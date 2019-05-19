LG Infogram bilgi yarışması ödül dağıtıyor

Geçmiş yıllarda sevilerek takip edilen LG’nin bilgi yarışması Infogram Ramazan ayıyla birlikte yeniden başlıyor. Oyuncular soruları bildikçe puanlar topluyor ve farklı LG ürünlerinden kazanma şansı elde ediyor.

Yeniden başlıyor

www.lginfogram.com web sitesi üzerinden kayıt yaptıran yarışmacılar, 31 Ekim’e kadar, spordan sanata, bilimden tarihe çeşitli kategorilerde soruları doğru cevapladıkça puan ve coin kazanıyor. Daha sonra kazandıkları puanlarla diğer katılımcılarla yarışırken, jetonları da sanal mağazadan seçecekleri ürünleri almak için kullanabiliyorlar.

Ayrıca Bkz.

"Popüler Asphalt serisi espor turnuvası oluyor"

Genel Kültür, Tarih, Sanat, Spor ve Bilim kategorilerinin yer aldığı yarışmada kullanıcılar “Çift Cevap” ve “Yarı Yarıya Cevap” opsiyonlarını da kullanabiliyorlar. Oyuncular, LG Infogram yarışma süresinde karşılarına çıkan görevleri tamamlayıp Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden paylaşırsa ekstra jeton kazanma hakkına sahip oluyor.

Infogram katılımcıları jetonlarına göre sanal mağazadan LG Buzdolabı, LG Bulaşık Makinesi, LG Televizyon, LG Klima,LG Akıllı Telefon, LG Speaker gibi ürünlerle birlikte MediaMarkt ve Teknosa indirim kuponu gibi hediyelere sahip oluyorlar.