Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG firması Google'ın sonraki Nexus ortağı olabilir

7 yıl
3,4b
1
26
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google'ın Android işletim sisteminin yeni sürümlerini tanıtırken kullandığı Nexus referans cihazlarının üreticileri bugüne kadar HTC ve Samsung olmuştu. Bir süredir yeni Nexus referans cihazını LG firmasının üreteceği dillendiriliyor.
Endüstri kaynaklarının analizine dayanan görüşlere göre daha önce bir Nexus TV lansmanı söylentisi olsa da bu zayıfladı ve mobil bir cihaz ağır basmaya başladı. Nexus cihazları Google'ın da üretim sürecinde yer aldığı ve bu bakımdan güncelleme desteğinin daha fazla olduğu modeller.
LG firması Android işletim sistemi ortaklığına biraz geç katılınca HTC ve Samsung gibi firmaların satış başarısı olarak gerisinde kaldı. Optimus 3D, Optimus 2X gibi amiral gemisi modeller ve diğer Optimus üyeleri firmanın popülerliğini artırsa da beklenen çıkışı gerçekleştirmesine yardımcı olamadı.
MWC 2012 fuarındaki modelleri ile LG'nin bu yıl daha başarılı bir satış grafiği izlemesi ve Nexus ortaklığını garantilemesi muhtemel görünüyor. Bu ortaklık elbette LG firmasını daha da ileriye taşıyacaktır. Firmalardan bugüne kadar resmi bir açıklama gelmedi ancak bir süre sonra Android 5.0 sürümünün tanıtılması bekleniyor. Bu etkinlikte karşımıza bir LG Nexus modeli çıkabilir.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
napolyon94 7 yıl en beğenilen
Ee motorola ?
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cidelee 7 yıl
Google Market ve reklamlardan yeterince para kazanıyor zaten. Eğer Motorola çıkarırsa sıradaki Nexus cihazı, diğer firmaların başka platformlara kaymasına neden olabilir.
Google Market ve reklamlardan yeterince para kazanıyor zaten. Eğer Motorola çıkarırsa sıradaki Nexus cihazı, diğer firmaların başka platformlara kaymasına neden...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Computeus 7 yıl
Google diğer firmalar yerine Motorola'nın üstüne eğilirse, Nexus üretimini kendi üstüne alırsa firmaları Windows'a kaptırır.
Nexus modellerinin amacı her zaman referans tasarım olmaktır. Asla zirveye oynamayacak, bilakis hep kabul edilebilir en alt seviye olacaklar. Nexus modelleri son kullanıcıya değil, Android programcıları için üretilir. Programcıya referans noktası oluşturur.
LG hakkında fikrim yok ama HTC Qualcomm üzerinden, Samsung kendi üzerinden üretici konumundalar. Telefonlarını Motorola'dan hep daha ucuza mal edeceklerdir. Üstelik Google son model Motorola telefon üretirse veya üretmeye çalışırsa kendi iş ortaklarına birinci dereceden rakip olur ki, ne Samsung, ne LG, ne HTC, ne de diğer üreticiler buna göz yummaz.
Android'in gücü zaten piyasa da birçok model ile desteklenip kullanıcısının çok olmasında. Google kendisine müşteri getiren üreticileri küstürürse Android biter.
Güncelleme probleminin aşılması için tek donanım şart. Bu da yine Android felsefesine aykırı.
Google diğer firmalar yerine Motorola'nın üstüne eğilirse, Nexus üretimini kendi üstüne alırsa firmaları Windows'a kaptırır.Nexus modellerinin amacı her za...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
newempat 7 yıl
agrkan
HTC Samsung LG her sene bir tane galiba. İlerde Huawei bile olabilir gibi

huawei , sony vs :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
newempat 7 yıl
Computeus
Google diğer firmalar yerine Motorolanın üstüne eğilirse, Nexus üretimini kendi üstüne alırsa firmaları Windowsa kaptırır.Nexus modellerinin amacı her zaman referans tasarım olmaktır. Asla zirveye oynamayacak, bilakis hep kabul edilebilir en alt seviye olacaklar. Nexus modelleri son kullanıcıya değil, Android programcıları için üretilir. Programcıya referans noktası oluşturur.LG hakkında fikrim yok ama HTC Qualcomm üzerinden, Samsung kendi üzerinden üretici konumundalar. Telefonlarını Motoroladan hep daha ucuza mal edeceklerdir. Üstelik Google son model Motorola telefon üretirse veya üretmeye çalışırsa kendi iş ortaklarına birinci dereceden rakip olur ki, ne Samsung, ne LG, ne HTC, ne de diğer üreticiler buna göz yummaz.Androidin gücü zaten piyasa da birçok model ile desteklenip kullanıcısının çok olmasında. Google kendisine müşteri getiren üreticileri küstürürse Android biter.Güncelleme probleminin aşılması için tek donanım şart. Bu da yine Android felsefesine aykırı.

aynen katılıyorum .. sonuçta android i tek bir firma kullanmıyor .. google da bu sebeple hepsine katkı sağlamalı ki dönüşü olsun ve ortaklık devam etsin .. eğer google diğer firmaları önemsemez ise windows phone tarafına kayma olacak ve firmalar buraya yönelecek ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vetivet 7 yıl
forever lg mobile. life is good
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Makarov06 7 yıl
Öyle bir hata yapmasın derim.Samsung ile ortaklığı gayet iyi bence aynı zamanda komponent üreticisi çünkü.LG sadece ekran üretiyor ürettiği ekranlarda da bi nane yok amoled in yanında
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
South Korea 7 yıl
Kim ne derse desin LG Mobile.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackcurse 7 yıl Makarov06
Makarov06
Öyle bir hata yapmasın derim.Samsung ile ortaklığı gayet iyi bence aynı zamanda komponent üreticisi çünkü.LG sadece ekran üretiyor ürettiği ekranlarda da bi nane yok amoled in yanında

Yavaş gel. Sen optimus blackin ekranını görmedin galiba hala amoled diyorsun :-)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 7 yıl
Arkadaşlar LG nin geri planda kalmasının tek nedeni güncelleme eksikliği idi bunun dışında optimuslar donanım ve kalite olarak hiç te kötü cihazlar değiller hatta donanım konusunda LG gayet bonkör bir firma .Ekran ve 3d konusunda ise ağırlığını koyuyor.Nexus modelleri güncellemelerin en hızlı ulaştığı modeller bu da LG nin güncelleştirme probleminin ortadan kalkması demek, geriye başka bir problem kalmıyor.İyi bir tasarım ile ki LG son zamanlarda çok iyi modeller çıkaramasa da tasarım konusunda en iyilerinden biridir çıkarsa ben gözü kapalı satın alabilirim.Ekran kalitesi konusunda sorunsuz güveniyorum ve önceki optimuslardaki gibi teksas ınstrument işlemci kullandığı takdirde harika bir cihaz çıkabilir tabi buna 3d özelliklerin eklenmesi pek muhtemel görünmese de olmayacak şey de değil.son olarak LG nin ürünlerini diğerlerinde çok daha uygun fiyata sattığını söylemek isterim. bu yüzden ben çok isterin yeni nexus un LG tarafından üretilmesini.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Computeus 7 yıl
Android 5, Windows 8 ile birlikte çıkacak. Tablet'ler Windows 8 ve Android 5 yüklü olarak çift işletim sistemli gelecek. Android 5'in çıkmasının sebebi Android 4'ün başarısı yada başarısızlığı değil, Windows 8.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
catastrop 7 yıl
Benim bildiğim kadarıyla bu google'ın değil, LG'nin isteği.
LG'nin uzun süredir böyle bir niyeti varmış, hatta geçenlerde böyle bir açıklamaları oldu. Google'da razı olursa LG yeni nexus telefonu yapmaya razıyım demişti.
Ama bence sonraki nexus'un motorola'dan çıkma ihtimali çok yüksek.
4.0 çıkalı neredeyse 6 ay oldu, 5.0 çıkma haberi bence normal. Sene sonuna doğru çıkar diye bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
microsoft için windows vista neyse google içinde android 4 o oldu.. hali hazırda çıkmış oldukça güçlü donanımlara sahip telefonlar bile ya destek almıyor yada oldukça geç adapte oluyor. hal böyleyken googleın bu duruma el atması lazım. mobil platformda vista dönemine girdi google...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Computeus 7 yıl
Google diğer firmalar yerine Motorola'nın üstüne eğilirse, Nexus üretimini kendi üstüne alırsa firmaları Windows'a kaptırır.
Nexus modellerinin amacı her zaman referans tasarım olmaktır. Asla zirveye oynamayacak, bilakis hep kabul edilebilir en alt seviye olacaklar. Nexus modelleri son kullanıcıya değil, Android programcıları için üretilir. Programcıya referans noktası oluşturur.
LG hakkında fikrim yok ama HTC Qualcomm üzerinden, Samsung kendi üzerinden üretici konumundalar. Telefonlarını Motorola'dan hep daha ucuza mal edeceklerdir. Üstelik Google son model Motorola telefon üretirse veya üretmeye çalışırsa kendi iş ortaklarına birinci dereceden rakip olur ki, ne Samsung, ne LG, ne HTC, ne de diğer üreticiler buna göz yummaz.
Android'in gücü zaten piyasa da birçok model ile desteklenip kullanıcısının çok olmasında. Google kendisine müşteri getiren üreticileri küstürürse Android biter.
Güncelleme probleminin aşılması için tek donanım şart. Bu da yine Android felsefesine aykırı.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furky86 7 yıl
Motorolayi alma nedeni motorolanin elinde bulundurduğu patent haklariydi ve o donem açık açık konuşulmuştu... Applea karsı patent konusunda en güçlüsü motorolaydi cunku
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
galiba motorolayı satın alma işlemleri suya düştü adamların.. zaten satın alındı denmemişti çünkü bu kadar büyük bir şirketin satın alınması için bile tonla formalite gerekli şimdiye kadar satın alınma işlemlerinin gerçekleştirildiğine dair haber okumadık.. yoksa motorola varken neden gitsin hala asyalı üreticilerin yakasına yapışsın..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3417 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, google nexus ve
2 etiket daha lg nexus lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech H800 kablosuz kulaklık video inceleme 7 yıl Ön İnceleme: 41MP kamerasıyla yeni Nokia 808 Pureview ve Nokia Lumia 610 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim