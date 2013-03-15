LG ve Samsung, TV pazarının %35'ine göz dikti

Güney Kore’nin iki önemli şirketi Samsung Electronics ve LG Electronics, 2013 yılında TV pazarının yaklaşık %35’ine sahip olmayı hedefliyor.

DisplaySearch firmasının ön görüsüne göre 2013 yılında %6’lık yıllık büyüme ile 216 milyon adetlik hacmi ulaşacak olan TV pazarında Samsung ve LG ikilisi toplam 75 milyon TV satışına ulaşmayı hedefliyor. Bu değer, her iki firmanın da pazardan yaklaşık %35’lik pay alması anlamına gelirken; uzmanlar her iki ismin de bu yıl Ultra HD ve OLED çözümler üzerine odaklanmasını bekliyor.

Diğer taraftan 2012 sonu itibariyle Samsung , LG ve Sony’den sonra dünyanın en büyük 4.TV üreticisi olmayı başaran TCL’in bu yıl 15 milyon satış rakamına ulaşıp, 14,5 milyon TV satacağı öngörülen Sony’yi geçip 3.lük koltuğuna oturması bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130315PD211.html