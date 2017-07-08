LG mobil bölümü yine hüsran yaşattı

Büyük umutlarla amiral gemi akıllı telefon modeli G6’yı piyasaya süren ve yükselişe geçmeyi bekleyen LG yine beklediğini elde edemedi. Beğeni toplayan LG G6 amiral gemisi, mobil bölümü ayağa kaldırmaya yetmedi.

Yine hüsran

Firmadan yapılan açıklamaya göre yılın ikinci çeyreğinde 574 milyon dolarlık kar elde edildi. Yıl bazında yüzde 14 düşüş yaşandı. Analizlerin ortak beklentisi olan 654 milyon dolar net karın da gerisinde kalınmış oldu.

Düşük performansın en büyük sebebi yine mobil bölüm oldu. Yılın ikinci çeyreğinde mobil bölüm 86 milyon dolar zarar etti. Böylece arka arkaya dokuz çeyrekte de zarar yazılmış oldu. Özellikle LG G6’nın reklam harcamalarının bölümü fazlasıyla zorladığı dile getiriliyor. Ayrıca K ve X serileri de beklenen satışları yapamadı. Yine televizyon ve beyaz eşya bölümleri de daha düşük kar elde etti.

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LG mobil bölümü sıkı rekabet koşullarını aşabilmiş değil. Bir taraftan Samsung ve Apple adeta piyasayı silip süpürürken, Huawei gibi Çinli üreticiler de önemli satışlar yapıyor. Bu bakımdan LG G6 çok beğenildi ancak rekabeti yenemedi. Yakında piyasaya çıkacak V30 amiral gemisi de aynı rekabet koşulları ile karşı karşıya kalacak.