belirtilirken, 2016 yılında piyasaya sürülen ve iki yıllık destek hizmetinin dışında kalan Pixel modellerinin de Android 10 güncellemesini alacağını belirtelim. Android 10'un yeni özellikleri arasında katlanabilir akıllı telefon ve 5G desteği, akıllı cevap, önerilen işlemler, canlı altyazılar, ebeveyn kontrolü ve karanlık modun yanı sıra gelişmiş güvenlik ve gizlilik özellikleri yer alıyor.
https://www.gsmarena.com/android_10_might_go_out_to_pixels_on_september_3-news-38872.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 hafta sonra kullanım oranı: ~%20
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ios 13 yayınlanma tarihi: ~10 Eylül
1 hafta sonra kullanım oranı: ~%70
Güncellenemeyen Android cihazların Google Play'den son sürüm uygulamaları indirme oranları 100%