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LG ve Samsung, TV pazarının %35'ine göz dikti

6 yıl
1,3b
1
24
Televizyonlar
Shady
Haber Editörü
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LG ve Samsung, TV pazarının %35'ine göz dikti

Güney Kore’nin iki önemli şirketi Samsung Electronics ve LG Electronics, 2013 yılında TV pazarının yaklaşık %35’ine sahip olmayı hedefliyor.

DisplaySearch firmasının ön görüsüne göre 2013 yılında %6’lık yıllık büyüme ile 216 milyon adetlik hacmi ulaşacak olan TV pazarında Samsung ve LG ikilisi toplam 75 milyon TV satışına ulaşmayı hedefliyor. Bu değer, her iki firmanın da pazardan yaklaşık %35’lik pay alması anlamına gelirken; uzmanlar her iki ismin de bu yıl Ultra HD ve OLED çözümler üzerine odaklanmasını bekliyor.

Diğer taraftan 2012 sonu itibariyle Samsung , LG ve Sony’den sonra dünyanın en büyük 4.TV üreticisi olmayı başaran TCL’in bu yıl 15 milyon satış rakamına ulaşıp, 14,5 milyon TV satacağı öngörülen Sony’yi geçip 3.lük koltuğuna oturması bekleniyor.


http://www.digitimes.com/news/a20130315PD211.html Yorum Yaz
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seven44 6 yıl en beğenilen
koreli kızları görmek için girdim
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3lma 4 yıl
benim çevremde samsung ve lg dışında tv kullanan görmedim. tek tük Vestel ve philips gördüm
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nepasvior 4 yıl
Hayatımda 1 kere samsung bir kere lg aldım ikisi de birkaç ayda arıza yaptı, sonra servislerinden neler çektim ben bilirim, 42" tv nin orjinal kutusunda kargolanmasını isteyen mi dersin, kurulumunu biz yapmadık diye garantiye sokmamaya çalışan mı dersin, yanan anakartı aylarca koreden beklemek mi dersin, sonra gittim vestel aldım 2.5 yıl sonra arıza yaptı servis evden geldi aldı, o gün manisaya parça sipariş etmişler ertesi gün kargoyla gelen parça değişti 36 saatte tv m evime geldi, dahası 1 haftayı geçerse tv veririz izlemeniz için dediler, tek kuruş da almadılar, tamam samsung lg tv tablet elektronikte iyi ama vestel gibi hem yarı fiyatına hem de 3 yıl süper garantili bir yerli marka varken LG ve Samsnug Tv alanın aklına şaşarım. Evimde 3 Tv var biri vestel 2 si seg, hepsi canavar gibi, harikalar, üstelik bu üçünü tek bir Samsung Tv parasına aldım
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BARIŞ55 4 yıl nepasvior
nepasvior

Hayatımda 1 kere samsung bir kere lg aldım ikisi de birkaç ayda arıza yaptı, sonra servislerinden neler çektim ben bilirim, 42" tv nin orjinal kutusunda kargolanmasını isteyen mi dersin, kurulumunu biz yapmadık diye garantiye sokmamaya çalışan mı dersin, yanan anakartı aylarca koreden beklemek mi dersin, sonra gittim vestel aldım 2.5 yıl sonra arıza yaptı servis evden geldi aldı, o gün manisaya parça sipariş etmişler ertesi gün kargoyla gelen parça değişti 36 saatte tv m evime geldi, dahası 1 haftayı geçerse tv veririz izlemeniz için dediler, tek kuruş da almadılar, tamam samsung lg tv tablet elektronikte iyi ama vestel gibi hem yarı fiyatına hem de 3 yıl süper garantili bir yerli marka varken LG ve Samsnug Tv alanın aklına şaşarım. Evimde 3 Tv var biri vestel 2 si seg, hepsi canavar gibi, harikalar, üstelik bu üçünü tek bir Samsung Tv parasına aldım

Samsung ve LG'nin patladığı nokta burası zaten. Servis ağı.

Vestel zaten yazılım argesini güçlendirmiş konumda ve servis olayını daha iyi konuma getirmiş durumda.

Gittim teknosa da samsung ve vesteli yan yana iken aynı demoda izledim samsung da renkler daha canlı ve parlaktı.

Vestel de ise renkler olduğu seviyede doğal görünüyordu.

Samsung ve lg nin panelleri mağazayı ısıtyor bildiğiniz.

Ama bizim akıllı tüketicilerimiz durur mu hiç alır 3d tv koyar evine, 3d kullanamaz, orjinal blu ray almaya parası yetmez, almadan izlemeye kalksa tv si dts çözmez.

Şimdi de yeni seriler çıkarmışlar dts çözüyor diye bas bas reklamını yapıyorlar.

Böyle tüketici profili olduktan sonra her şey müstehak.

Param olsa panasonic, sharp aldırırdık.

Param lg ye direk gideceğine vestel'e gitsin daha iyi. Keşke vestel sharp panel kullansa. lg ve samsung panel kullanıyorlar.

edit: rahatsız olan akıllı tüketiciler eksiyi basmış hemen.

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DeeD 4 yıl nepasvior
nepasvior
Hayatımda 1 kere samsung bir kere lg aldım ikisi de birkaç ayda arıza yaptı, sonra servislerinden neler çektim ben bilirim, 42" tv nin orjinal kutusunda kargolanmasını isteyen mi dersin, kurulumunu biz yapmadık diye garantiye sokmamaya çalışan mı dersin, yanan anakartı aylarca koreden beklemek mi dersin, sonra gittim vestel aldım 2.5 yıl sonra arıza yaptı servis evden geldi aldı, o gün manisaya parça sipariş etmişler ertesi gün kargoyla gelen parça değişti 36 saatte tv m evime geldi, dahası 1 haftayı geçerse tv veririz izlemeniz için dediler, tek kuruş da almadılar, tamam samsung lg tv tablet elektronikte iyi ama vestel gibi hem yarı fiyatına hem de 3 yıl süper garantili bir yerli marka varken LG ve Samsnug Tv alanın aklına şaşarım. Evimde 3 Tv var biri vestel 2 si seg, hepsi canavar gibi, harikalar, üstelik bu üçünü tek bir Samsung Tv parasına aldım

servis konusunda haklısınız.
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eternity 6 yıl
Kurtlar kocadı,koşun çakallar..
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ati39 6 yıl
tv konusunda koreli ile japonu karşılaştıranlara şaşarım..çok satmak kaliteli olmak değildir..
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ssbrutality 6 yıl
DH Misafiri

Helal olsun her anlamda hak ediyor adamlar. Kaliteyi düşüren, fiyatları şişiren Sharp, Sony, Toshiba, Panasonic, Hitachi gibi Japonlarda daha da beter olsunlar. Zaten bu gidişle batmaları yakındır


Sen Kimsinki Neyüdüğü Belirsiz Korelilerle Japonları Kıyaslıyorsun..Bi Git Korenemi Nereye Gidiyorsan Burada Nefes Alıp Canımı Sıkma Benim..Misafir Üyeliği Kaldırın Artık Nerde Dangalak Var Yorum Yapıyor
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DH Misafiri 6 yıl
Sadece hatunun hatırına girdim he =))
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oozal 6 yıl
seven44
koreli kızları görmek için girdim

aynen bende +1
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-)KraL(- 6 yıl oozal
oozal
seven44
koreli kızları görmek için girdim

aynen bende +1


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digimon52 6 yıl
seven44
koreli kızları görmek için girdim

aynen john waynen :D
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em007re 6 yıl
Yaw arkadaş al al bitmiyor nere kadar :D
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DH Misafiri 6 yıl
Helal olsun her anlamda hak ediyor adamlar. Kaliteyi düşüren, fiyatları şişiren Sharp, Sony, Toshiba, Panasonic, Hitachi gibi Japonlarda daha da beter olsunlar. Zaten bu gidişle batmaları yakındır
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__Nikolaus__ 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Helal olsun her anlamda hak ediyor adamlar. Kaliteyi düşüren, fiyatları şişiren Sharp, Sony, Toshiba, Panasonic, Hitachi gibi Japonlarda daha da beter olsunlar. Zaten bu gidişle batmaları yakındır

Kaliteyi düşüren ? Sharp ? Panasonic ?

Oldu.
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ZZ RAT 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Helal olsun her anlamda hak ediyor adamlar. Kaliteyi düşüren, fiyatları şişiren Sharp, Sony, Toshiba, Panasonic, Hitachi gibi Japonlarda daha da beter olsunlar. Zaten bu gidişle batmaları yakındır

Allah akil fikir iz'an versin.
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seven44 6 yıl en beğenilen
koreli kızları görmek için girdim
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Be All My Sins Remembered 6 yıl seven44
seven44
koreli kızları görmek için girdim


Hepsi birbirine benziyor
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