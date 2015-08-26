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LG, IFA fuarında dört yeni 4K OLED TV sergileyecek

3 yıl
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Televizyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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LG, IFA fuarında dört yeni 4K OLED TV sergileyecek
 
Önümüzdeki ay Berlin’de düzenlenecek dünyanın lider tüketici elektroniği fuarlarından IFA, yeni yılı şekillendirecek teknolojileri de gözler önüne serecek. Bu fuarın önemli isimlerinden olan LG ise, televizyon tarafında dört yeni 4K OLED TV modelini ullanıcıların beğenisine sunacak. 
LG'nin IFA 2015 kapsamında tanıtacağı 4K OLED televizyon modelleri 55EF9500, 65EF9500 ve kavisli 55EG9200, tüm detaylarına burada yer verdiğimiz HDR teknolojisine sahip olacak ve siyahların tamamen siyah olduğu benzersiz bir görsel deneyim ortaya koyacak. Yine kavisli 55EG9100 modelinde HDR teknolojisine yer vermeyen LG'nin, 9500 modelleri ise sektörün ilk düz (Kavisli olmayan) 4K OLED televizyonları olarak fuardaki yerini alacak. Kavisli televizyonlar ise 4.8mm'lik kalınlık değerleriyle kendisine hayran bırakacak.
Ortak olarak webOS 2.0 işletim sistemi üzerinde kurulacak olan televizyonlar, Harman/Kardon imzalı ses sistemleriyle de inanılmaz görsel deneyimi işitsel olarak da destekleyecekler. Fiyatları henüz belli olmayan 4K OLED televizyon modellerinin, Ağustos ayından sonra raflardaki yerlerini alması bekleniyor.

http://www.pocket-lint.com/news/135037-lg-s-ifa-line-up-includes-four-new-4k-oled-tvs-most-with-hdr Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Ifa'da güzel ürünler gelecek bekliyoruz Lg ve Samsung televizyon konusunda oldukça başarılı.... :)....
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alemburda34 3 yıl
Türkiye'nin teknoloji ihracatı %4 biz en fazla mermer satıyoruz. Umarım genç nesil oyun vs değilde üretim için icat peşinde koşan bir nesil olur bugün thy yıllık cirosunu bir internet sitesi kazanabiliyor. Burak Aydın Cnbc-e röpörtajı muazzamdı tekrarını izlemenizi isterim.
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umut_baris 3 yıl alemburda34
Orijinalden alinti: alemburda34

Türkiye'nin teknoloji ihracati %4 biz en fazla mermer satiyoruz. Umarim genç nesil oyun vs degilde üretim için icat pesinde kosan bir nesil olur bugün thy yillik cirosunu bir internet sitesi kazanabiliyor. Burak Aydin Cnbc-e röpörtaji muazzamdi tekrarini izlemenizi isterim.

Arge için para lazım beyin lazım.
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bydvd 3 yıl
onlar yapar biz bakar...????? bizde dışarıdan et dir baklagildir saman ithal ediyoruz... üretmiyor tüketiyoruz... aradaki fark...
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