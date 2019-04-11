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LG'nin şeffaf ekranlı katlanabilir telefon patenti ortaya çıktı

LG'nin şeffaf ekranlı katlanabilir telefon tasarladığını gösteren bir patent ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa şirket şeffaf OLED panel teknolojisini katlanabilir telefonlara uygulamayı düşünüyor.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG'nin şeffaf ekranlı katlanabilir bir akıllı telefon için 2015 yılında patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) söz konusu patenti 9 Nisan 2019'da yayınladı.
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Güney Koreli şirket, ekranında şeffaflığı ayarlanabilir bir katman yer alan farklı konseptte bir cihaz düşünmüş. Patentte bunun ne gibi bir fayda sağlayacağından ise bahsedilmiyor. Ancak nasıl çalıştığına dair bir açıklama var.

LG şeffaf OLED TV'sini tanıtmıştı

Şeffaflık seviyesi, cihazın nasıl tutulduğuna bağlı olarak değişebilir. Örneğin bir yüzeye düz yerleştirilirse, ekran neredeyse opak bir görünüme bürünecek. Göz seviyesine yükseltildiğinde ise daha şeffaf hale gelecek.
LG zaten hali hazırda şeffaf ekran üretebilecek teknolojiye sahip. Zira şirket geçtiğimiz Ocak ayında şeffaf ekrana sahip bir televizyon tanıtmıştı.
Söz konusu patent Güney Koreli devin şeffaf ekran teknolojisini katlanabilir telefonlara taşımayı planladığını gösteriyor. Tabi her zaman olduğu gibi bu patentin de gerçeğe dönüşme garantisinin olmadığını belirtelim.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/lg-opvouwbare-telefoons/ Yorum Yaz
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The.Mafia 1 ay
LG katılabilir telefon modasına katıldı
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kayamtky 1 ay
Evet, Star trek ve benzeri bilim kurgu filmlerin de gördüğümüz ekranlara doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bir sonra ki hamle hologram ekranlar olur herhalde.
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ERIKCI 1 ay
Google glass'ta olması gereken ekran
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