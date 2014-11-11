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LG "karakter sahibi" AKA akıllı telefonunu duyurdu

4 yıl
1,1b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG

LG'nin karakter sahibi olarak tanımladığı ve içerisinde barındırdığı içeriğe göre farklı ruh halini yansıtabilen yeni AKA adlı akıllı telefonu Güney Kore'de resmiyet kazandı.

LG AKA aslında çok büyük bir teknolojik yenilik getirmiyor. Quick Circle kılıf aksesuarından hatırladığımız yuvarlak interaktif ekran burada farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani asıl olay kılıf ile birlikte gerçekleşiyor. 

Ön panel için koruma sağlayan bu kılıf kızaklı bir yapı arz ediyor ve yukarı aşağı hareket edebiliyor. Kızağın sabit olduğu durumda üst kısımda ekranın bir kısmı açıkta kalıyor ve göz animasyonları bu bölümde oynatılıyor. Kızak aşağı çekilince bildirim ve saat bilgilerinin olduğu ekran bölümü de ortaya çıkıyor. LG bu kızaklı sistemi Mask olarak adlandırmış ve sektörde bir ilk olduğunu belirtiyor. 

4 farklı renge sahip olan bu kılıf renge göre de bir animasyon karakteri barındırıyor. Sarı kılıf Eggy, beyaz kılıf Wookie, mavi kılıf Soul ve pembe kılıf YoYo karakterini getiriyor. Gözler bu karakterlere ait. Ön kapak değişince karakterler de değişiyor. Ayrıca ekranın üst kısmında bu karakterlerin animasyonları da oynatılıyor. 

LG AKA modelinin donanımı ise 5 inçlik 720p IPS ekran, 4 çekirdekli bir işlemci, 1.5GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, 8MP çözünürlükte lazer odaklamalı arka kamera, 2610mAh gücünde batarya şeklinde sıralanıyor. Model şimdilik sadece Güney Kore'de satışa çıktı. Fiyatı ise 460$ civarında.  

http://www.phonearena.com/news/LG-intros-AKA-a-pretty-crazy-smartphone-that-has-facial-expressions_id62700 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
midmid 4 yıl
işte o telefonun videosu. Çok etkileyici ancak kullanımı nasıl bilemedim

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erc44 4 yıl
LG ye helal olsun. geliştirdi kendini iyice
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Carbon Dioxide 4 yıl
LG 1-2 seneye kalmaz piyasayı alıp götürür tek başına.
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SteveMeade 4 yıl
Çok iyi düşünülmüş
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ergün.sahin 4 yıl
diğerlerinden farkı olmamasına rağmen yeni bir teknoloji olarak görünüyor
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szr1907 4 yıl
Kendi telefonumdan soğudum karaktersiz karaktersiz duruyor burada. Bu karaktersiz el aleme mesaj filan da atıyordur. Gece gece çok soğudum telefondan. İşte bunlar hep karakter yoksunluğu.


Ayrıca bu uzak doğulu kızlar niye bana çekici geliyor.
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Apple Specialist 4 yıl
Ne yani lg g3,g2 karaktersizmi hemen dava açıyorum lgye..
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techniquest35 4 yıl
İlginç .Karaktersiz bir insanda karakterli telefona denk gelirsek durumu ozetleyemem
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The-Engineer 4 yıl
Bu devirde karakter sahibi telefonun olacakk
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EinsteininTorunu 4 yıl
LG ne zaman yeni tel. tanıtsa , o kızı hep koyuyor afişlere :D
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Gömceli 4 yıl
5
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