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LG, ikinci nesil dört çekirdekli akıllı telefonu için ilk tanıtım videosunu yayınladı

6 yıl
3,1b
1
14
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Qualcomm tarafından resmen doğrulanan LG'nin yeni dört çekirdekli akıllı telefonuna ait ilk tanıtım videosu yayınlandı. Cihaza özel bir internet sitesini hizmete sunan üretici, önümüzdeki günlerde beş video daha paylaşayacak.
ARM Cortex-A15'ten esinlenilerek oluşturulan 28nm'lik dört Krait işlemci ve OpenGL ES 3.0 destekli yeni nesil Adreno 320 GPU'nun eşlik ettiği Snapdragon S4 Pro serisi APQ8064, Cortex-A9 işlemcili ilk dört çekirdekli çipsetler ve çift çekirdekli Snapdragon S4'lerden yaklaşık %40 daha yüksek performans sergiliyor. Modem içermeyen yongayla birlikte 3G/4G LTE iletişim teknolojilerini beraberinde getiren yine Qualcomm üretimi MDM9615 modelinin kullanılması bekleniyor.
İkinci nesil dört çekirdekli çipsetlerden ilki olan APQ8064, LG'nin yakında duyuracağı amiral gemisine eşlik edecek. Almanya'daki IFA 2012'de resmiyet kazanmasına kesin gözüyle bakılan aygıtın, 13MP kamera, 2GB RAM ve 4.7 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Henüz ekran büyüklüğü ve çipset dışında herhangi bir detayı onaylanmayan telefon, mobil sektörde Güney Koreli üreticiye önemli bir çıkış yapma fırsatı sunabilir.
Üst düzey performans ve konsol kalitesinde grafikler sunacak LG'nin Android işletim sistemli telefonu hakkında yeni detaylar için Korece hazırlanan kaynak bağlantısına göz atabilirsiniz. İlk tanıtım videosu aşağıdadır.

http://www.lgmobile.co.kr/event/optimus/new/index.html Yorum Yaz
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Evivva 6 yıl
En azından İngilizce altyazılı olsa iyi olurdu :D
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Stanislas Xavier 6 yıl en beğenilen
4.7" büyüklük olarak 4.3" lerden pek de farklı değil,en azından 4x hd için konuşacak olursam.Çerçeveleri gayet dar yaptıkları için ele avuca rahat geliyor,açıkçası ben 4x hd yi çok beğendim ama şimdi yazacaklar zaten yazılım tarafında Lg can yaktı fakat akıllanmış gibi görünüyor prada 3 e 4.0 güncellemesini erkenden verdi.Sonraki modellerde de öyle yapacağını umuyorum.Yeni model donanım anlamında müthiş duruyor.Merak uyandırmayı başardı.Umarım Lg bu modellerle şanssızlığını kırar da piyasada rekabet ortamı artar.
4.7" büyüklük olarak 4.3" lerden pek de farklı değil,en azından 4x hd için konuşacak olursam.Çerçeveleri gayet dar yaptıkları için ele avuca rahat geliyor,açıkç...
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DH Misafiri 6 yıl
Çıkan ilk S4 Pro ve 2 Gb ram sahibi telefonu satın alacağım ve en azından 3-4 sene idare edeceğini düşünüyorum ama Lg'nin ortaya koyacağı tasarım benim fikrimi değiştirebilir genelde tasarımları estetikten uzak yazılıma pek bakmayacağım romla kapanabilir o eksiklik bence.
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orhanyıldız 6 yıl
DH Misafiri

Windows 8 li Nokia Lumia 41 MP pureview e, Adreno 320 GPU Snapdragon S4 Pro serisi APQ 8064,bu sistemi koysun vede Lumia 900 4.7inclik bir görünüm versin işte o zaman gerçek teknoloji savaşı başlar.Eğer ekranı Full Hd olursa yanında çerez olur.Aksi taktirde Nokia nın planları ekte sunduğum gibi hüsran olur. inciswf.com/... Bilen


