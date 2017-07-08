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LG mobil bölümü yine hüsran yaşattı

Beğeni toplamasına rağmen amiral gemi akıllı telefonu G6 beklenen satışları yapamayınca, LG’nin mobil bölümü 9 çeyrek üst üste zarar ederek yeni bir rekora imza attı.
1 yıl
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46
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Büyük umutlarla amiral gemi akıllı telefon modeli G6’yı piyasaya süren ve yükselişe geçmeyi bekleyen LG yine beklediğini elde edemedi. Beğeni toplayan LG G6 amiral gemisi, mobil bölümü ayağa kaldırmaya yetmedi.

 

Yine hüsran

 

Firmadan yapılan açıklamaya göre yılın ikinci çeyreğinde 574 milyon dolarlık kar elde edildi. Yıl bazında yüzde 14 düşüş yaşandı. Analizlerin ortak beklentisi olan 654 milyon dolar net karın da gerisinde kalınmış oldu.

 

Düşük performansın en büyük sebebi yine mobil bölüm oldu. Yılın ikinci çeyreğinde mobil bölüm 86 milyon dolar zarar etti. Böylece arka arkaya dokuz çeyrekte de zarar yazılmış oldu. Özellikle LG G6’nın reklam harcamalarının bölümü fazlasıyla zorladığı dile getiriliyor. Ayrıca K ve X serileri de beklenen satışları yapamadı. Yine televizyon ve beyaz eşya bölümleri de daha düşük kar elde etti.

 

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LG mobil bölümü sıkı rekabet koşullarını aşabilmiş değil. Bir taraftan Samsung ve Apple adeta piyasayı silip süpürürken, Huawei gibi Çinli üreticiler de önemli satışlar yapıyor. Bu bakımdan LG G6 çok beğenildi ancak rekabeti yenemedi. Yakında piyasaya çıkacak V30 amiral gemisi de aynı rekabet koşulları ile karşı karşıya kalacak. 

 

https://www.phonearena.com/news/LGs-Q2-profits-lower-than-expected-struggling-mobile-division-to-blame_id95780 Yorum Yaz
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Guhong01 1 yıl en beğenilen
doğru düzgün fiyatlarla telefon çıkartsalar bu durum yaşanmaz, insanlarda hala "LG iyi telefon yapıyor" algısı olmadan hangi akla hizmet 3000+ TL ye telefon çıkartabiliyorlar Allah'ın aşkına, önce dur bir kendine bak. G5'i sadece 2 kişinin elinde gördüm, G6'yı hiç görmedim, çok yanlış bir pazarlama stratejisi yürütüyorlar
doğru düzgün fiyatlarla telefon çıkartsalar bu durum yaşanmaz, insanlarda hala "LG iyi telefon yapıyor" algısı olmadan hangi akla hizmet 3000+ TL ye telefon çık...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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cngzmls 1 yıl
Lg'nin önceki telefonlardan kalan "Lg çok arıza yapar."imajı var. Bu imaj varken çok satış yapamaz.
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QRX 1 yıl dermeister01
dermeister01
arabada volvo telefonda lg herkes beğenir kimse almaz...

