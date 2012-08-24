LG, ikinci nesil dört çekirdekli akıllı telefonu için ilk tanıtım videosunu yayınladı





Qualcomm tarafından resmen doğrulanan LG'nin yeni dört çekirdekli akıllı telefonuna ait ilk tanıtım videosu yayınlandı. Cihaza özel bir internet sitesini hizmete sunan üretici, önümüzdeki günlerde beş video daha paylaşayacak.

ARM Cortex-A15'ten esinlenilerek oluşturulan 28nm'lik dört Krait işlemci ve OpenGL ES 3.0 destekli yeni nesil Adreno 320 GPU'nun eşlik ettiği Snapdragon S4 Pro serisi APQ8064, Cortex-A9 işlemcili ilk dört çekirdekli çipsetler ve çift çekirdekli Snapdragon S4'lerden yaklaşık %40 daha yüksek performans sergiliyor. Modem içermeyen yongayla birlikte 3G/4G LTE iletişim teknolojilerini beraberinde getiren yine Qualcomm üretimi MDM9615 modelinin kullanılması bekleniyor.

İkinci nesil dört çekirdekli çipsetlerden ilki olan APQ8064, LG'nin yakında duyuracağı amiral gemisine eşlik edecek. Almanya'daki IFA 2012'de resmiyet kazanmasına kesin gözüyle bakılan aygıtın, 13MP kamera, 2GB RAM ve 4.7 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Henüz ekran büyüklüğü ve çipset dışında herhangi bir detayı onaylanmayan telefon, mobil sektörde Güney Koreli üreticiye önemli bir çıkış yapma fırsatı sunabilir.

Üst düzey performans ve konsol kalitesinde grafikler sunacak LG'nin Android işletim sistemli telefonu hakkında yeni detaylar için Korece hazırlanan kaynak bağlantısına göz atabilirsiniz. İlk tanıtım videosu aşağıdadır.

http://www.lgmobile.co.kr/event/optimus/new/index.html