Popüler Asphalt serisi espor turnuvası oluyor

ESL ile iş birliği yapan Gameloft beğenilen yarış oyunu Asphalt için espor turnuvası düzenliyor. Turnuvanın resmi oyun cihazı ise Xiaomi Black Shark oyuncu odaklı akıllı telefon olacak.

Dev turnuva

Asphalt Espor Series adındaki turnuva Asphalt 9: Legends oyununu barındırıyor. 9 ülkeden oyuncular 4 ay boyunca adrenalin yüklü yarışlarda turnuva elemelerine katılabilecek ve her ülkeden en iyi oyuncunun katılacağı, 20,000€ ödüllü büyük finalde yarışma şansını elde edebilecekler.

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Asphalt Esports Series’in ilk eleme turları 20 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor. En iyi takımlar genel sıralamalarına göre seçilecek ve ardından Ağustos ayında Gamescom oyun fuarında yapılacak büyük final için Almanya'da buluşacak.

Turnuva Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Güney Kore, İspanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nden katılacak oyunculara açık olacak. Gameloft ayrıca, turnuvayı daha heyecanlı hale getirmek için turnuvanın resmi araba markası olarak Porsche’u da davet etti.