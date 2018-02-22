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LG fotoğrafçılık odaklı K8 (2018) ve K10 (2018) modellerini resmen duyurdu

Güney Koreli teknoloji devi LG, Mobil Dünya Kongresi'nde sergileyeceği yeni nesil K serisi telefonlarını resmen duyurdu. İşte fotoğrafçılık odaklı K8 ve K10'un detayları.
1 yıl
3,5b
1
13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG yaklaşan Mobil Dünya Kongresi'nde boy gösterecek iki yeni akıllı telefonu olan K8 (2018) ve K10 (2018) modellerini resmen duyurdu. Şirketin yeni telefonları düşük ışıklı fotoğraflar için yüksek hızda otomatik odaklama ve gürültüyü azaltma gibi gelişmiş kamera özellikleri sunuyor.
K10, 13 megapiksellik bir arka kamera ve bokeh yeteneğiyle donatılmış 8 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamarasına sahip. Metalik tarzdaki K10'un arkasında da fotoğraf makinesinin Hızlı Deklanşörü olarak çalışan parmak izi sensörü bulunuyor.
K8'de ise 8 megapiksel arka kamera yer alırken ön tarafta 5 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerasına yer verilmiş. Cihazda buna ek olarak "Otomatik Çekim", "Hareketle Çekim", "Selfie için Flash" ve "Hızlı Paylaşım" gibi kullanıcı deneyimini arttıracak özellikler de var.
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LG, her iki telefonun da "Düşük Işık Gürültü Azaltma" teknolojisi sayesinde loş ortamlarda daha net fotoğraflar çektiğini iddia ediyor. K Serisi kameraların bir başka yeni özelliği ise her üç saniyede bir (en fazla 20) fotoğraf çekip onları eğlenceli bir GIF dosyasına dönüştüren Flash Jump Shot olarak öne çıkıyor. Hem K8 hem de K10'da mevcut olan bu özelliğin ön veya arka kamerada kullanılabildiğini belirtelim.
Bununla birlikte, maalesef her iki telefon da Android Oreo ile birlikte gelmiyor. Her iki model de Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu gibi önemli bölgelerde küresel olarak satışa sunulacak. 2018 model K8 ve K10'un teknik özellikleri ise şu şekilde:

LG K8 (2018) özellikleri

1.3 GHz dört çekirdekli işlemci
5 inç 1280x720p HD ekran
2 GB RAM
Android 7.1.2 Nougat
16 GB dahili depolama alanı
32 GB'a kadar destek sunan microSD kart yuvası
8 MP arka kamera, 5 MP selfie kamerası
2.500 mAh çıkartılabilir pil
4G LTE, Wifi 802.11n, Bluetooth 4.2, GPS
FM Radyo, Parmak izi tarayıcısı

LG K10 (2018) özellikleri

1.5 GHz sekiz çekirdekli işlemci
5.3 inç 1280x720p HD ekran
Android 7.1.2 Nougat
3.000 mAh gömülü pil
4G LTE, Wifi 802.11n, Bluetooth 4.2, NFC, GPS
FM Radyo, Parmak izi tarayıcısı
K10+: 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı, microSD kart yuvası (2 TB'a kadar)
K10: 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı, microSD kart yuvası (2 TB'a kadar)
K10 Alpha: 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı, microSD kart yuvası (2 TB'a kadar)
K10+: 13 MP arka kamera / 8 MP veya 5 MP ön kamera (Geniş)
K10: 13 MP arka kamera / 8 MP veya 5 MP ön kamera (Geniş)
K10 Alpha: 8 MP arka kamera / 5 MP ön kamera

http://www.lgnewsroom.com/2018/02/lg-to-unveil-more-advanced-k8-and-k10-series-smartphones-at-mwc/ Yorum Yaz
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baysan240 1 yıl en beğenilen
fotoğrafçılara odaklanıp küfürmü etmişler ben anlamadım donanımsal olarak ne artısı var bu cihazların ?
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clb12 1 yıl
Çöp
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Paetzold 1 yıl
G2 harici Lg yapamadi malesef.
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KediTartaklayanBodyciFare 1 yıl
Yıl 2018 olmuş, LG hala 2 GB'de kalmış.
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Johan Elmander 1 yıl
Kamera bunun neresinde? F/12 lens ile ultra karanlık resim çekmemize mi imkan tanıyor? Ya da ois zıttı bir mekanik ile ultra titreşimli videolar mı çekebiliyoruz?
Yanıtla +2
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zero fear 1 yıl
LG Bu kafayla mobil bölümünde sittin sene kar edemez. Bu nasıl bir vizyonsuzluktur tasarıma bakar mısınız?
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atilasat 1 yıl
bildiğimiz ucube k serisi işte. kamera odaklı diye önümüze sürmeyin, zira yemezler
Yanıtla +1
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GetSomeRest 1 yıl
Lg g2 kasasına güncel donanım koyup piyasaya çıkarsınlar arge masrafı olmadan ve hesaplı fiyatıyla yok satmazsa ben elimdeki g2 yi kırarım.
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Spider_hip 1 yıl
Kaç sene önce çıkan (Samsung K zoom(s5 zoom)) bile daha iyi duruyor.
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Paetzold 1 yıl
G2 harici Lg yapamadi malesef.
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baysan240 1 yıl en beğenilen
fotoğrafçılara odaklanıp küfürmü etmişler ben anlamadım donanımsal olarak ne artısı var bu cihazların ?
2 Yanıt Yanıtla +23
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lg02561 1 yıl baysan240
hahahaha ram 2 bide
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kadirirdem 1 yıl baysan240
Çok doğru bir yorum olmuş.
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Mr. Jingles 1 yıl
Android 7.1.2 diyor şaka mı bu?
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Whippoorwill 1 yıl
Samsung'un A serisinde yaptığı tasarımsal gelişimi LG'nin orta seviye cihazlarında görememek beni şaşırtmadı ama üzdü.
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akıllı telefon, mobil dünya kongresi ve
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