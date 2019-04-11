LG'nin şeffaf ekranlı katlanabilir telefon patenti ortaya çıktı

LG'nin şeffaf ekranlı katlanabilir bir akıllı telefon için 2015 yılında patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) söz konusu patenti 9 Nisan 2019'da yayınladı.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy A70'in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu"

Güney Koreli şirket, ekranında şeffaflığı ayarlanabilir bir katman yer alan farklı konseptte bir cihaz düşünmüş. Patentte bunun ne gibi bir fayda sağlayacağından ise bahsedilmiyor. Ancak nasıl çalıştığına dair bir açıklama var.

LG şeffaf OLED TV'sini tanıtmıştı

Şeffaflık seviyesi, cihazın nasıl tutulduğuna bağlı olarak değişebilir. Örneğin bir yüzeye düz yerleştirilirse, ekran neredeyse opak bir görünüme bürünecek. Göz seviyesine yükseltildiğinde ise daha şeffaf hale gelecek.

LG zaten hali hazırda şeffaf ekran üretebilecek teknolojiye sahip. Zira şirket geçtiğimiz Ocak ayında şeffaf ekrana sahip bir televizyon tanıtmıştı.

Söz konusu patent Güney Koreli devin şeffaf ekran teknolojisini katlanabilir telefonlara taşımayı planladığını gösteriyor. Tabi her zaman olduğu gibi bu patentin de gerçeğe dönüşme garantisinin olmadığını belirtelim.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/lg-opvouwbare-telefoons/