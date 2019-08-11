Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G8X ThinQ tasarımı sızdırıldı

Yakın zamanda LG G8X ThinQ adıyla piyasaya çıkacak olan akıllı telefon LG G8 ThinQ modeline daha uygun fiyatlı bir versiyon olacak. Haliyle özellikleri de kırpılacak.
1 sa.
404
15
1
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon pazarında ilk 10 sırada tutunmaya devam etse de bir türlü istediği satışları yapamayan LG üst seviyeden yoluna devam ediyor. Yakın zamanda firma G8 ThinQ akıllı telefonuna yeni bir versiyon ekleyecek.

LG G8X ThinQ özellikleri

LG G8X ThinQ adındaki yeni akıllı telefon 6.35 inçlik bir ekrana sahip ve üst kısımdaki çentiğin de oldukça küçük olduğu görülüyor. Bu bakımdan gelişmiş bir yüz tanıma ve el hareketi algılama sistemi yerine standart bir özçekim kamerası yer alacak. Ayrıca ekran üzeri ses iletimi de bu versiyonda yer almıyor.

Ayrıca Bkz. "Haftaya A101 marketlerde Galaxy M10, BİM marketlerde Razer Deathadder var"

Arka kısımda çift kamera kombinasyonu korunurken lazer odaklamalı modül göze çarpıyor. Ayrıca parmak izi ekrana entegre edilmiş. Güç ve ses tuşlarının yanında atanmış bir Google Assistant tuşu da yer alıyor. USB Tip-C portunun yanında 3.5mm kulaklık girişi de korunuyor.

Snapdragon 855 ile güçlendirilmesi beklenen telefon 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesine sahip olacak. Bu haliyle LG G8 ThinQ modeline biraz daha uygun fiyatlı bir alternatif olabilir. Eylül başındaki IFA 2019 fuarında tanıtılması beklenen LG G8X ThinQ modeli için şimdilik bir fiyat mevcut değil.

 


https://www.phonearena.com/news/LG-G8X-ThinQ-design-leak_id118120 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ZewZack 52 dk.
LG ThinQs but no OptimizatiQns.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 55 dk. Twitch kendi masaüstü yayın uygulamasını duyurdu 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN LG G8X ThinQ tasarımı sızdırıldı Sonraki Samsung Galaxy A90 ve M90 yolda 3 sa. Sonos, ortama göre sesini ayarlayan taşınabilir hoparlör tanıtacak 4 sa. Kirin 990’lı Mate 30 ve Mate 30 Pro için 19 Eylül tarihini işaretleyin 12 sa. Jüpiter'e çarpan 'dev göktaşı' böyle görüntülendi 12 sa. Rusya, 5G bağlantısını Moskova’daki pilot bölgede test ediyor 13 sa. Eski süpernovaya ait kalıntılar Antartika'da bulundu 14 sa. HarmonyOS işletim sistemli Honor Vision TV tanıtıldı 14 sa. Intel Quartz Canyon NUC görüntülendi: 8 çekirdek işlemcili iş istasyonu 15 sa. Motorola One Action 23 Ağustos'ta tanıtılacak 15 sa. Yüksek sıcaklık düzeyleri hastane başvurularını artırıyor 16 sa. AMD Nvidia’yı üst seviyede zorlayacak ve Ray Tracing desteği sunacak kartlar hazırlıyor 17 sa. Apple kullanıcıları katlanabilir iPhone için fazladan 600 dolar ödemeye hazır 18 sa. Twitter mesajlarına arama özelliği geliyor 19 sa. Samsung'tan 6.000 mAh pile sahip telefon geliyor 20 sa. 2020’de çıkacak Call of Duty’nin Black Ops 5 olacağı söylentileri 20 sa. Uber yılın ikici çeyreğinde 5 milyar dolar zarar etti 21 sa. Nokia 7.2 Geekbench'te görüntülendi 21 sa. EMUI 10 Beta yakında Huawei P30 ve Mate 20 serisi için yayınlanacak 22 sa. İstanbul Emniyeti'nden evrak çilesine son veren proje 23 sa. Discord canlı oyun yayınlarına başlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Kilosu 80 TL Olan Kars Gravyer Peynirinin İmalathanesi
DH Forum
Skyrim'i Sadece Bir Torch İle Bitirebilirsiniz
Bölüm Sonu Canavarı
Mortal Kombat 11'in Yeni Denge Yaması Yakında Geliyor
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding PlayStation 4 Özel Oyunu Olmayabilir
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma ve Transfer Konusu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim