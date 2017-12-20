LG, yapay zekâ cihazlarını ThinQ markası altında topluyor

Yapay zekâ konusunda önemli yatırımlar yapan firmalardan birisi olan Güney Koreli LG, bunları bir marka altında toplamaya karar verdi. Bundan sonra yapay zekâ destekli cihazlar LG ThinQ markası altında toplanıyor.

Yapay zekâ temelli

Uzun yıllar önce LG Thinq markasını ilk akıllı ev aletleri için kullanmaya başlayan LG, daha sonra bunu SmartThinQ olarak değiştirmişti. Şimdi eski marka tekrar geri dönmüş oldu.

LG ThinQ markası altında gelecek yıldan itibaren yapay zekâ destekli ev aletleri, tüketici elektroniği cihazları ve hizmetlerini göreceğiz. LG ThinQ markası ayrıca bu cihazların derin öğrenme sistemine sahip olduğunu ve birbiri ile iletişime geçebileceğini de belirtiyor.

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LG’nin kendi bünyesinde oluşturduğu yapay zekâ teknolojisi DeepThinQ adını taşıyor. Firma ilk olarak CES 2017 fuarında yeni teknolojisini tanıtmıştı. Sonrasında ise Seul’de bir yapay zekâ laboratuvarı kurarak teknolojisini daha da ileri taşımayı amaçlamıştı. Artık LG’nin ne tür bir yapay zekâ teknolojisi geliştirdiğini 2018 yılında gözlemleyebileceğiz. Bunun içerisinde bir dijital asistan var mı merak konusu. CES 2018 fuarında LG’nin büyük bir tanıtıma hazırlandığı ifade ediliyor.