LG, IFA fuarında dört yeni 4K OLED TV sergileyecek

Önümüzdeki ay Berlin’de düzenlenecek dünyanın lider tüketici elektroniği fuarlarından IFA, yeni yılı şekillendirecek teknolojileri de gözler önüne serecek. Bu fuarın önemli isimlerinden olan LG ise, televizyon tarafında dört yeni 4K OLED TV modelini ullanıcıların beğenisine sunacak.

LG'nin IFA 2015 kapsamında tanıtacağı 4K OLED televizyon modelleri 55EF9500, 65EF9500 ve kavisli 55EG9200, tüm detaylarına burada yer verdiğimiz HDR teknolojisine sahip olacak ve siyahların tamamen siyah olduğu benzersiz bir görsel deneyim ortaya koyacak. Yine kavisli 55EG9100 modelinde HDR teknolojisine yer vermeyen LG'nin, 9500 modelleri ise sektörün ilk düz (Kavisli olmayan) 4K OLED televizyonları olarak fuardaki yerini alacak. Kavisli televizyonlar ise 4.8mm'lik kalınlık değerleriyle kendisine hayran bırakacak.

Ortak olarak webOS 2.0 işletim sistemi üzerinde kurulacak olan televizyonlar, Harman/Kardon imzalı ses sistemleriyle de inanılmaz görsel deneyimi işitsel olarak da destekleyecekler. Fiyatları henüz belli olmayan 4K OLED televizyon modellerinin, Ağustos ayından sonra raflardaki yerlerini alması bekleniyor.

http://www.pocket-lint.com/news/135037-lg-s-ifa-line-up-includes-four-new-4k-oled-tvs-most-with-hdr