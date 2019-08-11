LG G8X ThinQ tasarımı sızdırıldı

Akıllı telefon pazarında ilk 10 sırada tutunmaya devam etse de bir türlü istediği satışları yapamayan LG üst seviyeden yoluna devam ediyor. Yakın zamanda firma G8 ThinQ akıllı telefonuna yeni bir versiyon ekleyecek.

LG G8X ThinQ özellikleri

LG G8X ThinQ adındaki yeni akıllı telefon 6.35 inçlik bir ekrana sahip ve üst kısımdaki çentiğin de oldukça küçük olduğu görülüyor. Bu bakımdan gelişmiş bir yüz tanıma ve el hareketi algılama sistemi yerine standart bir özçekim kamerası yer alacak. Ayrıca ekran üzeri ses iletimi de bu versiyonda yer almıyor.

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Arka kısımda çift kamera kombinasyonu korunurken lazer odaklamalı modül göze çarpıyor. Ayrıca parmak izi ekrana entegre edilmiş. Güç ve ses tuşlarının yanında atanmış bir Google Assistant tuşu da yer alıyor. USB Tip-C portunun yanında 3.5mm kulaklık girişi de korunuyor.

Snapdragon 855 ile güçlendirilmesi beklenen telefon 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesine sahip olacak. Bu haliyle LG G8 ThinQ modeline biraz daha uygun fiyatlı bir alternatif olabilir. Eylül başındaki IFA 2019 fuarında tanıtılması beklenen LG G8X ThinQ modeli için şimdilik bir fiyat mevcut değil.