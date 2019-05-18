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Popüler Asphalt serisi espor turnuvası oluyor

Oyun dünyasının en çok indirilen yarış oyunu ünvanına sahip Asphalt 9: Legends espor turnuvası düzenliyor. Büyük finallerde 20.000 Avro ödül kazanma şansı var.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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ESL ile iş birliği yapan Gameloft beğenilen yarış oyunu Asphalt için espor turnuvası düzenliyor. Turnuvanın resmi oyun cihazı ise Xiaomi Black Shark oyuncu odaklı akıllı telefon olacak.

Dev turnuva

Asphalt Espor Series adındaki turnuva Asphalt 9: Legends oyununu barındırıyor. 9 ülkeden oyuncular 4 ay boyunca adrenalin yüklü yarışlarda turnuva elemelerine katılabilecek ve her ülkeden en iyi oyuncunun katılacağı, 20,000€ ödüllü büyük finalde yarışma şansını elde edebilecekler.

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Asphalt Esports Series’in ilk eleme turları 20 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor. En iyi takımlar genel sıralamalarına göre seçilecek ve ardından Ağustos ayında Gamescom oyun fuarında yapılacak büyük final için Almanya'da buluşacak.

Turnuva Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Güney Kore, İspanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nden katılacak oyunculara açık olacak. Gameloft ayrıca, turnuvayı daha heyecanlı hale getirmek için turnuvanın resmi araba markası olarak Porsche’u da davet etti.

 

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DH Misafiri 2 hf.
İlginç e spora uygun değil gibi sanki
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Angel of the Lord 2 hf.
Multiplayer'da tuhaf tuhaf olaylar dönüyor. Bununla nasıl turnuva yapacaklar merak ediyorum. Hileyi kastetmiyorum. Olur olmadık yerde parçalanan arabalar, senin üstüne düştüğün araba değil de senin kaza geçirmen. Birkaç saniye sonra bu olayın tam tersinin olması..
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DeepBluee2 2 hf.
oyunda bir sürü hile var önce o 20 bin euro ya o hataları çözsünler aynı güçteki 1 araba diğerini geçemiyor ve çok fark atıyor yarışı tekrar izlediğinde hile olduğu bes belli ama çözüm yok ayrıca pay to win olduğu için olsa gerek oyunda ilk 1-100 arası zaten o parayı o oyuna vermişlerdir çünkü oyun pay to win ben neredeyse 7-8 aydır oynuyorum daha o adamlara 2 adım yaklaşamadım
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Kulak Misafiri 2 hf. DeepBluee2
Turnuvada hile yapacak değiller ya. Telefon farklı, hesap farklı. Hile insanın oyun kabiliyetini köreltiyor. Zaten o kişiler hemen elenip giderler. Dediklerin doğru ama konuyla pek alakalı değil.
Bu serinin espora dahil olması çok yerinde. Hatta geç kalındı bile. Asphalt 8’de multi oynadığım dönemleri hatırlıyorum, çok iyiydi. Asphalt 9’u pek deneyinleyemedim ama aynı ilgili görmüş demek ki.
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