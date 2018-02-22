Twitter spam mesajlarla mücadele için savaşı başlattı

Twitter bundan böyle, farklı hesaplardan birebir aynı tweetlerin gönderilmesinin önüne geçecek. Twitter yaptığı açıklamada, bot hesaplar kullanılarak atılan kopya tweet'lerin özellikle yalan haber yayma konusunda kendilerini bir hayli zora soktuğunu belirtiyor.

Devreye girecek yeni sistemle birlikte, özellikle Rusya ile bağlantılı olduğu düşünülen bot hesapların, yalan haberler yayarak gündemi belirleme çabasının önüne geçmesi hedeflenmiş.

Ayrıca Bkz.

"WhatsApp'ın Android versiyonuna grup açıklaması özelliği geldi"

Spam mesajlar ABD Başkanlık Seçimlerinde ayyuka çıkmıştı

Özellikle 2016 yılındaki ABD Başkanlık Seçimlerinde, hızla yayılan yalan haberlerin propagandaya sebep olduğu ve Twitter'ın da buna istemeden alet olduğu çok fazlaca dillendirilmişti. Sosyal ağ bundan böyle robot yazılımlar kullanılarak yapılan otomatik beğeni ve retweetlerin de önüne geçmek için kolları sıvadı. Twitter'ın getireceği katı kurallar ve güvenlik önlemlerinin, global bir sorun olan spam mesajları ne denli önleyeceği ise merak konusu.

https://www.engadget.com/2018/02/21/twitters-rules-prohibit-bulk-tweeting/?ncid=txtlnkusaolp00000595