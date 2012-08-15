Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, şimdiye kadar 5 milyon LTE uyumlu akıllı telefon sattı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,5b
1
9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hali hazırda kullanmakta olduğumuz 3G ağların kat kat üzerinde veri iletim hızlarına sahip olan 4G LTE ağları ABD, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerin yanında pek çok Avrupa ülkesinde de faaliyete geçmiş durumda. Altyapı kapsamı arttıkça tüketicinin LTE modellerine yönelmesi de kaçınılmaz oluyor. LTE telefon segmentine yatırım yapan firmalar da karşılığını fazlasıyla alıyor.

Güney Koreli LG, yaptığı duyuruda 1 milyonu sadece Temmuz ayında olmak üzere dünya çapında 5 milyon LTE uyumlu akıllı telefon sattığını açıkladı.

LTE hizmetinin erişilebilir olduğu ülkelerde satışta olan 10 LTE uyumlu LG akıllı telefonu bulunuyor. Dünyanın ilk HD LTE akıllı telefonu olarak lanse edilen Optimus LTE 2 milyon satışla bu başarıya katkı yaptı. 5 inçlik Optimus Vu da Mart ayından bu yana 500 bin satış rakamına ulaştı.

Global olarak daha fazla ülke 4G altyapısına katılıyor ve LTE uyumlu telefonların satışı da artıyor. Bu yıl ki LTE uyumlu akıllı telefon satışının geçen yılı 10'a katlayacağı tahmin ediliyor. LG bu bakımdan LTE akıllı telefon serisini yeni modellerle büyütmeye devam edecek.

http://news.cnet.com/8301-1035_3-57493386-94/lg-hits-5-million-lte-smartphones-sold/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Batuist 7 yıl en beğenilen
3Gnin ne hayrını gördük ki insanların LTEden (4G) den bir beklentisi olsun.. bizim leş kargaları interneti hala 50MB 100 MB diye satarlarken upload miktarlarını dahi bu kotadan sayarlarken, cep telefonunda öyle 2 saniyede kotayı dolduracak kadar hızlı telefon ülkemde kimin neyine???
3Gnin ne hayrını gördük ki insanların LTEden (4G) den bir beklentisi olsun.. bizim leş kargaları interneti hala 50MB 100 MB diye satarlarken upload miktarlarını...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Miyamoto Musashi 7 yıl
5 milyon akıllı telefon müşterisi daha kaybedecek desenize.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hejianjiang98 7 yıl
Hayır bide bu paketleri dünyanın en iyisi gibi pazarlamaları yok mu, işte ona deli oluyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 7 yıl
Androidle beraber donanım safında kıskanılacak cihazlar yapıyorlar,Ekran kaliteleride her türlü aygıtta tv,telefon bir okadar müthiş...ama insanlara güncelleme sunmayınca küstürüyorlar işte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 7 yıl
Batuist
3Gnin ne hayrını gördük ki insanların LTEden (4G) den bir beklentisi olsun.. bizim leş kargaları interneti hala 50MB 100 MB diye satarlarken upload miktarlarını dahi bu kotadan sayarlarken, cep telefonunda öyle 2 saniyede kotayı dolduracak kadar hızlı telefon ülkemde kimin neyine???

Üzülerek de olsa katılıyorum. Hala yok adil kullanım kotaları, yok 100mb 250mb gibi komik rakamlar vererek internetin içine ediyorlar. Hayır bide bu paketleri dünyanın en iyisi gibi pazarlamaları yok mu, işte ona deli oluyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl en beğenilen
3Gnin ne hayrını gördük ki insanların LTEden (4G) den bir beklentisi olsun.. bizim leş kargaları interneti hala 50MB 100 MB diye satarlarken upload miktarlarını dahi bu kotadan sayarlarken, cep telefonunda öyle 2 saniyede kotayı dolduracak kadar hızlı telefon ülkemde kimin neyine???
2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MattPegasus 7 yıl Batuist
Batuist

3Gnin ne hayrını gördük ki insanların LTEden (4G) den bir beklentisi olsun.. bizim leş kargaları interneti hala 50MB 100 MB diye satarlarken upload miktarlarını dahi bu kotadan sayarlarken, cep telefonunda öyle 2 saniyede kotayı dolduracak kadar hızlı telefon ülkemde kimin neyine???

Fiyatlara hiç gelme zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcukerkol 7 yıl Batuist
Batuist

3Gnin ne hayrını gördük ki insanların LTEden (4G) den bir beklentisi olsun.. bizim leş kargaları interneti hala 50MB 100 MB diye satarlarken upload miktarlarını dahi bu kotadan sayarlarken, cep telefonunda öyle 2 saniyede kotayı dolduracak kadar hızlı telefon ülkemde kimin neyine???

aynen katılıyorum. nasıl bir ülkede yaşıyoruz yaaa....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Saint BigJon 7 yıl
alanlara allah kolaylık versin ne diyelim,görüp göreceği güncelleme en fazla 4.1 dir ilerisi yok ;)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
South Korea 7 yıl
"Güney Koreli LG" dikkatinizi çekerim beyler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Western Digital Red 2 TB NAS disk sürücü video inceleme 7 yıl EXPER XCELLERATOR SX75 video inceleme "Türk Oyun Severlere Özel Oyun Bilgisayarı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim