Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, yapay zekâ cihazlarını ThinQ markası altında topluyor

Gelecek yıl itibariyle LG akıllı ev aletlerinde yapay zekâ teknolojilerinin de yer aldığını göreceğiz. CES 2018 fuarında firma LG ThinQ markasıyla ilk ürünlerini tanıtacak.
1 yıl
1,6b
1
6
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yapay zekâ konusunda önemli yatırımlar yapan firmalardan birisi olan Güney Koreli LG, bunları bir marka altında toplamaya karar verdi. Bundan sonra yapay zekâ destekli cihazlar LG ThinQ markası altında toplanıyor.

Yapay zekâ temelli

Uzun yıllar önce LG Thinq markasını ilk akıllı ev aletleri için kullanmaya başlayan LG, daha sonra bunu SmartThinQ olarak değiştirmişti. Şimdi eski marka tekrar geri dönmüş oldu.

LG ThinQ markası altında gelecek yıldan itibaren yapay zekâ destekli ev aletleri, tüketici elektroniği cihazları ve hizmetlerini göreceğiz. LG ThinQ markası ayrıca bu cihazların derin öğrenme sistemine sahip olduğunu ve birbiri ile iletişime geçebileceğini de belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Adidas, dijital spor bölümünü kapatıyor"

LG’nin kendi bünyesinde oluşturduğu yapay zekâ teknolojisi DeepThinQ adını taşıyor. Firma ilk olarak CES 2017 fuarında yeni teknolojisini tanıtmıştı. Sonrasında ise Seul’de bir yapay zekâ laboratuvarı kurarak teknolojisini daha da ileri taşımayı amaçlamıştı. Artık LG’nin ne tür bir yapay zekâ teknolojisi geliştirdiğini 2018 yılında gözlemleyebileceğiz. Bunun içerisinde bir dijital asistan var mı merak konusu. CES 2018 fuarında LG’nin büyük bir tanıtıma hazırlandığı ifade ediliyor. 

 

https://www.androidheadlines.com/2017/12/lg-announces-thinq-brand-ai-based-products-services.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
INumber1OneI 1 yıl
önce şu hatalı ürünlerini düzeltsede bazı şeyleri öyle yapsa keşke
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Astforum 1 yıl
Televizyon konusunda tek geçerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Astforum 1 yıl
Helal olsun LG'ye ve Güney Kore'ye. Biz Azerbaycan yanında bu adamları da kardeş ülke ilan edip ilişkileri geliştirmeliyiz. Yoksa AB yada Amerika nın bizimle asıl niyetleri belli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
LG'nin ben telefonlarını göremiyorum bu aralar mağazalarda yoklar,pazardan çekildiler mi acaba ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 1 yıl kadirirdem
Yok satıyoruz imajı yapmaya çalışıyorlardır belki :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Türkiye’de radyo astronomi çalışmaları başladı 1 yıl Magic Leap nihayet çalışan bir karma gerçeklik prototipi geliştirdi 1 yıl Blockchain tabanlı mesajlaşma uygulaması e-Chat'in ICO'sunda ikinci tur başladı 1 yıl Anket: DonanımHaber takipçileri yılın en iyi "fiyat limitsiz" akıllı telefonunu seçiyor 1 yıl Tesla Model X, Land Cruiser ve Hummer H2 ile çekiş gücü testinde karşı karşıya geldi 1 yıl Sony WF-1000X alır mıydım? | Karar Günü inceleme videosu 1 yıl Danimarka Bitcoin'den vergi alınması için çalışmalara başladı 1 yıl Yılın en çok kazandıran mesleği: Oto göçük ustalığı 1 yıl Spotify uygulamasını Linux'a yüklemek artık daha kolay 1 yıl Maliye Bakanı: Dört kurum Bitcoin çalışması yürütüyor 1 yıl Facebook iş ilanlarında yaşa bağlı ayrımcılığa izin vererek yasaları mı çiğnedi? 1 yıl Evrensel Apple uygulamaları yolda 1 yıl G.Skill en hızlı 32GB DDR4 SO-DIMM belleğini duyurdu 1 yıl Apple: Eski bataryası olan telefonların hızını düşürüyoruz 1 yıl Huawei Mate 10 Pro kadrajından İstanbul fotoğrafları 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 Star Wars paketi meraklılarını bekliyor 1 yıl Sonic efsanesine Gameloft dokunuşu (Yayınlandı) 1 yıl Asya’nın tedarik geleneğini kökten değiştiren firma: Apple 1 yıl App Store logosu çalıntı çıktı 1 yıl Gizli Android madencilik uygulamaları cihazınıza zarar veriyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN LG, yapay zekâ cihazlarını ThinQ markası altında topluyor Sonraki Elon Musk telefon numarasını yanlışlıkla Twitter'daki 16 milyon takipçisiyle paylaştı 1 yıl İşte Elon Musk'ın Roadster'ını Mars'a taşıyacak olan devasa roket Falcon Heavy 1 yıl BMW, 2017'de 100.000'den fazla elektrikli araç sattı 1 yıl Chrome'un reklam engelleme servisi 15 Şubat'ta hizmete girecek 1 yıl Erdoğan talimat verdi: Karlov'un katili Altıntaş'ın telefon şifresi kırılacak 1 yıl ABD iklim değişikliğini ulusal tehditler listesinden çıkardı 1 yıl DRAM pazarındaki stok sıkıntısı üreticilere yaradı: Rekor gelir bekleniyor! 1 yıl Razer telefonla ilk buluşmam l 120Hz ekranı var 1 yıl Devletler, Facebook'un daha fazla veri paylaşmasını istiyor 1 yıl Nokia 9, Android Oreo, 5.5 inç ekran ve 128 GB depolama alanı ile geliyor 1 yıl Tesla'nın rakibine hayat öpücüğü: Faraday Future, 1 milyar dolar finansman buldu 1 yıl Litecoin'in kurucusu bütün Litecoin'lerini sattı 1 yıl Samsung Galaxy S9+ benchmark skoru belli oldu 1 yıl Kargo devi UPS'ten 125 adet Tesla Semi siparişi geldi 1 yıl Shazam'ın çevrimdışı modu iOS kullancılarının hizmetine sunuldu 1 yıl Resmi olarak açıklandı: Bosch, IOTA’ya yatırım yapacak 1 yıl Samsung Galaxy S9 sızıntıları daha da netleşmeye başladı 1 yıl Microsoft, Chrome indirme uygulamasını mağazaya yüklendikten hemen sonra kaldırdı 1 yıl Microsoft, küresel ısınmaya karşı yapay zekayı kullanacak 1 yıl Çatlayan ekranınızı baskı uygulayarak tamir edebileceksiniz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim