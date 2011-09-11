LG, iPad 2 ekran sorununu giderdi, panel üretiminde artış bekleniyor

iPad 2'nin Mart ayında duyurulması ve hemen ardından piyasaya sürülmesi sonrası beklenmeyen müşteri talebi, cihazın ekranlarını üreten LG Display firmasını yetersiz üretim sıkıntısına sokmuştu. 2 haftaya kadar teslimatı uzayan siparişlere bir de bazı ekranlarda ortaya çıkan arka aydınlatma hataları eklenince Apple yeni bir ekran tedarikçisi aramaya başlamıştı.





LG'nin 4 milyondan 2.5 milyona düşen Temmuz ayı üretimi nedeniyle Apple, Samsung Electronics ve Chimei Innnolux (CMI) firmalarından 9.7 inçlik dokunmatik panel ihtiyacını karşılama yoluna gitmişti. Samsung Electronics 2 milyon iPad 2 paneli üretirken CMI ise 450 000 - 500 000 üniteyle stok sıkıntısını büyük ölçüde gidermişti.





Apple'ın bu iki firmanın verdiği destekle 2011 üçüncü çeyrekte 12-15 milyon arasında iPad 2 modelini müşterilerine sunmuş olacağı belirtiliyor.





Digitimes'ın haberine göre Apple'ın kendine olan güvenini kaybetmekle karşı karşıya olan LG Display, Ağustos ayında bahse konu hataları giderdi ve 4 milyon panel üretimi ile eski kapasitesine geri döndü. Eylül ay için ise yine 4 milyon paneli Apple'a teslim edecek olan LG bu miktarın biraz daha üzerine çıkmayı umut ediyor.





Küçük boyutlu panel üretimini düzene sokan LG buna rağmen notebook ve LCD TV'ler için panel üretiminde daralma yaşıyor. Son gelen raporlar üretim kapasitesinin düştüğü yönünde.