Performans özürlü arm11 varken nokia snapdragon s4 pro koyarmı be peah. Adamlar 10 senedir vazgeçemediler arm11 den.
Bence iyide ediyor çünkü 808 de kullanılan işlemciye "symbiana yeterde artar" şeklinde yorum yapan fanlar var. Böle insanların eline vereceksin 3310u.
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DH Misafiri 6 yıl
Windows 8 li Nokia Lumia 41 MP pureview e, Adreno 320 GPU Snapdragon S4 Pro serisi APQ 8064,bu sistemi koysun vede Lumia 900 4.7inclik bir görünüm versin işte o zaman gerçek teknoloji savaşı başlar.Eğer ekranı Full Hd olursa yanında çerez olur.Aksi taktirde Nokia nın planları ekte sunduğum gibi hüsran olur. inciswf.com/...
Birkan Bilen
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mansurmarsak 6 yıl
Arkadaşlar LG den yazılım olarak canınız yanmış anlıyorum ama LG de eski LG değil artık. Ben LG nin de bunun farkında olduğunu ve bu modelle birlikte yazılım işini de düzelteceğine inanıyorum. Zaten tasarım,donanım ve kalite olayı Lg de hayli hayli var. Bir tek yazılım olayı kaldı, Onuda halletmeye çalışıyorlar.
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xxxx1 6 yıl
LG; donanımın sınırlarını zorluyor ve yukarı çekiyor...buda diğerlerini harekete geçiriyor...
her durumda boş durmuyorlar,haberde bahsi geçen doananım akla zarar bilgisayar donanımları gerçekten, bir de şu çalışkanlığını yazılım desteğinde gösterse bu LG ile baş edilemez...
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duygusal-madam 6 yıl
1080p olursa fiyatıda uygun olursa çok büyük bir çıkış yapar LG
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acmtncy 6 yıl
donanımlar gerekli olandan çok daha hızlı gelişiyor. adreno225 hd çözünürlükte nenamarkta 55+ fps alıyor ki oyunlar bundan çok daha az performans istiyor. şu an en iyi grafikli mobil oyunun bile sgs2'de bir problem yaşayacağını sanmıyorum. yazılım geliştirenlerden yüksek performans isteyen yazılım gelmeyince donanım üreticilerinin isteğini firmalar ağır arayüzler üreterek gideriyor. firmalar yeni telefon satıyor, üreticiler de donanım. olan telefonunun yavaşladığını düşünüp yeni cihaz alan tüketicinin cüzdanına oluyor. xda'dan yüklediğiniz ics, resmi gingerbreadden daha akıcı çalışıyor. bakalım jellybean yaygınlaşınca neler olacak.
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Bukalemun 6 yıl
LG KP500 - LG ARENA - LG 3D VE LG X2 Yİ DE BUNLAR ÜRETMEDİ Mİ? ŞİMDİ AÇ SOKAKLARDA GEZİYORLAR ... !!!
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Stanislas Xavier 6 yıl en beğenilen
4.7" büyüklük olarak 4.3" lerden pek de farklı değil,en azından 4x hd için konuşacak olursam.Çerçeveleri gayet dar yaptıkları için ele avuca rahat geliyor,açıkçası ben 4x hd yi çok beğendim ama şimdi yazacaklar zaten yazılım tarafında Lg can yaktı fakat akıllanmış gibi görünüyor prada 3 e 4.0 güncellemesini erkenden verdi.Sonraki modellerde de öyle yapacağını umuyorum.Yeni model donanım anlamında müthiş duruyor.Merak uyandırmayı başardı.Umarım Lg bu modellerle şanssızlığını kırar da piyasada rekabet ortamı artar.
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simaros 6 yıl
şimdi eksileyecekler ama mekanı beyaz yap sarışın saçları 3numara bir adam getir sana apple reklamı
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