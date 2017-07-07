Xiaomi’nin yeni canavarı Chiron kod adına sahip

Akıllı telefon pazarına kalıcı bir temel atan ve fiyat-performans çizgisini bozmadan sürdüren Xiaomi, yine ses getirecek bir akıllı telefon hazırlığı içerisinde. Chiron kod adlı bu akıllı telefon çerçevesiz ekranı ile dikkatleri üzerine çekecek.

Çok iddialı

Sektörden gelen bilgilere göre Chiron için 6 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğünde bir ekran kullanılacak. Sektörde henüz böyle bir ekran mevcut değil ancak Japan Display geçtiğimiz günlerde tam da bu ölçülerde bir ekran duyurmuştu.

6 inç boyuta ve 1080x2160 piksel şeklinde bir çözünürlüğe sahip olan Full Active LCD ekran JDI’ın önemli teknolojilerine ev sahipliği yapıyor. Yan kenarların çok ince hale getirilmesi için Pixel Eyes adı verilen bir teknoloji kullanılıyor. İkinci nesle terfi eden bu teknoloji ince kenarlar yanında daha derin siyahlara imkan tanıyor ve ekranın ıslak elle bile kullanılabilmesini sağlıyor.

Full Active ise yeni bir modülasyon teknolojisi ile alt kenarın da diğer kenarlar kadar ince olmasını sağlıyor. Böylece telefonun genel ölçüleri ile ekran ölçüleri arasındaki fark en aza indirilmiş oluyor.

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"Huawei Mate 10 da çerçevesiz ekran modasına uyuyor"

Huawei Mate 10 modeli için de aynı ekran gündeme gelmişti. Anlaşılan Çinli üreticiler bu yeni ekrana oldukça fazla ilgi gösteriyor. Aynı dönemler içerisinde birden fazla akıllı telefon modelinde bu ekranı görmek sürpriz olmayacaktır.

Chiron modelinin nihai olarak hangi ismi alacağı şimdilik belli değil. Elbette akla ilk gelen Xiaomi Mi Mix 2 modeli. Geçen yılın dikkat çeken konsept modeli Mi Mix’in devamı olacak Mi Mix 2 çok daha büyük bir ekran-kasa oranı taşıyacak. Full Active ekran Mi Mix 2 için oldukça uygun görünüyor. Bunun haricinde Mi veya Mi Note serisinde bu tarz ekran ihtimali çok düşük. Mi Mix 2 için diğer bir iddia ise 8GB RAM seçeneği ile gelecek olması. Zaten bu yıl yavaş yavaş 8GB RAM seçeneğinin yaygınlaşmaya başlayacağına dair ilk işaretleri görmeye başlamıştık. Bunun haricinde Chiron modeli neler barındıracak bilinmiyor.