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LG, iPad 2 ekran sorununu giderdi, panel üretiminde artış bekleniyor

7 yıl
4,8b
1
27
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad 2'nin Mart ayında duyurulması ve hemen ardından piyasaya sürülmesi sonrası beklenmeyen müşteri talebi, cihazın ekranlarını üreten LG Display firmasını yetersiz üretim sıkıntısına sokmuştu. 2 haftaya kadar teslimatı uzayan siparişlere bir de bazı ekranlarda ortaya çıkan arka aydınlatma hataları eklenince Apple yeni bir ekran tedarikçisi aramaya başlamıştı.

LG'nin 4 milyondan 2.5 milyona düşen Temmuz ayı üretimi nedeniyle Apple, Samsung Electronics ve Chimei Innnolux (CMI) firmalarından 9.7 inçlik dokunmatik panel ihtiyacını karşılama yoluna gitmişti. Samsung Electronics 2 milyon iPad 2 paneli üretirken CMI ise 450 000 - 500 000 üniteyle stok sıkıntısını büyük ölçüde gidermişti.

Apple'ın bu iki firmanın verdiği destekle 2011 üçüncü çeyrekte 12-15 milyon arasında iPad 2 modelini müşterilerine sunmuş olacağı belirtiliyor.

Digitimes'ın haberine göre Apple'ın kendine olan güvenini kaybetmekle karşı karşıya olan LG Display, Ağustos ayında bahse konu hataları giderdi ve 4 milyon panel üretimi ile eski kapasitesine geri döndü. Eylül ay için ise yine 4 milyon paneli Apple'a teslim edecek olan LG bu miktarın biraz daha üzerine çıkmayı umut ediyor.

Küçük boyutlu panel üretimini düzene sokan LG buna rağmen notebook ve LCD TV'ler için panel üretiminde daralma yaşıyor. Son gelen raporlar üretim kapasitesinin düştüğü yönünde.

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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
LG paneller gerçekten kaliteli bunu hem lg nin kendi ürünlerinden hemde apple ürünlerinden biliyoruz ama apple cihazlarını insanlar peynir ekmek gibi alıyorlar ve aceleyle üretilen panellerde doğal olarak sorun çıkabiliyor Kapasite biraz artarsa yeni çalışan alımıyla sıkıntı giderilir valla apple LG ye de ekmek kapısı oldu baksanıza milyonlarca ekran satıyor
ayrıca birde şunu söylemek istiyorum birileri çıkmış bu ekranları apple geliştiriyor diyor hatta kendi niye üretmiyor lgye ürettiriyor diyenler bile var ya panel üretmek kolay şey mi parmakla sayılacak kadar az büyük panel üreticilerinin sayısı...iphone4 ün retine ekranını gösterip apple ı övenler o teknoloji panel üreticisine ait yani ekranın kaliteli olması apple sayesinde değil onun yerine sen o kadar yüksek çözünürlükte sistemin hızlı çalışmasıyla övün çünkü apple donanım değil yazılım şirketi
LG paneller gerçekten kaliteli bunu hem lg nin kendi ürünlerinden hemde apple ürünlerinden biliyoruz ama apple cihazlarını insanlar peynir ekmek gibi alıyorlar ...
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antonidas 7 yıl
elektronik ürünlerin hiç bir zaman ilk parti üretimini almamak lazım
nokia 5800 var bende, çıkar çıkmaz almadım, bekleyip almıştım, hiç bir sorunu yok aletin,
ipad 2'yi de geç alabildim,onda da sorun çıkmadı
elektronik ürünlerde, hata olur, istedeiğin kadar kaliteli malzeme kullan
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pocemonmutlu 7 yıl
Bende elektroworld mağzasından 16gb-Wifi almıştım burdaki fotonun daha beteri vardı, hemen iade ettim. 2 ay sonra darty'den 64gb-3g-Wifi aldım ve hemen orda acıp kontrol ettim sıfır ekran hatası. iPad2 alacağınız yerde varsa karanlık bir ortama geçip power tuşuna basmanız yeterli herşey görünüyor (ışık sızdırma,ölü Pixel)
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deagle100 7 yıl
Bende de sorun yok,çok şükür.
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Besiktask34 7 yıl
bir elmada kurt varsa organikdir, yabancı madde yokdur içinde

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SystemApps 7 yıl

mustafam33

bir elmada kurt varsa organikdir, yabancı madde yokdur içinde

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valla bakarsan ilacını yaparsan kurt organikde de olmaz.Bakımsız kurtlanmış dağda kendiğinden yetişmiş elmaları size kakalıyorlar


Kurtlu ya galiba ondan size bu kadar tatlı geliyor kımıl kımıl

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SystemApps 7 yıl
elma bırak şu kurtlarını gizlemeyi yavas yavas kurtların dökülüyo işde :D
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Besiktask34 7 yıl
bendede yok oyle bir şey
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pEgaTR 7 yıl
Knightfall
swat882 vay beeee samsung apple a panel üretsin apple da samsunga dava açsın.....yalan dünya işte
Samsung hayir duasi almiyor karsiliginda, Apple en buyuk musterilerinden biri.

Yoruma bak çay demle ! Sanki bedavaya yapıyor panelleri ! Ya sabır ya sabır !
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swat882 7 yıl pEgaTR
pEgaTR

Knightfall

swat882 vay beeee samsung apple a panel üretsin apple da samsunga dava açsın.....yalan dünya işte
Samsung hayir duasi almiyor karsiliginda, Apple en buyuk musterilerinden biri.


Yoruma bak çay demle ! Sanki bedavaya yapıyor panelleri ! Ya sabır ya sabır !


dalgasına söyledim bea
biliyoruz herhalde
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Makaroncu 7 yıl
Burda gold bilgisayardan aldım 2 sene garantisi var daha 3 ay olmadı alalı faturası falan var 3g 16gb siyah model bi irtibata geçelim bakalım
Gold da paralel ithalat yoluyla getiriyo heralde ondan benim cihazda biraz sorunlu
Karanlıkta aynı yukarıdaki resimdeki gibi gözüküyo ben ekrana bastırmışımdır falan diye düşünmüştüm bu resmi görene kadar
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brkkyk 7 yıl
muratremix lakaplı arkadaş doğru söylüyor, burada önemli olan ips panel kullanılmış olması. Kimin ürettiği açıkcası çokta mühim değil.
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Makaroncu 7 yıl
Benim ipad 2 m de aynı bu resimdeki sorun var bende kendim yaptım zannediyodum :S Ne yapmam gerekiyo?
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@dministrator 7 yıl Makaroncu
Kadirhan96

Benim ipad 2 m de aynı bu resimdeki sorun var bende kendim yaptım zannediyodum :S Ne yapmam gerekiyo?


Türkiye'den Bilkom garantili aldıysanız, herhangi bir Bilkom'a götürün. Türkiye'den farklı bir ithalatçıdan aldıysanız belirtilen yere götürün. Yurtdışından aldıysanız ve fatura yada fişiniz varsa herhangi bir Bilkom'a götürün. Yurtdışından aldıysanız ve fişininiz yada faturanız yoksa eğer varsa tanıdığınız aracılığıyla garanti için yurtdışına yollayabilirsiniz ama eğer yoksa elinizden birşey gelmez maalesef.
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TikaMasala 7 yıl
Panel IPS olduktan sonra hangi üreticiden çıktığı çok önemli değil. Birebir muadil olmadıktan sonra Apple salak değil ki farklı lcd ye sahip iPad 2 leri satsın. Birine IPS birine TN koyacak değil ya.
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