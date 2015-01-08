LG ve HTC, Samsung'un Apple ile olan patent savaşında destek olacak





Yıllardır süren Apple ve Samsung arasındaki patent savaşları halen bir sonuca ulaşmış değil ve iki taraf da kendi haklılığı için mücadele ediyor. Bununla birlikte Samsung'un Android cephesini temsil ediyor oluşu davanın seyrinin ekosistemdeki Google dahil diğer üreticileri de etkileyeceği biliniyor.





Samsung bugüne kadar Apple ile tek başına mücadele etmiş ve zaman zaman Google yardım elini uzatmıştı. Ancak bundan sonra Apple'ın karşısına kalabalık bir grup çıkacak gibi görünüyor.





Gelen bilgilere göre HTC ve LG, Google ile işbirliği yaparak Apple-Samsung arasındaki patent davalarında ellerindeki bilgi ve belgelerle mahkemeye tanıklık etmeye karar vermiş durumda. Bu isteklerini de mahkemeye ilettiler. Ancak tanıklık oturumlarının kapalı olarak yapılması şartını koştular.





Grubun davalara müdahil olması patent mücadelesinin seyrini nasıl değiştirecek bilinmiyor. Ancak sağlam delillerle Samsung'un haklılığı ispat edilebilir. Apple tarafında ise şimdilik tanıklık yapmak isteyen herhangi bir akıllı telefon üreticisi mevcut değil.

http://www.phonearena.com/news/LG-and-HTC-join-forces-with-Google-all-now-backing-Samsung-in-its-patent-brawl-with-Apple_id64539