LG faaliyet karını üçe katladı, LG G3 Haziran sonuna kadar piyasaya çıkmış olacak





Güney Koreli diğer bir teknoloji devi olan LG, hemşehrisi Samsung kadar dev finansal rakamlara imza atamasa da istikrarlı büyümesine devam ediyor.





Firmanın açıkladığı verilere göre yılın ilk üç ayında toplam satış geliri 13 milyar dolar oldu. Faaliyet karı üçe katlanarak 471 milyon dolara yükselirken, net kar ise 86 milyon dolar oldu.





Büyük ekranlı televizyon satışlarında Samsung'u geride bırakan ve pazar payını yüzde 27 seviyesine çıkaran LG ev eğlencesi bölümü 4.3 milyar dolar satış ve yaklaşık 224 milyon dolar faaliyet karı açıkladı.





Akıllı telefon pazarında da yükselişini sürdüren LG, yıllık yüzde 20 artışla 12.3 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. LTE tabanlı akıllı telefon segmentinde ise LG'nin satışları yüzde 79 artış gösterdi ve 5 milyon rakamına ulaştı. Firma özellikle ABD'de LTE tabanlı pek çok model satışa sunmuş durumda. Mobil cihaz bölümünün geliri 3.19 milyar dolar olarak gerçekleşti.





Firma, merakla beklenen yeni amiral gemi modeli ile ilgili de açıklama yaptı ve Haziran sonuna kadar cihazın piyasaya çıkmış olacağı müjdesini verdi. Ayrıca G Pro 2 modeli de uluslararası pazara sunulmaya başladı.

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