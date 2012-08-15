LG, şimdiye kadar 5 milyon LTE uyumlu akıllı telefon sattı

Hali hazırda kullanmakta olduğumuz 3G ağların kat kat üzerinde veri iletim hızlarına sahip olan 4G LTE ağları ABD, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerin yanında pek çok Avrupa ülkesinde de faaliyete geçmiş durumda. Altyapı kapsamı arttıkça tüketicinin LTE modellerine yönelmesi de kaçınılmaz oluyor. LTE telefon segmentine yatırım yapan firmalar da karşılığını fazlasıyla alıyor.





Güney Koreli LG, yaptığı duyuruda 1 milyonu sadece Temmuz ayında olmak üzere dünya çapında 5 milyon LTE uyumlu akıllı telefon sattığını açıkladı.





LTE hizmetinin erişilebilir olduğu ülkelerde satışta olan 10 LTE uyumlu LG akıllı telefonu bulunuyor. Dünyanın ilk HD LTE akıllı telefonu olarak lanse edilen Optimus LTE 2 milyon satışla bu başarıya katkı yaptı. 5 inçlik Optimus Vu da Mart ayından bu yana 500 bin satış rakamına ulaştı.





Global olarak daha fazla ülke 4G altyapısına katılıyor ve LTE uyumlu telefonların satışı da artıyor. Bu yıl ki LTE uyumlu akıllı telefon satışının geçen yılı 10'a katlayacağı tahmin ediliyor. LG bu bakımdan LTE akıllı telefon serisini yeni modellerle büyütmeye devam edecek.