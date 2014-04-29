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LG faaliyet karını üçe katladı, LG G3 Haziran sonuna kadar piyasaya çıkmış olacak

5 yıl
363
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61
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG faaliyet karını üçe katladı, LG G3 Haziran sonuna kadar piyasaya çıkmış olacak

Güney Koreli diğer bir teknoloji devi olan LG, hemşehrisi Samsung kadar dev finansal rakamlara imza atamasa da istikrarlı büyümesine devam ediyor. 

Firmanın açıkladığı verilere göre yılın ilk üç ayında toplam satış geliri 13 milyar dolar oldu. Faaliyet karı üçe katlanarak 471 milyon dolara yükselirken, net kar ise 86 milyon dolar oldu.

Büyük ekranlı televizyon satışlarında Samsung'u geride bırakan ve pazar payını yüzde 27 seviyesine çıkaran LG ev eğlencesi bölümü 4.3 milyar dolar satış ve yaklaşık 224 milyon dolar faaliyet karı açıkladı. 

Akıllı telefon pazarında da yükselişini sürdüren LG, yıllık yüzde 20 artışla 12.3 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. LTE tabanlı akıllı telefon segmentinde ise LG'nin satışları yüzde 79 artış gösterdi ve 5 milyon rakamına ulaştı. Firma özellikle ABD'de LTE tabanlı pek çok model satışa sunmuş durumda. Mobil cihaz bölümünün geliri 3.19 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Firma, merakla beklenen yeni amiral gemi modeli ile ilgili de açıklama yaptı ve Haziran sonuna kadar cihazın piyasaya çıkmış olacağı müjdesini verdi. Ayrıca G Pro 2 modeli de uluslararası pazara sunulmaya başladı.

http://lgnewsroom.com/newsroom/contents/64483 Yorum Yaz
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Blood Money 5 yıl en beğenilen
Lg candır.
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AppleFans 5 yıl ALTINBAŞAK
ALTINBAŞAK
LG'nin Snapdrogon 801+ 2k ile topuğuna sıkmasından korkuyorum.

G2'deki gibi surpriz yaparlar. G2'ye de zamaninda s600 ve 2300mah batarya kesin gozuyle bakiliyordu. Hatta lg yalanlamadi bunlari. Ne oldu? Aylarca guncel kalabilecek bir donanimla ve bataryayla cikti karsimiza. Sizintilara kulak asmayin. Bence s805, 3gb ram, 2k ekran ve daha iyi bir batarya ile gelecek.
ALTINBAŞAKLG'nin Snapdrogon 801+ 2k ile topuğuna sıkmasından korkuyorum.G2'deki gibi surpriz yaparlar. G2'ye de zamaninda s60...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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nepasvior 5 yıl
lg hep telefon çıkarıyo, ama tablete yönelmiyo, insanlar telefon tablet aynı marka olsun ki pahalı aksesuarlarını birlikte kullanalım diye bakıyo, tablete de el atsa satışlarını katlar bence, samsungun başarısı bu konuda, herkese göre çeşit çeşit tableti telefonu var, LG daha çeşitli ve çok sayıda model çıkarmalı 2-3 modelle herkesin ilgisini çekemez
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erkanberk 5 yıl
Lg g2 kullanicisi olarak lg nin marka imajini ust noktalara tasidigini dusunuyorum. Bence cok basarili urunler ortaya koymaya devam edecekler. G3 hakkinda ise beklentileri fazlasiyla karsilayacaklarina eminim.
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saitcam 5 yıl
Amaç note 3'e rakip olmak ise iyi ama amaç amiral model çıkarmaksa LG yine saçmalamış diyorum. 5,5 inç nedir be?
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G-Byte 5 yıl
Garanti 805 ile gelir mayısa kadar beklemesinin nedeni 805 mayısta dağıtıma çıkacak olması
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mu5tafa 5 yıl
Bazıları g2 nin dünya genelinde çok sattığını filan zannediyor heralde :)
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AppleFans 5 yıl mu5tafa
mu5tafa
Bazıları g2 nin dünya genelinde çok sattığını filan zannediyor heralde :)

Bu g2'nin şu anda bile çok iyi olduğunu değistirir mi?
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chatlaxs 5 yıl
e975 optimus g kullanıyorum güncellemeler ne alemde diye mail atmıştım gelen cevap


Markamiza göstermis oldugunuz ilgiden dolayi tesekkür ederiz.

Belirtmiş oldugunuz model ile alakalı planlanan bir güncelleme mevcut değildir. Güncelleme talebiniz yazılım geliştirme sorumlularımıza iletilerek değerlendirmeye alınmıştır.


Güncellemeler konusunda LG hala yarıyolda bırakıyor kullanıcıları, bidaha LG alırmıyım bilmiyorum
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freudunpiposu 5 yıl
Krait iyi olsaydı a15'ler 1.5 ghzdeyken kraitler 2.0 ghzde çalışmazlardı. Akıl var mantık var. Ayrıca inceleme yapanlara bakarsan büyük kısmı exynoslu modeli inceler. Snapdragon amerikaya telefon satabilmek için samsung tarafindan üretiliyor. Çünkü patent problemi var.
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dhcobanı 5 yıl freudunpiposu
mrtrhn
Krait iyi olsaydı a15'ler 1.5 ghzdeyken kraitler 2.0 ghzde çalışmazlardı. Akıl var mantık var. Ayrıca inceleme yapanlara bakarsan büyük kısmı exynoslu modeli inceler. Snapdragon amerikaya telefon satabilmek için samsung tarafindan üretiliyor. Çünkü patent problemi var.

Hocam A15 1.9 ghz de şuan. Ayrıca şöyle bi sıkıntı var. A7 A15 arası geçiş yapıyo duruma göre. Bir performans kaybı olmaz mı ? direk A15 çekirdeği olsa daha verimli olmaz mı. tamam a7 enerji verimlilik için ama a15 daha iyi o zaman. İyi forumlar
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BirkanBilen 5 yıl
28 Mayıs İstanbul.Lg G3 tanıtımı.
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Duratorq_ 5 yıl BirkanBilen
BirkanBilen
28 Mayıs İstanbul.Lg G3 tanıtımı.

kaynak nedir hocam ?
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burakesan 5 yıl
Batarya konusunda üzmez de işlemci tarafı ne olur bilinmez. İçine ne koyarsa koysunlar, aşırı Thermal Throttling yapmasına engel olsunlar.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
lg g serisi ile iyi bi ivme kazandı
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egeboys0 5 yıl
Snapdrogon 805- 1080/720-5.2 inc. - 3200 mh. - sd card. yap. Ortaligı sil süpür.
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