Hayatımda gördüğüm en kötü benzetme olabilir.
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DH Misafiri 4 ay
slm yaklaşik htc m7 den dileyilm htc kulaniyurum ilk dfa lg aldim cok memmunum lg v30 + aldim istetiklerim bunda var lg v 40 + almayi düşünuyurum şüanda pili ıyı goruntusude güzel hizli gercekten htc den bile
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DH Misafiri 1 yıl
Root yetkisini sadece avrupaya vermesi bile çok olumsuz ve haksızca avrupayı bu kadar üstün tuttuğu sürece bu hezimeti bitmez
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DH Misafiri 1 yıl
Kim ne derse desin hiç bir şekilde LG nin üstüne her kulvarda rakip tanımam LG yaptığı ürüblerin parasını sonuna kadar hakediyor. Samsung isim yapmış Apple hiç bir lafım yok. Zaten android değil sistemleri. Huawei bu sektör de gerçekten mükemmel çıkış yaptı. Ben telefon,beyaz eşya, televizyon vs kıyaslama yapsam elimde ki lg cihazlar emsallerinden on kat üstün abartmıyorum. Ben samsunga o kadar para vermem. Ve diğer saçma markalara. Giderim yerli malı vestel alırım ki zaten hepsi bunların bir süre sonra çöp oluyor. Apple işin dışında bırakarak çünkü sistemi ve stabil olması onu farklı kılıyor. LG beklentilerinizi sonuna kadar karşılayan telefon üretiyor. Amiral gemileri K serileri bakın emsallerini kıyaslayın. Samsung ve diğer telefonlara bakın kaç kişi yeni getirdiği ürünleri ve özellikleri kullanıyor. Ben samsungçuyum derseniz o ayrı size aynı sistemi daha fazla fiyata satan bir firma, iki özellik koy hopp hemen etikete yansıt. Gün gelecek insanlar markaların bir öneminin olmadığını anlayacak ama genelde dünyada marka durumu var. Samsung marka satıyor. Bakınız beats marka satıyor.Huawei satışını arttırdı neden çünkü ürünleri çok sağlam. Sony bir çok özellik koydu neden kimsenin elinde gözükmüyor? Bu soruların hepsi yakın zamanda markaların değil başka durumların söz konusu olacağını göreceğiz...
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DH Misafiri 1 yıl
Sanırım biraz yanlış takvimleri var. Herkesten önce davranacağız diye telefonu önden çıkarıyorlar daha son nesil işlemciler hazır değil ancak telefon çıktıktan bir-iki ay sonra yeni nesil işlemciler cihazlarda gözüküyor. Bu da tüketicide eski telefon algısı oluşturuyor. Bir de G serisini amiral gemisi sınıfından düşürüp fiyatı oralarda tutmak da ayrı bir hata olabilir. G serisi kullanan arkadaşlarımın çoğu da teknik sıkıntılardan muzdarip.
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St Batuhan 1 yıl
G2 ye etken Optimus G ve buna etken de aslında Google desteğiydi. Google kime Nexus ürettirdiyse şahlandı ve sonrasında bırakınca tutunamadı. Samsung bile uçmasına rağmen firma içi hayal kırıklıkları yaşadı ama ayakta durmayı ve kendi başına da doğru adım atmayı bildi. HTC de yeni toparlıyor. Eh sonuç olarak LG de toparlayacaktır yakın zamanda. Bi Sony'e el atmadı şu Google var ya... Aksine çelme taktı bir de Z3 e 7.0 ı hazırlarken.
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Androit kullanici 1 yıl yusufc2012
Aynen sony xa ve xa ultra güncellemeleri çok geç verdiler sony in de pek iyi yanı kalmamış
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Androit kullanici 1 yıl yusufc2012
Sony zaten e5 e android 7 vermeyerek kendi ayağına sıktı bile güncelleme vasatlığı konusunda samsung ile yarışıyor
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yusufc2012 1 yıl Androit kullanici
2 yıllık Z3+ cihazlara 7.1 getirmesine ne diyeceksin
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Azumi 1 yıl
LG G4 ve şimdi de G5 kullanan biri olarak LG ilk önce kronik sorunlardan kurtulmalı her yeni amiral gemisi tanıtıldığında insanlar hangi kronik sorun ile gelicek acaba gözüyle bakıyor ilk önce bu algıyı kırmalı sorunsuz cihazlar üretmeli. Tasarım konusunda G2'den sonra hep bi geriye gitti Samsung S6 ile birlikte bi tasarım çizgisi tutturdu ver her sene kozmetik geliştirmelerle üstüne katarak gidiyor LG ise her sene bambaşka bi tasarımla çıkıyor, donanımda da bu sene rakiplerinin gerisinde kaldı buna rağmen 3000 lira üzeri fiyat isteniyor G5 (sd820) kullanan biri olarak neden G6ya sd820'nin oveclocklusu 821'e geçmek için 3000 küsür lira para vereyim biz bilgisayar başında daha telefon piyasaya çıkmadan satmayacağını zarar edeceğini öngörmüşken LG tarafında nasıl beklentilerin altında kalıyor anlamış değilim
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axesis 1 yıl
3 senedir lg ye mail atıyorum tasarımı şu şekilde yapın bakın zarar edersiniz diye her defasında ilgili bölüme iletilecek diye mesaj geliyor değişiklik yok .. ABİ hiç bilmiyosan al bir asus telefon 5000 mha pil çift kamera çift hat .. çokmu zor bunu koymak içine .. neymiş sonsuz ekranmış HİKAYE
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McLaren64 1 yıl
Üst düzey modellerde sadece Apple ve Samsung kalacak gibi pazarda. LG, Sony resmen yokları oynuyor. Bir de Çinliler fiyat avantajı ile pazar elde ettiler. LG yakinda telefon pazarından çekilirse şaşırmam. 9 çeyrektir üst üste zarar ne demek?
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