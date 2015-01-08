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LG ve HTC, Samsung'un Apple ile olan patent savaşında destek olacak

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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LG ve HTC, Samsung'un Apple ile olan patent savaşında destek olacak

Yıllardır süren Apple ve Samsung arasındaki patent savaşları halen bir sonuca ulaşmış değil ve iki taraf da kendi haklılığı için mücadele ediyor. Bununla birlikte Samsung'un Android cephesini temsil ediyor oluşu davanın seyrinin ekosistemdeki Google dahil diğer üreticileri de etkileyeceği biliniyor. 

Samsung bugüne kadar Apple ile tek başına mücadele etmiş ve zaman zaman Google yardım elini uzatmıştı. Ancak bundan sonra Apple'ın karşısına kalabalık bir grup çıkacak gibi görünüyor. 

Gelen bilgilere göre HTC ve LG, Google ile işbirliği yaparak Apple-Samsung arasındaki patent davalarında ellerindeki bilgi ve belgelerle mahkemeye tanıklık etmeye karar vermiş durumda. Bu isteklerini de mahkemeye ilettiler. Ancak tanıklık oturumlarının kapalı olarak yapılması şartını koştular. 

Grubun davalara müdahil olması patent mücadelesinin seyrini nasıl değiştirecek bilinmiyor. Ancak sağlam delillerle Samsung'un haklılığı ispat edilebilir. Apple tarafında ise şimdilik tanıklık yapmak isteyen herhangi bir akıllı telefon üreticisi mevcut değil.  

http://www.phonearena.com/news/LG-and-HTC-join-forces-with-Google-all-now-backing-Samsung-in-its-patent-brawl-with-Apple_id64539 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kdrcnrbyrm 4 yıl
Hadi saldırın apple'a


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Want to 4 yıl
Yen birbirinizi, şaka bir yana ben iphone kadar stabil bir telefon kullanmadım. Rahat battı yine Android telefon kullanıyorum
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-BraveHeart- 4 yıl

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Kubilay A 4 yıl
apple davayı satın alır
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doctor_bey 4 yıl
İyice sarpa sardı bu davalar, Apple'a kim yardim eder merak ettim
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TEKİN 1881 4 yıl
Bütün android telefon markaları savaşa katılsın da o zaman görelim apple ı

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alp0007 4 yıl
Elmamı armut mu haklı? Yiyin birbirinizi. Hadi bakalım, hadi bakalım....
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DH Misafiri 4 yıl
Ben tek siz hepiniz hesabı
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meego 4 yıl
tüketicinin yararına olan herşey güzeldir. Kimin kazandığı umrumda değil. Rekabet tüketiciye yarar...
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Excision 4 yıl
Yiyin birbirinizi
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Erasmus78 4 yıl
Apple: Delikanlı iseniz teker teker gelin lan!
:))))
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