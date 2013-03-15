LG ve Samsung, TV pazarının %35'ine göz dikti

Güney Kore’nin iki önemli şirketi Samsung Electronics ve LG Electronics, 2013 yılında TV pazarının yaklaşık %35’ine sahip olmayı hedefliyor.
DisplaySearch firmasının ön görüsüne göre 2013 yılında %6’lık yıllık büyüme ile 216 milyon adetlik hacmi ulaşacak olan TV pazarında Samsung ve LG ikilisi toplam 75 milyon TV satışına ulaşmayı hedefliyor. Bu değer, her iki firmanın da pazardan yaklaşık %35’lik pay alması anlamına gelirken; uzmanlar her iki ismin de bu yıl Ultra HD ve OLED çözümler üzerine odaklanmasını bekliyor.
Diğer taraftan 2012 sonu itibariyle Samsung , LG ve Sony’den sonra dünyanın en büyük 4.TV üreticisi olmayı başaran TCL’in bu yıl 15 milyon satış rakamına ulaşıp, 14,5 milyon TV satacağı öngörülen Sony’yi geçip 3.lük koltuğuna oturması bekleniyor.
http://www.digitimes.com/news/a20130315PD211.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung ve LG'nin patladığı nokta burası zaten. Servis ağı.
Vestel zaten yazılım argesini güçlendirmiş konumda ve servis olayını daha iyi konuma getirmiş durumda.
Gittim teknosa da samsung ve vesteli yan yana iken aynı demoda izledim samsung da renkler daha canlı ve parlaktı.
Vestel de ise renkler olduğu seviyede doğal görünüyordu.
Samsung ve lg nin panelleri mağazayı ısıtyor bildiğiniz.
Ama bizim akıllı tüketicilerimiz durur mu hiç alır 3d tv koyar evine, 3d kullanamaz, orjinal blu ray almaya parası yetmez, almadan izlemeye kalksa tv si dts çözmez.
Şimdi de yeni seriler çıkarmışlar dts çözüyor diye bas bas reklamını yapıyorlar.
Böyle tüketici profili olduktan sonra her şey müstehak.
Param olsa panasonic, sharp aldırırdık.
Param lg ye direk gideceğine vestel'e gitsin daha iyi. Keşke vestel sharp panel kullansa. lg ve samsung panel kullanıyorlar.
edit: rahatsız olan akıllı tüketiciler eksiyi basmış hemen.
servis konusunda haklısınız.
Sen Kimsinki Neyüdüğü Belirsiz Korelilerle Japonları Kıyaslıyorsun..Bi Git Korenemi Nereye Gidiyorsan Burada Nefes Alıp Canımı Sıkma Benim..Misafir Üyeliği Kaldırın Artık Nerde Dangalak Var Yorum Yapıyor
aynen bende +1
aynen john waynen :D
Kaliteyi düşüren ? Sharp ? Panasonic ?
Oldu.
Allah akil fikir iz'an versin.
Hepsi birbirine benziyor
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