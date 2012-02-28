LG firması Google'ın sonraki Nexus ortağı olabilir

Google'ın Android işletim sisteminin yeni sürümlerini tanıtırken kullandığı Nexus referans cihazlarının üreticileri bugüne kadar HTC ve Samsung olmuştu. Bir süredir yeni Nexus referans cihazını LG firmasının üreteceği dillendiriliyor.

Endüstri kaynaklarının analizine dayanan görüşlere göre daha önce bir Nexus TV lansmanı söylentisi olsa da bu zayıfladı ve mobil bir cihaz ağır basmaya başladı. Nexus cihazları Google'ın da üretim sürecinde yer aldığı ve bu bakımdan güncelleme desteğinin daha fazla olduğu modeller.

LG firması Android işletim sistemi ortaklığına biraz geç katılınca HTC ve Samsung gibi firmaların satış başarısı olarak gerisinde kaldı. Optimus 3D, Optimus 2X gibi amiral gemisi modeller ve diğer Optimus üyeleri firmanın popülerliğini artırsa da beklenen çıkışı gerçekleştirmesine yardımcı olamadı.

MWC 2012 fuarındaki modelleri ile LG'nin bu yıl daha başarılı bir satış grafiği izlemesi ve Nexus ortaklığını garantilemesi muhtemel görünüyor. Bu ortaklık elbette LG firmasını daha da ileriye taşıyacaktır. Firmalardan bugüne kadar resmi bir açıklama gelmedi ancak bir süre sonra Android 5.0 sürümünün tanıtılması bekleniyor. Bu etkinlikte karşımıza bir LG Nexus modeli çıkabilir.