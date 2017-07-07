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Xiaomi’nin yeni canavarı Chiron kod adına sahip

Mi 6 amiral gemi modelini lanse ettikten sonra diğer amiral gemileri için çalışmalara başlayan Xiaomi, çıtayı yükseltiyor. Chiron kod adlı yeni amiral gemisi oldukça iddialı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,7b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarına kalıcı bir temel atan ve fiyat-performans çizgisini bozmadan sürdüren Xiaomi, yine ses getirecek bir akıllı telefon hazırlığı içerisinde. Chiron kod adlı bu akıllı telefon çerçevesiz ekranı ile dikkatleri üzerine çekecek.

 

Çok iddialı

 

Sektörden gelen bilgilere göre Chiron için 6 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğünde bir ekran kullanılacak. Sektörde henüz böyle bir ekran mevcut değil ancak Japan Display geçtiğimiz günlerde tam da bu ölçülerde bir ekran duyurmuştu.

 

6 inç boyuta ve 1080x2160 piksel şeklinde bir çözünürlüğe sahip olan Full Active LCD ekran JDI’ın önemli teknolojilerine ev sahipliği yapıyor. Yan kenarların çok ince hale getirilmesi için Pixel Eyes adı verilen bir teknoloji kullanılıyor. İkinci nesle terfi eden bu teknoloji ince kenarlar yanında daha derin siyahlara imkan tanıyor ve ekranın ıslak elle bile kullanılabilmesini sağlıyor.

 

Full Active ise yeni bir modülasyon teknolojisi ile alt kenarın da diğer kenarlar kadar ince olmasını sağlıyor. Böylece telefonun genel ölçüleri ile ekran ölçüleri arasındaki fark en aza indirilmiş oluyor.

 

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 10 da çerçevesiz ekran modasına uyuyor"

Huawei Mate 10 modeli için de aynı ekran gündeme gelmişti. Anlaşılan Çinli üreticiler bu yeni ekrana oldukça fazla ilgi gösteriyor. Aynı dönemler içerisinde birden fazla akıllı telefon modelinde bu ekranı görmek sürpriz olmayacaktır.

 

Chiron modelinin nihai olarak hangi ismi alacağı şimdilik belli değil. Elbette akla ilk gelen Xiaomi Mi Mix 2 modeli. Geçen yılın dikkat çeken konsept modeli Mi Mix’in devamı olacak Mi Mix 2 çok daha büyük bir ekran-kasa oranı taşıyacak. Full Active ekran Mi Mix 2 için oldukça uygun görünüyor. Bunun haricinde Mi veya Mi Note serisinde bu tarz ekran ihtimali çok düşük. Mi Mix 2 için diğer bir iddia ise 8GB RAM seçeneği ile gelecek olması. Zaten bu yıl yavaş yavaş 8GB RAM seçeneğinin yaygınlaşmaya başlayacağına dair ilk işaretleri görmeye başlamıştık. Bunun haricinde Chiron modeli neler barındıracak bilinmiyor. 

 

https://www.phonearena.com/news/Codename-Chiron-Xiaomis-next-flagship-to-boast-8GB-RAM-6-inch-918-display-by-JDI_id95742 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hasanandnexus 2 yıl en beğenilen DSG1
DSG1

Orijinalden alıntı: 10ff
ve yine, yeniden xiaomi...


Yine yeniden sd835 eya ne varsa 8 gb samsung ram ve ekran yani kendine ait hiç bir şeyi yok çinin vesteli, sar değerinden bir tarafın düşmezse
yaparsın vergi mergi yok o yüzden ucuza alıyorsun.

Apple da çoğu parçasını modülünü samsungdan alıyor yalnız.
DSG1Orijinalden alıntı: 10ffve yine, yeniden xiaomi...Yine yeniden sd835 eya ne varsa 8 gb samsung...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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BuBBa123 2 yıl DSG1
DSG1


10ff

ve yine, yeniden xiaomi...


Yine yeniden sd835 eya ne varsa 8 gb samsung ram ve ekran yani kendine ait hiç bir şeyi yok çinin vesteli, sar değerinden bir tarafın düşmezse
yaparsın vergi mergi yok o yüzden ucuza alıyorsun.

hocam ben hiç sd 835 li vestel telefonu bulamadim. rica etsem link atarmisiniz
DSG110ffve yine, yeniden xiaomi...Yine yeniden sd835 eya ne varsa 8 gb s...
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10ff 2 yıl DSG1
DSG1

Orijinalden alıntı: 10ff
ve yine, yeniden xiaomi...


Yine yeniden sd835 eya ne varsa 8 gb samsung ram ve ekran yani kendine ait hiç bir şeyi yok çinin vesteli, sar değerinden bir tarafın düşmezse
yaparsın vergi mergi yok o yüzden ucuza alıyorsun.

ben telefonu alacagim fiyata bakarim arkadas. sen markaya bakabilirsin, beni ilgilendirmez. ayrica samsung s7 edge kullaniyorum.
DSG1Orijinalden alıntı: 10ffve yine, yeniden xiaomi...Yine yeniden sd835 eya ne varsa 8 gb samsung...
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faruk 2 yıl
Ekranlar çatır çutur kırılı bir dünya masraf çıkarırken çerçevesiz ekranlı telefonlar yaygınlaşmayacaktır. Bunlar bizim teknolojimiz bu kadar gelişti diye şov yapmaktan başka birşey değil.
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izmirliyim_89 2 yıl
Bu sene baya çekişmeli geçicek belli. Xiaomi iyice büyüdü. Türkiye de bayilik olcak diye söylenti var ama ne kadar doğru bilinmez
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kadirirdem 2 yıl
16:9 oranında olursa tadından yenmez...
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Kerim5100 2 yıl
Adına yaraşır özelliklerle gelir inş :)
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Tensi 2 yıl
Citayi yukseltecegim derken fiyatlari yukseltmesinler de...
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slckaydemir 2 yıl
Telefonlara çerçevesiz ekran çok yakışıyor.
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10ff 2 yıl
ve yine, yeniden xiaomi...
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DSG1 2 yıl 10ff
Orijinalden alıntı: 10ff
ve yine, yeniden xiaomi...


Yine yeniden sd835 eya ne varsa 8 gb samsung ram ve ekran yani kendine ait hiç bir şeyi yok çinin vesteli, sar değerinden bir tarafın düşmezse
yaparsın vergi mergi yok o yüzden ucuza alıyorsun.
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